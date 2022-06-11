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ОБСЕ не предусмотрела эвакуацию сотрудников-украинцев, были брошены 43 пуленепробиваемых автомобиля, конфиденциальные данные попали к россиянам, - Politico

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обсє

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после начала полномасштабного вторжения РФ не провела эвакуацию сотрудников с гражданством Украины.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

По данным журналистов, на 24 февраля в Украине было 966 сотрудников ОБСЕ, включая 478 граждан Украины. Распоряжение об эвакуации было отдано вечером 24 февраля, однако украинские сотрудники не были включены в план. Им якобы было предложено выезжать самостоятельно, однако ОБСЕ не предоставляла никаких гарантий помощи в этом. Также отмечается, что возникали серьезные перебои со связью между сотрудниками на местах и ​​руководством.

"Этот хаос также привел к тому, что были брошены 43 пуленепробиваемых автомобилей Toyota и Nissan, а конфиденциальные данные были скомпрометированы и попали в руки россиян. По крайней мере, для одного бывшего сотрудника это имело смертельные последствия", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на оккупированных РФ территориях Донецкой и Луганской областей было задержано по меньшей мере шесть местных сотрудников ОБСЕ. Им объявили подозрения в шпионаже и государственной измене. Трое остаются под стражей, и им предъявлены сфабрикованные обвинения, предусматривающие строгие приговоры или, возможно, смертную казнь.

Несмотря на то, что в марте ОБСЕ пообещала сотрудникам продление контрактов на год, уже в апреле контракты с украинскими сотрудниками в оккупированных районах были разорваны.

Глава отдела коммуникаций ОБСЕ Гуннар Вранг заявил, что эвакуация сотрудников была осложнена боевыми действиями во многих районах Украины и введением военного положения. Кроме того, по его словам, в некоторых случаях местный персонал предпочитал не переезжать по личным или семейным причинам.

Относительно расторжения контрактов с украинскими сотрудниками, Вранг утверждает, что это решение было принято для того, чтобы "отделить всех членов национальной миссии, поскольку их связь с ОБСЕ могла создать еще больше проблем в их личных ситуациях".

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Топ комментарии
+65
Как будто мы не знаем что ОБСЕ и Красный Крест работают на Россию. Они же им деньги платят.
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11.06.2022 19:50
+62
Фсбешна конторка, вже проходили.
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11.06.2022 19:48
+58
ОБСЄ вчергове обісралось...
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11.06.2022 19:49
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Не кинуто, а пєрєдано во врємєнноє пользованіє!
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11.06.2022 19:47 Ответить
по акту...
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11.06.2022 21:23 Ответить
Фсбешна конторка, вже проходили.
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11.06.2022 19:48 Ответить
ОБСЄ це прихист російських шпигунів і шавок.
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11.06.2022 20:09 Ответить
ОБСЄ вчергове обісралось...
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11.06.2022 19:49 Ответить
ОБСЄ обсиралося завжди. За весь час свого існування ця шаражка не провела жодної успішної операції.
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11.06.2022 20:40 Ответить
Как будто мы не знаем что ОБСЕ и Красный Крест работают на Россию. Они же им деньги платят.
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11.06.2022 19:50 Ответить
ПаРашка платить гроші не самим організаціям, а їхнім продажні керівникам.
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11.06.2022 20:42 Ответить
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11.06.2022 19:56 Ответить
Все зроблено навмисно. Продажні суки.
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11.06.2022 19:58 Ответить
Мені не раз здавалося, що ОБСЦЕ якась проросійська організація. А ця новина, дуже крута європейська фірма, яка займається дуже важливими питаннями, від яких залижить життя людей - забула. Ахахаха
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11.06.2022 19:59 Ответить
Ага.100% Типа как ООН для дидов в отставке. Ток *********. Сорри. Нихера не могут ***.
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11.06.2022 20:13 Ответить
от тобі організація безпеки і співробітництва європи,

