Вся Донецька область залишилася без світла, - Краматорська міськрада
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Донецька область наразі повністю знеструмлена через відсутність живлення трансформаторної підстанції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомила Краматорська міська рада.
"Вся Донецька область без світла. Відсутнє живлення на ТП330 (трансформаторна підстанція. – Ред.), лягла одна лінія (ЛЕП. – Ред.), зараз друга. Ремонтні бригади виїхали на підстанцію для з'ясування причини", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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@ZelenskyyUa
ліхорадочно приймав зміни до закону, які забороняють людям критикувати дії військово-політичних та просто керівників. Гній знав, що до нього буде дуже багато питань про здачу країни. Добре, що Байдену ***** на той "закон".