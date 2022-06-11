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С начала года Германия увеличила импорт из России, – посол Мельник

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

німеччина

Несмотря на войну, Германия с начала 2022 года увеличила импорт из РФ на 60%.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

"Это – безумие. Несмотря на российскую захватническую войну, Германия в январе-апреле 2022 г. увеличила импорт из России на 60% (!) и перечислила Москве почти на 6 млрд евро больше. В то же время, немецко-украинский товарооборот упал на 11%", - говорится в сообщении.

В частности, по данным Восточного комитета немецкой экономики, импорт из РФ в ФРГ за январь-апрель вырос на 59,9% (более 15,8 млрд евро). Немецкий экспорт в РФ за эти месяцы составил более 6,15 млрд. евро, уменьшился на 26,6%.

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Топ комментарии
+20
Німці лайном були, лайном і залишаються.
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11.06.2022 16:24
+14
Мене більше непокоїло зростання імпорта з РФії в Україну з 2019 р.!! Зменьшення замовлень укроборонпрома,закриття ракетних програм!!))
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11.06.2022 16:30
+9
Цей посьол докладає чимало зусиль щоб посварити ЄС та НАТО з Україною!!!)))
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11.06.2022 16:34
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Німці лайном були, лайном і залишаються.
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11.06.2022 16:24 Ответить
А ми хто в очах ЄС та НАТО???)))
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11.06.2022 16:32 Ответить
негры. или даже хуже.
Они их больше любят, судя по политике
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11.06.2022 16:50 Ответить
негры в Германии интегрировались, работают и учатся, совершенно онемечились. Не нападают на геев, не уличены в особой коррупции, ничем, кроме цвета кожи, не отличаются от немцев.
А что Украинцы следали чтобы нас уважали в ЕС? Цветом кожи побелее?
я видел в Берлине и негров и немцев и наших. Наши выглядят УБОГО. Растерянные, бледные, тупые и бескультурные.
пока мы не покажем, за что нас уважать - нас и не будут уважать.
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11.06.2022 17:31 Ответить
о да....жгите еще про "онемеченных негров с арабами" в европе! работают и учатся милейший, вы думаете вы один там были?! нормальные люди увидели другое.
как такую чушь вообще можно писать?
про теракты в европе вы подзабыли? про изнасилованных немок? про преступность?
убого выглядите именно вы своими постами! Растерянный, бледный, тупой и бескультурный.
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11.06.2022 18:01 Ответить
кто такие "нормальные люди"? ты что ли?
изнасилованные немки, теракты - конкретно разгон кремлевских нарративов.
Да, я там был не один. И был буквально накануне войны.
Жена сейчас в Берлине. Живет третий месяц.
Не изнасилована ни одним негром или арабом, никем вообще. Гулять среди ночи по городу можно совершенно безопасно и спокойно.
Арабки, кстати, как и русские и украинки - с накачанными губами, накрашены, в джинсах и платьях вобтяжку, какие там хиджабы, о чем вы))
про "преступность" и "убого выглядите именно вы своими постами! Растерянный, бледный, тупой и бескультурный" - то есть тупые оскорбления просто за правду - это чисто в духе москалей))
Женя, вы, кацапы, даже не понимаете, как палитесь на тупых заезженых еще несколько лет назад москальско-пропагандистских вбросах, поскольку сами никогда не видели то о чем пишете.
Но вас не жаль.
Будьте прокляты вы и потомки ваши до 7 колена.
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11.06.2022 18:53 Ответить
для умственно отсталых:
Новогоднее ЧП в Кельне: 5 фактов о том, как это было
за женой смотри, придурок
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12.06.2022 00:21 Ответить
Мельник делает все, чтобы поссорить две страны накануне важнейшего в жизни Украины решения - вступления в Евросоюз.
Это у него такое цеу от Зели?
Да, в количественном выражении импорт из РФ снизился, увеличился в денежном чисто за счет резкого скачка цен на нефть и газ.
Именно от Германии в первую очередь зависит, будем мы в ЕС или нет.
И Мельник делает все от него зависящее, чтобы ответ был - НЕТ.
Не случайно с ним уже с начала войны не встречался НИКТО из официальных лиц Германии.
давайте, зеленые, жгите дальше.. Не все еще просрали. может нам еще безвиз отменят.
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11.06.2022 17:37 Ответить
Мельник делает все, чтобы поссорить две страны накануне важнейшего в жизни Украины решения - вступления в Евросоюз.