така сама фігня як і нато
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11.06.2022 20:07 Ответить
Не гони , Украина не в НАТО‼️Н
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11.06.2022 21:59 Ответить
Тобто це нам в черговий раз доводить бутафорність ОБСЄ та ООН.
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11.06.2022 20:10 Ответить
Відомо здавна, що обсє то є газпром і фсб, а зелені з ними якшаються. Свати ж, нікуди не подінешся...
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11.06.2022 20:10 Ответить
та эти как не обосруцца так обоссуца
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11.06.2022 20:12 Ответить
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11.06.2022 20:51 Ответить
де гарантії що німецький чи італійський батальон НАТО не зробить теж саме як припече
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11.06.2022 20:13 Ответить
Якщо об'єктивно: ОБСЄ повна зуйня і непотріб, але сумніваюся, що ті глухуєваті сліпцуни зобов'язані у таких випадках стояти насмерть і бити когось до останньої краплі крові.
Бійці НАТО, на відміну від них, мають статус комбатантів і конкретні бойові завдання. І якщо вони отак панічно обсерються, то буде не просто ганьбище і шкандаль, а ще й мілітарний злочин. Якось приблизно так.
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11.06.2022 21:21 Ответить
подивимось як воно буде
я впевнений у англосаксах та поляках
інші підключаться лише коли російський ведмідь почне тікати
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11.06.2022 22:29 Ответить
дык где-то была инфа что нато "пересмотрит вариант оккупации балтийских стран" после фейла кацапского "блицкрига". то есть раньше изначальный план был все сдать, а потом пытаться договориться посередине отвоевывать, сейчас вроде как (решили? или только подумали?) вариант защищать.
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11.06.2022 23:26 Ответить
Це мабуть ті броньовані джипи, що підер нації парашенко, під своїм чуткім керівництвом, помпєзно, торгуючи фейсом на всі відеокамери, передавав любителям борща та рузької водкі, під незрозумілою назвою обсє. А саме в той час українці скидалися на чермети для фронту, патріотам.
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11.06.2022 20:14 Ответить
Бинго !
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11.06.2022 20:23 Ответить
Сотрудники ОБСЕ имели дипломатические паспорта или паспорта ООН? Если так, то они и их автомобили, а так же их багаж обладают дипломатическим иммунитетом. Вопрос - а че сбежали? И они остались на службе нарушив все инструкции?
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11.06.2022 20:23 Ответить
То обсе як те ООН, ні до чого... якісь потвори непотрібні... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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11.06.2022 20:25 Ответить
ОБСЕ так же сбрились из Чечни и Грузии. В Чечне ОБСЕ провели выборы, когда президентом ЧРИ стал Масхадов. Ну потом его русьня убила, и ОБСЕ умыла руки. П.С. Кроме как поддерживать оккупантов, других функций по определению у ОБСЕ нет.
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11.06.2022 20:28 Ответить
Церкви бувають автокефальними, а ОБСЄ - це автофекальна (самообсерювальна) організація. Хто-небудь, розпустіть їх нахій.
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11.06.2022 20:48 Ответить
Нібито ми не знаємо, що ОБСЕ то філіал ФСБ. Дивні люди...
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11.06.2022 20:57 Ответить
Пздц. Мы выклянчиваем поштучно бронеавтомобили и собираем по копейке на простые евробляхи а ОБСЕ передало рашистам сразу пол сотни броневиков по несколько сот тысяч долларов каждый.
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11.06.2022 21:01 Ответить
радостно отдало своим кураторам...
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12.06.2022 01:32 Ответить
Зате керівництво місії так хутко драпануло, що аж курява знялась. Що поробиш, власна дупа завжди ближче.
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11.06.2022 21:04 Ответить
Ну что же. Раньше рашистские окупанты ездили на наших Приусах которые мы им оставили. Теперь будут ездить на комфортных броневиках. Сколько можно уже обсираться. Зато с украинцев дерут три шкуры налогами и поборами за каждый вдох.
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11.06.2022 21:07 Ответить
Этих штопаных ..ндонов,не нужно было вообще на Донбасс пускать изначально.Абсолютно конченая,никчемная организация..Понацепляют флагов сзади на свои Тойоты и ездят как петухи туды-сюды,да пожрать по самым лучшим кафешкам и ресторанам.Полные никчемы,я вообще не представляю на кой хер они вообще нужны и им платят деньги,содержат на деньги европейских налогоплательщиков.Так еще и русских хер знает сколько там,наверняка ФСБшников и прочей нечисти.Не удивительно что все машины захватчикам побросали...
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11.06.2022 21:07 Ответить
Недарма в оригіналі ОБСЄ - OSCE.
Тобто, ось це...
(гидливо витирає черевика об траву)
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11.06.2022 21:30 Ответить
Згадалася антикомуняцька класика.

- Куме, ви здається вступили у ВКП(б)?
Кум (стривожено оглядає підошви чобіт):
- Я? Де?! Та ні, ви що...
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12.06.2022 01:17 Ответить
Гнила контора
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11.06.2022 21:30 Ответить
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11.06.2022 21:47 Ответить
Российская шарага это ОБСЕ.
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11.06.2022 21:48 Ответить
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11.06.2022 21:49 Ответить
Подать судебный иск . Надо заставить уважать Украину
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11.06.2022 21:58 Ответить
теж готувалися до шашличків, а тут...
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11.06.2022 22:06 Ответить
Аж падлик морозов зарыдал с зависти узнав у себя в гробике такую подставу конфетку! Красиво срали- бежали-мазали! Надёжные сучки.
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11.06.2022 22:31 Ответить
ОБСЄ калічна прокацапська організація
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11.06.2022 22:50 Ответить
Байден их не предупредил разве?
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11.06.2022 23:21 Ответить
просто гандони.
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11.06.2022 23:24 Ответить
" Їм оголосили підозри у шпигунстві та державній зраді."

Я просто охрініваю з цих даунбасівськіх формулуваннь - людина, яка є громадянином України, підозрюється державними зрадниками і коллаборантами у державній зраді тому, що не зрадила України...
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12.06.2022 03:26 Ответить
 
 