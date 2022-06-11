ОБСЕ не предусмотрела эвакуацию сотрудников-украинцев, были брошены 43 пуленепробиваемых автомобиля, конфиденциальные данные попали к россиянам, - Politico

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после начала полномасштабного вторжения РФ не провела эвакуацию сотрудников с гражданством Украины.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

По данным журналистов, на 24 февраля в Украине было 966 сотрудников ОБСЕ, включая 478 граждан Украины. Распоряжение об эвакуации было отдано вечером 24 февраля, однако украинские сотрудники не были включены в план. Им якобы было предложено выезжать самостоятельно, однако ОБСЕ не предоставляла никаких гарантий помощи в этом. Также отмечается, что возникали серьезные перебои со связью между сотрудниками на местах и ​​руководством.

"Этот хаос также привел к тому, что были брошены 43 пуленепробиваемых автомобилей Toyota и Nissan, а конфиденциальные данные были скомпрометированы и попали в руки россиян. По крайней мере, для одного бывшего сотрудника это имело смертельные последствия", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на оккупированных РФ территориях Донецкой и Луганской областей было задержано по меньшей мере шесть местных сотрудников ОБСЕ. Им объявили подозрения в шпионаже и государственной измене. Трое остаются под стражей, и им предъявлены сфабрикованные обвинения, предусматривающие строгие приговоры или, возможно, смертную казнь.

Несмотря на то, что в марте ОБСЕ пообещала сотрудникам продление контрактов на год, уже в апреле контракты с украинскими сотрудниками в оккупированных районах были разорваны.

Глава отдела коммуникаций ОБСЕ Гуннар Вранг заявил, что эвакуация сотрудников была осложнена боевыми действиями во многих районах Украины и введением военного положения. Кроме того, по его словам, в некоторых случаях местный персонал предпочитал не переезжать по личным или семейным причинам.

Относительно расторжения контрактов с украинскими сотрудниками, Вранг утверждает, что это решение было принято для того, чтобы "отделить всех членов национальной миссии, поскольку их связь с ОБСЕ могла создать еще больше проблем в их личных ситуациях".

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