----------
Слишком громко сказано. Украину никто в ЕС не возьмёт. До войны не взяли из-за воровства украинских властей и тотальной коррупции и тем более сейчас не возьмут.
Коррупция и воровство власти никуда не делись.
К тому же самим европейцам не территории ЕС не нужна война......Научитесь уже думать .....
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11.06.2022 18:14 Ответить
то есть давайте усугублять тупыми высерами на высочайшем дипломатическом уровне уже просранное?
ифогенная дипломатия.
Снова и снова натыкаюсь на кремлевских троллей. Как только речь о европейцах - сразу набегают толпы или пригожинцев или полезных Кремлю местных идиотов.
увы, их немало
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11.06.2022 18:55 Ответить
там 99% агентов штази, они ни куда не делись.
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11.06.2022 16:41 Ответить
Цікаво скількі кремлівських гнид ФСБ в Україні,на всіх шаблях держвлади України,в усіх держінституціях ??)))
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11.06.2022 17:39 Ответить
73%
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11.06.2022 21:30 Ответить
***** ви тупорилі я ****,а нічого що це заганяється газ в газосховища,звичайно що виріс імпорт їбать головосракі,чи ти думаєш плани про відмову від кацапьокого газу то пустий звук,їм все одно цю зиму прийдеться ще пережити на кацапському газі,і ***** тикати країнами Балтії,з їх ***** якою "величезною" економікою.порівняли хєр з пальцем
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12.06.2022 00:35 Ответить
Melnik , ty bi za svoim importom/eksportom prysmatrival lutshe....
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11.06.2022 16:25 Ответить
Интересно, а Украине не в западло качать агрессорский газ и нефть в Европу.
Нефть с одной враждебной страны в другую. С кацапии у Венгрию.

Мельник лжёт. Набивает себе цену. Никакого импорта со страны-бензоколонки не увеличивалось. Бензоколонка ничего не в состоянии производить.

Просто увеличилась цена на газ и нефть, вот и та же Германия больше заплатила России.
Нужно быть объективным, а не извергать вонь как это многократно делает и делал Мельник, Арестович и другие.....
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11.06.2022 16:42 Ответить
цей бовдур забув тільки уточнити,що то газ по поточному контракуту заганяють у сховища,бо наступного року уже не буде його...
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12.06.2022 00:36 Ответить
это не дело посла заниматься изучением чужого импорта или экспорта
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11.06.2022 16:26 Ответить
Конкретно Германия не виновата. Та же картина у США. Просто скакнули цены, в натуральных единицах импорт упал.
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11.06.2022 16:26 Ответить
гітлерівські вилупки та ще й байстрюкі вимаханих в масовому порядку німкень руськими ванями. Генетика...
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11.06.2022 16:27 Ответить
Якби у владі були не ЗЕбіли, то весь товарооббіг з паРашею можна було вже оподаткувати - 10% на користь України (товари проходять тер Польщі, Прибалтики...) і були б кошти для УКРАЇНИ
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11.06.2022 16:28 Ответить
каким образом?
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11.06.2022 16:51 Ответить
Да просто на бутылку тебя насадить
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11.06.2022 21:32 Ответить
Мене більше непокоїло зростання імпорта з РФії в Україну з 2019 р.!! Зменьшення замовлень укроборонпрома,закриття ракетних програм!!))
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11.06.2022 16:30 Ответить
Новостей с фронта все меньше, подобной херни все больше. Что б хоть до заморозки не дошло.
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11.06.2022 16:30 Ответить
зато долбанов вроде тебя всё больше и больше, под разными флажками.
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11.06.2022 16:34 Ответить
завтра он возьмет себе ник "стационарная паРаша"
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11.06.2022 16:41 Ответить
Если Украина не собирается замораживать, то можно быть спокойным, Россия точно не планирует замораживать
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11.06.2022 17:32 Ответить
Цей посьол докладає чимало зусиль щоб посварити ЄС та НАТО з Україною!!!)))
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11.06.2022 16:34 Ответить
Мінетчина нікчемина
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11.06.2022 16:35 Ответить
Гансы, шо надоело мирно жить, желаете по утру видеть в окно толпу нищебродов оборванцев в белухах и кирзачах со всего совка, бегущих на зарядку по брущатке.
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11.06.2022 16:41 Ответить
Как говорит нелох шоневтик - какая разница, а мы то с кацапней торговали до последнего и возможно и сейчас что-то идёт, кому война а кому мать родная
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11.06.2022 16:43 Ответить
Что с ЕС и США может сделать маньяк фашист у которого кроме денег за продажу природных ресурсов и кучи военной армады ничего нет. Правильно, всё - нравится, не нравится терпи моя красавица,...пока не получит достойный вооружённый отпор.
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11.06.2022 16:45 Ответить
Причина подорожание сырья. В количественном выражении колоссально сокращают импорт, вплоть до запрета нефти. Плохое отношение к послу, сами почитайте. https://de.wikipedia.org/wiki/Andrij_Melnyk_(Diplomat)
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11.06.2022 16:48 Ответить
плохое отношение, потому что правда глаза режет? что он говорит не так?
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11.06.2022 16:52 Ответить
Он всё говорит так. Просто в обязанности посла входит налаживание отношений со страной пребывания, а для этого не всегда нужно говорить правду. Есть древняя мысль - язык дипломату дан, чтобы скрывать свои мысли.
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11.06.2022 17:15 Ответить
Мельник делает все, чтобы поссорить две страны накануне важнейшего в жизни Украины решения - вступления в Евросоюз.
Зачем он это делает, можно узнать?
такое указание от Зеленского? или от кого?
в количественном выражении импорт из РФ снизился, увеличился в денежном чисто за счет резкого скачка цен на нефть и газ.
Именно от Германии в первую очередь зависит, будем мы в ЕС или нет.
И Мельник делает все от него зависящее, чтобы ответ был - НЕТ.
Не случайно с ним уже с начала войны не встречался НИКТО из официальных лиц Германии.
давайте, зеленые, жгите дальше.. Не все еще просрали. может нам еще безвиз отменят.
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11.06.2022 17:34 Ответить
диванным экспертам с Цензора виднее как правильно проводить дип. политику
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11.06.2022 17:51 Ответить
тебе то есть виднее. как ТЫ считаешь, пригожинец.
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11.06.2022 18:56 Ответить
Байдену скажеш за політику,і за критику боневтіка,бо йому ***** і на тебе і на твоє неначасі,а німцям ще й насрати на тебе)))
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12.06.2022 00:42 Ответить
Этот посол "перегибает палку", тем более прося что-то у немцев, не стоит их же и пинать, они Украине ровным счетом ничего не должны!

