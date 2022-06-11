Вся Донецька область залишилася без світла, - Краматорська міськрада

Донецька область наразі повністю знеструмлена через відсутність живлення трансформаторної підстанції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомила Краматорська міська рада.

"Вся Донецька область без світла. Відсутнє живлення на ТП330 (трансформаторна підстанція. – Ред.), лягла одна лінія (ЛЕП. – Ред.), зараз друга. Ремонтні бригади виїхали на підстанцію для з'ясування причини", - йдеться в повідомленні.

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