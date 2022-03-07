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Остання група СММ ОБСЄ залишить Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Остання група СММ ОБСЄ залишить Україну

Приміщення СММ ОБСЄ в місті Маріуполь були пошкоджені, останню групу буде евакуйовано.

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.

"Місія отримала повідомлення про пошкодження офісу СММ в Маріуполі внаслідок обстрілу. Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершено. Остання група – Голова Місії та вище керівництво – тепер залишить Україну", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що продовжується переміщення місцевих членів Місії, які раніше були розміщені в Краматорську та Сєвєродонецьку, а переміщення раніше розміщених у Маріуполі відтерміновується з міркувань безпеки.

З Києва розпочав рух ще один конвой місцевих членів Місії.

Також читайте: Україна запустила Московський механізм ОБСЄ для притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини, - Кулеба

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Топ коментарі
+7
Ещё одна бесполезная организация
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07.03.2022 01:18
+6
Скатертью дорога
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07.03.2022 01:17
+6
Ой-ой-ой...шо зарази,страшно? Не так круто як по готелях з орками бухати?!
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07.03.2022 01:21
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Скатертью дорога
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07.03.2022 01:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZztmQsSAqfo
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07.03.2022 02:48 Відповісти
Ещё одна бесполезная организация
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07.03.2022 01:18 Відповісти
Дармоеды!
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07.03.2022 03:06 Відповісти
Вони натякають що в Україні вже безпечно. Нема більше потреби бути тут
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07.03.2022 01:20 Відповісти
А де ті, які очолювали колону орків на початку війни?
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07.03.2022 01:20 Відповісти
Ой-ой-ой...шо зарази,страшно? Не так круто як по готелях з орками бухати?!
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07.03.2022 01:21 Відповісти
Молодці, відпрацювали на ***** і втекли від нього ж, дуже корисні ******...
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07.03.2022 01:22 Відповісти
Мониторили, мониторили, та не вимониторилили...
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07.03.2022 01:25 Відповісти
Непотріб, валіть за рускім кораблем - на х...
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07.03.2022 01:26 Відповісти
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07.03.2022 01:33 Відповісти
Крім проблем для України, вони нічим іншим не відзначились, тож напрямок відомий)
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07.03.2022 01:34 Відповісти
Фрау Меркель - ваша робота?
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07.03.2022 01:41 Відповісти
Бедненькие...Умониторились!Ну да ...стреляют!
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07.03.2022 01:52 Відповісти
най із собою евакуацію мешканців забезпечать!
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07.03.2022 01:58 Відповісти
Как же они слепые все найдут домой,в сытый мир двуличного *лядства, дорогу? Или как обычно произойдет чудесное исцеление?
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07.03.2022 02:32 Відповісти
В 2014 это было "Общество Бесполезных Слепых Ездунов"...
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07.03.2022 02:46 Відповісти
 
 