Все проблемы Украины по вине ее же жителей, которые выбирали 30 лет идиотов, воров и пророссийские силы. Посмотрите на прибалтов или поляков, почему у них не так все плохо, почему они давно в НАТО и в ЕС, хоть в 1991 году стартовые позиции у них были на много хуже (я еще помню как поляки в Украину ездили подрабатывать). Да что там говорить, вплоть до 2014 абсолютное большинство было против НАТО, а когда в 2006 Ющенко вещал про необходимость создания ОТРК (это такие как Искандер), то с него все смеялись - типа "чокнутый нацик-идиот, с кем воевать собрался, с нашими братьями что ли?". Порошенко после 2014 восстановил армию и опять народ решил что нафиг надо тянуть бремя армии, надо просто перестать стрелять и т.п. бред, и выбрал идиота не сделавшего для армии за 3 года вообще ничего, за то успешно закопал в землю 100-ни F-16. Фактически 24-го врага встретили ВСУ воссозданные Порошенко и сохранившиеся за 3 года вопреки Зеленскому. Последний конечно не предатель, но доверчивый и недальновидный идиот!

Короче, прежде чем обвинять весь мир, который живет вообще-то своей жизнью, стоит сначала в зеркало посмотреть!
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11.06.2022 19:28 Ответить
мир перестанет жить своей жизнью, когда русские выйдут на ваши границы. Поэтому интерес германии дать все для победы Украины и жить своей жизнью.
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12.06.2022 00:12 Ответить
не вийдуть, досить цієї сраної ********,ніякі кацапи не прорвуть ППО НАТО,а без його придушення,НІ ОДНА СВИНОСОБАКА не підповзе до кордону,але їбланам дуже хочеться казочок наплести...
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12.06.2022 00:40 Ответить
мете ******** як опущенний гопник,ще *********** що визнають персоною нон-грата і ******** він нах з Бундесу,там ********** не дуже жалують...
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12.06.2022 00:38 Ответить
Немцы наконец начнут платить нормальную цену за ресурсы, как и все. Добро пожаловать в реальный мир.
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11.06.2022 17:16 Ответить
и тогда выяснится что супер-пупер немецкая экономика - это колосс на глиняных ногах, который всю жизь держался на русском нефегазе
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11.06.2022 17:53 Ответить
Бред
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12.06.2022 12:42 Ответить
скоро увидим
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19.06.2022 22:44 Ответить
Правда Северный поток работает на всю мощь по прежним контрактам. Об этом ведь хитрожопые немцы никому не расскажут?)
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11.06.2022 17:22 Ответить
когда на газовую иглу подсаживались о чем думали!? бабло очи замстило! думали мы сейчас хапнем а потом видно будет... посол вам плохой он вам постоянно зеркало под нос подсовывает вы там видите уродца и ай-я-яй посол плохой...
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11.06.2022 17:28 Ответить
ты щас об Украине, я так понял?
у самих рыло в пушку, а на немцев валим?
зачем? чтобы нас в ЕС не взяли?
а, ну тогда - да. Продолжайте в том же духе.
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11.06.2022 17:36 Ответить
у немцов рыло в пушку не меньше. А умные люди из ЕС давно вышли. И как немцы потеряют дешевые кацапские нефть и газ, будет вопрос, что будет с самим ЕС. Потому немцы и юлят как уж на сквовордке
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11.06.2022 17:56 Ответить
я вижу ты понятливый, то сам догадаешся куда тебя возьмут
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11.06.2022 18:02 Ответить
