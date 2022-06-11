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ОБСЄ не передбачила евакуацію співробітників-українців, було кинуто 43 куленепробивні автомобілі, конфіденційні дані потрапили до росіян, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обсє

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) після початку повномасштабного вторгнення РФ не провела евакуацію співробітників з громадянством України.

Про це пише Цензор.НЕТ із посланням на Politico.

За даними журналістів, станом на 24 лютого в Україні було 966 співробітників ОБСЄ, включаючи 478 громадян України. Розпорядження про евакуацію було віддано увечері 24 лютого, проте українські співробітники не були включені до плану. Їм нібито було запропоновано виїжджати самотужки, проте ОБСЄ не надавала жодних гарантій допомоги у цьому. Також наголошується, що виникали серйозні перебої із зв'язком між співробітниками на місцях та керівництвом.

"Цей хаос також призвів до того, що було кинуто 43 куленепробивні автомобілі Toyota і Nissan, а конфіденційні дані були скомпрометовані і потрапили в руки росіян. Принаймні для одного колишнього співробітника це мало смертельні наслідки", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові РФ взяли в полон співробітників моніторингової місії ОБСЄ на сході України, - представник Великої Британії Браун

Крім того, на окупованих РФ територіях Донецької та Луганської областей було затримано щонайменше шістьох місцевих співробітників ОБСЄ. Їм оголосили підозри у шпигунстві та державній зраді. Троє залишаються під вартою, і їм висунуто сфабриковані звинувачення, які передбачають суворі вироки або, можливо, страту.

Незважаючи на те, що у березні ОБСЄ пообіцяла співробітникам продовження контрактів на рік, вже у квітні контракти з українськими співробітниками в окупованих районах було розірвано.

Голова відділу комунікацій ОБСЄ Гуннар Вранг заявив, що евакуація співробітників була ускладнена бойовими діями у багатьох районах України та запровадженням військового стану. Крім того, за його словами, у деяких випадках місцевий персонал волів не переїжджати з особистих чи сімейних причин.

Щодо розірвання контрактів з українськими співробітниками, Вранг стверджує, що це рішення було прийняте для того, щоб "відділити всіх членів національної місії, оскільки їхній зв'язок з ОБСЄ міг створити ще більше проблем у їхніх особистих ситуаціях".

Також читайте: Остання група СММ ОБСЄ залишить Україну

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+65
Как будто мы не знаем что ОБСЕ и Красный Крест работают на Россию. Они же им деньги платят.
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11.06.2022 19:50
+62
Фсбешна конторка, вже проходили.
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11.06.2022 19:48
+58
ОБСЄ вчергове обісралось...
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11.06.2022 19:49
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Не кинуто, а пєрєдано во врємєнноє пользованіє!
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11.06.2022 19:47 Відповісти
по акту...
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11.06.2022 21:23 Відповісти
Фсбешна конторка, вже проходили.
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11.06.2022 19:48 Відповісти
ОБСЄ це прихист російських шпигунів і шавок.
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11.06.2022 20:09 Відповісти
ОБСЄ вчергове обісралось...
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11.06.2022 19:49 Відповісти
ОБСЄ обсиралося завжди. За весь час свого існування ця шаражка не провела жодної успішної операції.
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11.06.2022 20:40 Відповісти
Как будто мы не знаем что ОБСЕ и Красный Крест работают на Россию. Они же им деньги платят.
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11.06.2022 19:50 Відповісти
ПаРашка платить гроші не самим організаціям, а їхнім продажні керівникам.
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11.06.2022 20:42 Відповісти
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11.06.2022 19:56 Відповісти
Все зроблено навмисно. Продажні суки.
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11.06.2022 19:58 Відповісти
Мені не раз здавалося, що ОБСЦЕ якась проросійська організація. А ця новина, дуже крута європейська фірма, яка займається дуже важливими питаннями, від яких залижить життя людей - забула. Ахахаха
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11.06.2022 19:59 Відповісти
Ага.100% Типа как ООН для дидов в отставке. Ток *********. Сорри. Нихера не могут ***.
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11.06.2022 20:13 Відповісти
от тобі організація безпеки і співробітництва європи,

