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"Велика Росія" краде вцілілі тролейбуси в Маріуполі, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія активно грабує територію, яку їй вдалось окупувати.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Азійському саміті з безпеки "Діалог Шангрі-Ла", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, звідти вивозять абсолютно все - від машин, які залишилися на вулицях та у дворах, до обладнання із захоплених заводів, від металолому до зерна.
"Лише уявіть, до якої ницості дійшла Російська Федерація, якщо її представники вкрали з нашого міста Маріуполя, яке повністю зруйноване російською армією, навіть декілька вцілілих там тролейбусів. Ось така вона "велика Росія" - краде тролейбуси", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+20 Алекс Бек
показати весь коментар11.06.2022 13:45
+19 Mykola Trofimenko
показати весь коментар11.06.2022 13:46
+18 5 копійок
показати весь коментар11.06.2022 13:52
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https://www.sibreal.org/a/v-yakutii-vahtovye-rabochie-vzorvali-medvedya/31890442.html
- Со времен гитлеровского нацизма мир не сталкивался с грабежом подобного масштаба, когда агрессор превращает некогда цветущую страну в обезлюженную, безжизненную пустыню, а свободных людей, делает безропотными, пресмыкающимися рабами... - должны греметь слова Зеленского в зале Генассамблеи ООН.
Потім репараціями ми маємо у них все забрати. Росіяни повинні здихати в болотах та на пустирях. Навіть руїн у них не повинно залишитись - все розібрати і вивести як репарації.