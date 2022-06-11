ОБСЄ не передбачила евакуацію співробітників-українців, було кинуто 43 куленепробивні автомобілі, конфіденційні дані потрапили до росіян, - Politico

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) після початку повномасштабного вторгнення РФ не провела евакуацію співробітників з громадянством України.

Про це пише Цензор.НЕТ із посланням на Politico.

За даними журналістів, станом на 24 лютого в Україні було 966 співробітників ОБСЄ, включаючи 478 громадян України. Розпорядження про евакуацію було віддано увечері 24 лютого, проте українські співробітники не були включені до плану. Їм нібито було запропоновано виїжджати самотужки, проте ОБСЄ не надавала жодних гарантій допомоги у цьому. Також наголошується, що виникали серйозні перебої із зв'язком між співробітниками на місцях та керівництвом.

"Цей хаос також призвів до того, що було кинуто 43 куленепробивні автомобілі Toyota і Nissan, а конфіденційні дані були скомпрометовані і потрапили в руки росіян. Принаймні для одного колишнього співробітника це мало смертельні наслідки", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, на окупованих РФ територіях Донецької та Луганської областей було затримано щонайменше шістьох місцевих співробітників ОБСЄ. Їм оголосили підозри у шпигунстві та державній зраді. Троє залишаються під вартою, і їм висунуто сфабриковані звинувачення, які передбачають суворі вироки або, можливо, страту.

Незважаючи на те, що у березні ОБСЄ пообіцяла співробітникам продовження контрактів на рік, вже у квітні контракти з українськими співробітниками в окупованих районах було розірвано.

Голова відділу комунікацій ОБСЄ Гуннар Вранг заявив, що евакуація співробітників була ускладнена бойовими діями у багатьох районах України та запровадженням військового стану. Крім того, за його словами, у деяких випадках місцевий персонал волів не переїжджати з особистих чи сімейних причин.

Щодо розірвання контрактів з українськими співробітниками, Вранг стверджує, що це рішення було прийняте для того, щоб "відділити всіх членів національної місії, оскільки їхній зв'язок з ОБСЄ міг створити ще більше проблем у їхніх особистих ситуаціях".

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