сильно смахивает на угрозу, чупринец))
не удивил. От пригожинского троля что еще ожидать.
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11.06.2022 18:58 Ответить
ты что белочкин, белены объелся!? да я тебя просто послал а ты обхезался
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11.06.2022 22:09 Ответить
Все как обычно, кацапам деньги, украинцам сказки про Евросоюз. И пусть побольше поубивают друг друга.
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11.06.2022 17:04 Ответить
А чим там українські чильники половину цього терміну займалися він пам'ятає? Січень-лютий? "Бєз панікі", "гірші за скабєєву", "ми віримо в те, що війни не буде потужної проти України"', "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги" й усе те якраз у січні-лютому було.
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11.06.2022 17:27 Ответить
"В частности, по данным Восточного комитета немецкой экономики, импорт из РФ в ФРГ за январь-апрель вырос на 59,9% (более 15,8 млрд евро)".

Да уж... Хер Шольц и Ко стараются. И работают, не покладая рук.
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11.06.2022 17:50 Ответить
и рыбку съесть и ***** сесть,вот она какая немчура!
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11.06.2022 18:16 Ответить
угу,а ще своє забрати,бо НІХТО зараз їм не перекриє кацапські поставки,нафти і газу,ну от ніхто,немає такиж ресурсів тут і зараз,через рік коли поправлять логістику законтрактують НА ПЕРЕД потрібні розміри сировини,можливо і буде,але ж логіка то "лженаука"(с)
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12.06.2022 00:48 Ответить
Мельник це дебіл, як і половина тих що пише тут коментарі, для початку треба подивитись чому зросла торгівля а потім бульки пускати, впевнений що жоден з тих дебілів які тут в коментарях гонять на німців навіть не поцікавився причиною, але піздякають, тупі лошари.
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11.06.2022 18:22 Ответить
цим довбодятлам важко в логіку,підар мельник закинув рибкам гуппі корму а вони і раді жерти,і "гардицца сільним і нізавісімим діпламатам"
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12.06.2022 00:44 Ответить
А по торговле Украина-рф есть статистика?
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11.06.2022 18:34 Ответить
Просто цены выросли на много сильнее падения объемов поставок, все это нефть и газ. В результате сейчас у россии больше денег, чем до 24-го и если бы не санкции на поставки западной продукции, то было бы совсем плохо, а так деньги есть, но потратить не могут. Ну а окончательное решение вопроса это только полный отказ от их энергоносителей, что приведет к существенному падению доходов кацапов несмотря на высокие цены. Этот процесс уже запущен, по крайней мере с нефтью, на это требуется время, но до конца года страны НАТО и ЕС откажутся от нефти точно, за исключением скользких Венгрии и Турции. Одно это уменьшит бюджет россии на 25%, то есть как раз на те доходы сверх необходимых для поддержания жизнедеятельности их страны, то что и шло на оружие, т.е. они не сдохнут от этого, но потеряют ресурс для восполнения потерь.
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11.06.2022 19:13 Ответить
бовдурам важко в логіку,не варто навіть пробувати щось пояснювати,мельник сказав,що ганси "бариги на крові",значить так і є,крапка)))
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12.06.2022 00:45 Ответить
цікаво, який % з цього пішов транзитом ЧЕРЕЗ УКРАЇНУ?
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11.06.2022 20:08 Ответить
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12.06.2022 02:37 Ответить
 
 