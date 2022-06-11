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"Велика Росія" краде вцілілі тролейбуси в Маріуполі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Росія активно грабує територію, яку їй вдалось окупувати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Азійському саміті з безпеки "Діалог Шангрі-Ла", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, звідти вивозять абсолютно все - від машин, які залишилися на вулицях та у дворах, до обладнання із захоплених заводів, від металолому до зерна.

"Лише уявіть, до якої ницості дійшла Російська Федерація, якщо її представники вкрали з нашого міста Маріуполя, яке повністю зруйноване російською армією, навіть декілька вцілілих там тролейбусів. Ось така вона "велика Росія" - краде тролейбуси", - заявив Зеленський. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не прагне заходити на територію РФ, ми поважаємо міжнародне право, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
И чья вина в этом ? Кто их туда впустил ?
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11.06.2022 13:45
+19
Вова, тобі нагадати, через кого взагалі ті території стали окупованими?
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11.06.2022 13:46
+18
Здав все що зміг, а тепер констатує факт. Зелене уйобіще.
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11.06.2022 13:52
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И чья вина в этом ? Кто их туда впустил ?
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11.06.2022 13:45 Відповісти
Он нормальный чел и пишет по делу. Его слова как ты говоришь про зраду детский лепет по сравнению с действиями чмоней, которые разминировали чонгар. И на часи все, на часи. вешать всякую мразь и ботом будет поздна...
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11.06.2022 14:09 Відповісти
Вони обоє дауни, автор текстута зеленський. Ви сумніваєтесь?
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11.06.2022 22:12 Відповісти
Але ж Володімыр Олександрович не втік, як 12 міліонів громадян, які мали кістьми лягти за рідні міста. А зараз по телемарафону розказують про якісь нескорені міста. Ви ж проголосували в 19 році за нього, то чого тепер ломитесь в Пільшу? Ідіть захищайтре рідну домівку від мала до велика. Така ціна свободи слова, голосу і вибору!!!
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11.06.2022 13:57 Відповісти
Вова, тобі нагадати, через кого взагалі ті території стали окупованими?
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11.06.2022 13:46 Відповісти
Так они ж уже сказали что это Порох виноват
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11.06.2022 13:59 Відповісти
Чому не згадує про дороги з "великого будівництва" їх також вкрали.Тепер по ним з рф "сухопутним коридором" на Крим їздять...
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11.06.2022 13:50 Відповісти
вместо ракет и танков , обороняемся асфальтом
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11.06.2022 16:28 Відповісти
Здав все що зміг, а тепер констатує факт. Зелене уйобіще.
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11.06.2022 13:52 Відповісти
а ты чего по Польшам ныкаешься? 5 коп вообще-то уже не военно обязанный. хотя тебе подсрачкиков бы выписал такому герою
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11.06.2022 14:14 Відповісти
що не цитата то шедевр-
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11.06.2022 13:53 Відповісти
Моя сестра сегодня мне сказала,что может это чмо зелёное не обсырать сейчас -оно ж читает,и оно поступит с Украиной ,как с Азовцами,потому что боится расплаты,которая неминуема...а так этот дегенерат подумает,что всех все устраивает,а после Победы нашей его жахнем...НО не могу я молчать...
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11.06.2022 13:55 Відповісти
Куй залізо поки гаряче. Після перемоги з нього зліплять такого героя, що і не підступишся.
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11.06.2022 13:59 Відповісти
йон буде національним боневтіком вищєго гатунка!!!!
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11.06.2022 14:01 Відповісти
Краще це політичне уобіще, втекло як і януковощ... шкоди б менше було
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11.06.2022 13:57 Відповісти
"Великі українці" активно грабували і грабують територію, яку їм вдалось окупувати - "Фабрики, заводи, шахти, пароходи"
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11.06.2022 14:00 Відповісти
Поки найогидніший патріот ********** розповідає нам як рашисти грабують Україну, його ********* продає гуманітарку людям, яка мала йти безкоштовно.
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11.06.2022 14:06 Відповісти
Русский мир. Взорвали медведя.
https://www.sibreal.org/a/v-yakutii-vahtovye-rabochie-vzorvali-medvedya/31890442.html
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11.06.2022 14:11 Відповісти
а потом съели
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11.06.2022 14:20 Відповісти
Ха, в **********, уже гвоздей нет, и жопу они там лопухами вытирают, а тут целый троллейбус,эти руснявые все будут тащить, что блестит.
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11.06.2022 14:20 Відповісти
Хто їх туди впустив?
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11.06.2022 14:27 Відповісти
так, цап-царап - це одна з головних духоскрєп москальських!
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11.06.2022 14:42 Відповісти
Не знаю, кому как, но речь президента все-таки слабовата. При упоминании слова "расия" нужно избегать слов "великая", "т.н. освободители" и т.д., даже если это сказано с издевкой, в кавычках. расия должна упоминаться исключительно как территория абсолютного зла, демонизма и беззакония. Это деспотия, страна-изгой, террорист, агрессор, исповедующая человеконенавистническую идеологию руского мира как крайнего выражения фашизма и нацизма, и несущая людям лишь смерть, немыслимые страдания и лишения. Речь должна быть четкой, с конкретными цифрами: вывезено столько-то тысяч тонн проката, катанки, прута, столько-то миллионов тонн зерна, подсолнечника, масла.
- Со времен гитлеровского нацизма мир не сталкивался с грабежом подобного масштаба, когда агрессор превращает некогда цветущую страну в обезлюженную, безжизненную пустыню, а свободных людей, делает безропотными, пресмыкающимися рабами... - должны греметь слова Зеленского в зале Генассамблеи ООН.
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11.06.2022 15:25 Відповісти
розумію вова твоє здивування, ти ж з ними один народ.
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11.06.2022 16:16 Відповісти
Чмо може сказати на свій захист, що окупанти асфальт не пи*дять тому він "молодєц".
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11.06.2022 16:32 Відповісти
нафіга він нам це переказує?
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11.06.2022 17:20 Відповісти
Вчіться.

Потім репараціями ми маємо у них все забрати. Росіяни повинні здихати в болотах та на пустирях. Навіть руїн у них не повинно залишитись - все розібрати і вивести як репарації.
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11.06.2022 23:24 Відповісти
 
 