така сама фігня як і нато
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11.06.2022 20:07 Відповісти
Не гони , Украина не в НАТО‼️Н
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11.06.2022 21:59 Відповісти
Тобто це нам в черговий раз доводить бутафорність ОБСЄ та ООН.
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11.06.2022 20:10 Відповісти
Відомо здавна, що обсє то є газпром і фсб, а зелені з ними якшаються. Свати ж, нікуди не подінешся...
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11.06.2022 20:10 Відповісти
та эти как не обосруцца так обоссуца
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11.06.2022 20:12 Відповісти
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11.06.2022 20:51 Відповісти
де гарантії що німецький чи італійський батальон НАТО не зробить теж саме як припече
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11.06.2022 20:13 Відповісти
Якщо об'єктивно: ОБСЄ повна зуйня і непотріб, але сумніваюся, що ті глухуєваті сліпцуни зобов'язані у таких випадках стояти насмерть і бити когось до останньої краплі крові.
Бійці НАТО, на відміну від них, мають статус комбатантів і конкретні бойові завдання. І якщо вони отак панічно обсерються, то буде не просто ганьбище і шкандаль, а ще й мілітарний злочин. Якось приблизно так.
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11.06.2022 21:21 Відповісти
подивимось як воно буде
я впевнений у англосаксах та поляках
інші підключаться лише коли російський ведмідь почне тікати
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11.06.2022 22:29 Відповісти
дык где-то была инфа что нато "пересмотрит вариант оккупации балтийских стран" после фейла кацапского "блицкрига". то есть раньше изначальный план был все сдать, а потом пытаться договориться посередине отвоевывать, сейчас вроде как (решили? или только подумали?) вариант защищать.
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11.06.2022 23:26 Відповісти
Це мабуть ті броньовані джипи, що підер нації парашенко, під своїм чуткім керівництвом, помпєзно, торгуючи фейсом на всі відеокамери, передавав любителям борща та рузької водкі, під незрозумілою назвою обсє. А саме в той час українці скидалися на чермети для фронту, патріотам.
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11.06.2022 20:14 Відповісти
Бинго !
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11.06.2022 20:23 Відповісти
Сотрудники ОБСЕ имели дипломатические паспорта или паспорта ООН? Если так, то они и их автомобили, а так же их багаж обладают дипломатическим иммунитетом. Вопрос - а че сбежали? И они остались на службе нарушив все инструкции?
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11.06.2022 20:23 Відповісти
То обсе як те ООН, ні до чого... якісь потвори непотрібні... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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11.06.2022 20:25 Відповісти
ОБСЕ так же сбрились из Чечни и Грузии. В Чечне ОБСЕ провели выборы, когда президентом ЧРИ стал Масхадов. Ну потом его русьня убила, и ОБСЕ умыла руки. П.С. Кроме как поддерживать оккупантов, других функций по определению у ОБСЕ нет.
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11.06.2022 20:28 Відповісти
Церкви бувають автокефальними, а ОБСЄ - це автофекальна (самообсерювальна) організація. Хто-небудь, розпустіть їх нахій.
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11.06.2022 20:48 Відповісти
Нібито ми не знаємо, що ОБСЕ то філіал ФСБ. Дивні люди...
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11.06.2022 20:57 Відповісти
Пздц. Мы выклянчиваем поштучно бронеавтомобили и собираем по копейке на простые евробляхи а ОБСЕ передало рашистам сразу пол сотни броневиков по несколько сот тысяч долларов каждый.
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11.06.2022 21:01 Відповісти
радостно отдало своим кураторам...
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12.06.2022 01:32 Відповісти
Зате керівництво місії так хутко драпануло, що аж курява знялась. Що поробиш, власна дупа завжди ближче.
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11.06.2022 21:04 Відповісти
Ну что же. Раньше рашистские окупанты ездили на наших Приусах которые мы им оставили. Теперь будут ездить на комфортных броневиках. Сколько можно уже обсираться. Зато с украинцев дерут три шкуры налогами и поборами за каждый вдох.
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11.06.2022 21:07 Відповісти
Этих штопаных ..ндонов,не нужно было вообще на Донбасс пускать изначально.Абсолютно конченая,никчемная организация..Понацепляют флагов сзади на свои Тойоты и ездят как петухи туды-сюды,да пожрать по самым лучшим кафешкам и ресторанам.Полные никчемы,я вообще не представляю на кой хер они вообще нужны и им платят деньги,содержат на деньги европейских налогоплательщиков.Так еще и русских хер знает сколько там,наверняка ФСБшников и прочей нечисти.Не удивительно что все машины захватчикам побросали...
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11.06.2022 21:07 Відповісти
Недарма в оригіналі ОБСЄ - OSCE.
Тобто, ось це...
(гидливо витирає черевика об траву)
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11.06.2022 21:30 Відповісти
Згадалася антикомуняцька класика.

- Куме, ви здається вступили у ВКП(б)?
Кум (стривожено оглядає підошви чобіт):
- Я? Де?! Та ні, ви що...
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12.06.2022 01:17 Відповісти
Гнила контора
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11.06.2022 21:30 Відповісти
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11.06.2022 21:47 Відповісти
Российская шарага это ОБСЕ.
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11.06.2022 21:48 Відповісти
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11.06.2022 21:49 Відповісти
Подать судебный иск . Надо заставить уважать Украину
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11.06.2022 21:58 Відповісти
теж готувалися до шашличків, а тут...
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11.06.2022 22:06 Відповісти
Аж падлик морозов зарыдал с зависти узнав у себя в гробике такую подставу конфетку! Красиво срали- бежали-мазали! Надёжные сучки.
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11.06.2022 22:31 Відповісти
ОБСЄ калічна прокацапська організація
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11.06.2022 22:50 Відповісти
Байден их не предупредил разве?
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11.06.2022 23:21 Відповісти
просто гандони.
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11.06.2022 23:24 Відповісти
" Їм оголосили підозри у шпигунстві та державній зраді."

Я просто охрініваю з цих даунбасівськіх формулуваннь - людина, яка є громадянином України, підозрюється державними зрадниками і коллаборантами у державній зраді тому, що не зрадила України...
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12.06.2022 03:26 Відповісти
 
 