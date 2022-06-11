Вся Донецкая область осталась без света, - Краматорский горсовет
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Донецкая область полностью обесточена из-за отсутствия питания трансформаторной подстанции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщил Краматорский городской совет.
"Вся Донецкая область без света. Отсутствует питание на ТП330 (трансформаторная подстанция. – Ред.), легла одна линия (ЛЭП. – Ред.), сейчас вторая. Ремонтные бригады выехали на подстанцию для выяснения причины", - говорится в сообщении .
Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за боевых действий перебита высоковольтная ЛЭП. Краматорск и соседние города без света, - горсовет
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@ZelenskyyUa
ліхорадочно приймав зміни до закону, які забороняють людям критикувати дії військово-політичних та просто керівників. Гній знав, що до нього буде дуже багато питань про здачу країни. Добре, що Байдену ***** на той "закон".