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Донецкая область (7113) Тарифы на электроэнергию (1903)

Вся Донецкая область осталась без света, - Краматорский горсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

электрика,свет,электроэнергия,лампочка

Донецкая область полностью обесточена из-за отсутствия питания трансформаторной подстанции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщил Краматорский городской совет.

"Вся Донецкая область без света. Отсутствует питание на ТП330 (трансформаторная подстанция. – Ред.), легла одна линия (ЛЭП. – Ред.), сейчас вторая. Ремонтные бригады выехали на подстанцию для выяснения причины", - говорится в сообщении .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за боевых действий перебита высоковольтная ЛЭП. Краматорск и соседние города без света, - горсовет
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Топ комментарии
+8
8 лет дамбили и наконецто попали
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11.06.2022 18:03
+6
А пам'ятаєте, як обісцяний рубльовий ху0сос

@ZelenskyyUa
ліхорадочно приймав зміни до закону, які забороняють людям критикувати дії військово-політичних та просто керівників. Гній знав, що до нього буде дуже багато питань про здачу країни. Добре, що Байдену ***** на той "закон".
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11.06.2022 17:33
+4
Дебіл?
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11.06.2022 17:37
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А пам'ятаєте, як обісцяний рубльовий ху0сос

@ZelenskyyUa
ліхорадочно приймав зміни до закону, які забороняють людям критикувати дії військово-політичних та просто керівників. Гній знав, що до нього буде дуже багато питань про здачу країни. Добре, що Байдену ***** на той "закон".
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11.06.2022 17:33 Ответить
ГРУБО... але-справедливо!
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11.06.2022 17:46 Ответить
да и х с ними
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11.06.2022 17:32 Ответить
Дебіл?
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11.06.2022 17:37 Ответить
а ти за електрику у донбас?
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11.06.2022 17:52 Ответить
...і У крим, і водичку теж....курва...
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11.06.2022 18:02 Ответить
це ти дебіл. і це тільки ласкаве та ґречне слово стосовно тебе.
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11.06.2022 18:00 Ответить
как и с тобой,*****...
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11.06.2022 18:39 Ответить
даже знаю где это..говорил же неоднократно взять горловку в кольцо и закончить в раз начатое в 14 году
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11.06.2022 17:38 Ответить
Більше "переживаю" за сам Донецьк,
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11.06.2022 17:48 Ответить
я от "теж". Восьєм лєт бендєровци, правасєкі, нєгри с ната нас тут бамбілі, ми спакоіна єзділі к укропам за пєнсієй і проч. ******, всєгда билі за днр і пуціна, а тут даже свєта нєт от укропов! а ані далжни! дамбас вас карміл! ...Кончені...
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11.06.2022 18:11 Ответить
8 лет дамбили и наконецто попали
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11.06.2022 18:03 Ответить
А, що там за ремонтні бригади такі? Може їм допомога потрібна, руки з ногами повідрізати, наприклад?
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11.06.2022 19:26 Ответить
Не радійте 30 хвилин назад електрику дали. Донбас великий і е дуже багато хороших людей нерівняйте всіх по собі
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11.06.2022 20:28 Ответить
+
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11.06.2022 22:29 Ответить
 
 