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Донецька область (5666) електроенергія (1900)

Вся Донецька область залишилася без світла, - Краматорська міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

электрика,свет,электроэнергия,лампочка

Донецька область наразі повністю знеструмлена через відсутність живлення трансформаторної підстанції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомила Краматорська міська рада.

"Вся Донецька область без світла. Відсутнє живлення на ТП330 (трансформаторна підстанція. – Ред.), лягла одна лінія (ЛЕП. – Ред.), зараз друга. Ремонтні бригади виїхали на підстанцію для з'ясування причини", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Через бойові дії перебито високовольтну ЛЕП. Краматорськ і сусідні міста без світла, - міськрада

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
8 лет дамбили и наконецто попали
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11.06.2022 18:03
+6
А пам'ятаєте, як обісцяний рубльовий ху0сос

@ZelenskyyUa
ліхорадочно приймав зміни до закону, які забороняють людям критикувати дії військово-політичних та просто керівників. Гній знав, що до нього буде дуже багато питань про здачу країни. Добре, що Байдену ***** на той "закон".
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11.06.2022 17:33
+4
Дебіл?
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11.06.2022 17:37
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А пам'ятаєте, як обісцяний рубльовий ху0сос

@ZelenskyyUa
ліхорадочно приймав зміни до закону, які забороняють людям критикувати дії військово-політичних та просто керівників. Гній знав, що до нього буде дуже багато питань про здачу країни. Добре, що Байдену ***** на той "закон".
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11.06.2022 17:33 Відповісти
ГРУБО... але-справедливо!
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11.06.2022 17:46 Відповісти
да и х с ними
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11.06.2022 17:32 Відповісти
Дебіл?
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11.06.2022 17:37 Відповісти
а ти за електрику у донбас?
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11.06.2022 17:52 Відповісти
...і У крим, і водичку теж....курва...
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11.06.2022 18:02 Відповісти
це ти дебіл. і це тільки ласкаве та ґречне слово стосовно тебе.
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11.06.2022 18:00 Відповісти
как и с тобой,*****...
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11.06.2022 18:39 Відповісти
даже знаю где это..говорил же неоднократно взять горловку в кольцо и закончить в раз начатое в 14 году
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11.06.2022 17:38 Відповісти
Більше "переживаю" за сам Донецьк,
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11.06.2022 17:48 Відповісти
я от "теж". Восьєм лєт бендєровци, правасєкі, нєгри с ната нас тут бамбілі, ми спакоіна єзділі к укропам за пєнсієй і проч. ******, всєгда билі за днр і пуціна, а тут даже свєта нєт от укропов! а ані далжни! дамбас вас карміл! ...Кончені...
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11.06.2022 18:11 Відповісти
8 лет дамбили и наконецто попали
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11.06.2022 18:03 Відповісти
А, що там за ремонтні бригади такі? Може їм допомога потрібна, руки з ногами повідрізати, наприклад?
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11.06.2022 19:26 Відповісти
Не радійте 30 хвилин назад електрику дали. Донбас великий і е дуже багато хороших людей нерівняйте всіх по собі
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11.06.2022 20:28 Відповісти
+
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11.06.2022 22:29 Відповісти
 
 