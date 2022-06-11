РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15779 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
33 952 56
ракеты (2699) Тернопольщина (670) Труш Владимир (19)

Российские агрессоры нанесли ракетный удар по Тернопольской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,війна,обстріл,ракети

Вечером 11 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чертковскому району Тернопольской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал руководитель Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Он отметил: "Жители Тернопольщины, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов".

Наши специалисты уже работают в Чортковском районе. Держу вас в курсе по ситуации в области".

Также смотрите: Первый в ЕС Украинский центр для вынужденных переселенцев открылся в Вильнюсе. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+76
...і тепер заховатися ніде - бо прилітає скрізь
кожен живе сьогодні так, як проголосував позаторік

показать весь комментарий
11.06.2022 23:01
+38
Рашисска мразота!
показать весь комментарий
11.06.2022 22:52
+38
Кацапи, звісно потвори. Вони нелюди, також відомо ще з 1169 року. Але, що сьогодні наробили українці, коли під час війни, повіривши російській і маланській пропаганді вибрали такого собі "какая разніуа", дії якого весь час чомусь ідуть на користь ворога та і оточення його - колишні регіонали, які давили майдан. Мало вам "барига" залишив ЗРК і те вилучили слури засрашки. Захистив вас Вова? Ржьотє, чи вже не смішно?
показать весь комментарий
11.06.2022 23:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рашисска мразота!
показать весь комментарий
11.06.2022 22:52 Ответить
...і тепер заховатися ніде - бо прилітає скрізь
кожен живе сьогодні так, як проголосував позаторік

показать весь комментарий
11.06.2022 23:01 Ответить
Після 106 днів війни,як і СБУ передало зброю з схорону на Донбасі з кінця 2021. Цинічно, безграмотно і продажно. Тримайтесь і бережіть Україну
показать весь комментарий
11.06.2022 23:06 Ответить
Україні потрібна тотальна дегнидизація,негайно,доки кремлівські гниди не здали Україну остаточно!!!)))
показать весь комментарий
11.06.2022 23:19 Ответить
А хто ж це в нас відкрив кримінальну справу проти Пашинського, за те що він спас з заводу Стугни, і передав їх бійцям на фронт?

Хто ж ця редиска, ця продажня москальська курва?
показать весь комментарий
12.06.2022 00:54 Ответить
так, суки вдарили ракетою по військовій частині Чорткова
показать весь комментарий
11.06.2022 23:02 Ответить
В принципі, там більше і немає по чому гатити...
показать весь комментарий
11.06.2022 23:41 Ответить
Довбаний нетрадиціонал, ти б ще координати вказав!

Хоча вже і без координат все зрозуміло!

Мразота!
показать весь комментарий
12.06.2022 00:55 Ответить
Ну і що він такого написав? Вчора вечером цю "новину" оприлюднив на весь світ польський канал TVN-24 і що???
показать весь комментарий
12.06.2022 08:33 Ответить
Звідки ви США все бачите?
показать весь комментарий
12.06.2022 08:41 Ответить
Последствия удара по Чорткову в Тернопольской области

Развалили людям дома, сволочи... https://t.me/kievreal1/23486
показать весь комментарий
11.06.2022 23:03 Ответить
Просят же - не снимайте и не тиражируйте!
Теперь скорректируют...
показать весь комментарий
11.06.2022 23:58 Ответить
на військовий аеродром...
показать весь комментарий
12.06.2022 00:00 Ответить
Ти довбо#об?

Нахіба це пишеш?

Чи в тебе зв'язок з куратором через Цензор?
показать весь комментарий
12.06.2022 00:58 Ответить
Ну там в домі знімалось... це можна.
показать весь комментарий
12.06.2022 00:56 Ответить
Тримайся, Тернопіль, тільки здержаність соцмереж врятує місто від нових ракет. Україна понад усе
показать весь комментарий
11.06.2022 23:04 Ответить
Кацапи, звісно потвори. Вони нелюди, також відомо ще з 1169 року. Але, що сьогодні наробили українці, коли під час війни, повіривши російській і маланській пропаганді вибрали такого собі "какая разніуа", дії якого весь час чомусь ідуть на користь ворога та і оточення його - колишні регіонали, які давили майдан. Мало вам "барига" залишив ЗРК і те вилучили слури засрашки. Захистив вас Вова? Ржьотє, чи вже не смішно?
показать весь комментарий
11.06.2022 23:19 Ответить
Дивіться "приколисти" ви це зробили разом!!!)))
показать весь комментарий
11.06.2022 23:32 Ответить
А почему никто не вспоминает склады взорванные? Забыли?
показать весь комментарий
12.06.2022 07:19 Ответить
А будапєштскій міморандум ілі яньіка забьіл прілєпіть?
показать весь комментарий
12.06.2022 08:34 Ответить
Подихаюча стара, лиса, ботоксна мразота-оленячі роги не допоможуть! Здохнеш від раку в страшних муках!
показать весь комментарий
11.06.2022 23:23 Ответить
Это значит, что пытаются пробовать уничтожить помощь с Запада. Если действительно уничтожили, то ищите предателей. Они там при таких обстоятельствах, точно есть- случайностей не бывает!
показать весь комментарий
11.06.2022 23:31 Ответить
Все ОП ними кишить, чи Ви думаєте їх шукати в Тернополі?
показать весь комментарий
12.06.2022 00:24 Ответить
кожний другий, хто прийшов в 19-му на виборчу дільницю на Тернопільщіні - проголосував за аніматора.
показать весь комментарий
11.06.2022 23:32 Ответить
Кремлівське гасло-Лишьби не Порошенко!,зпрацювало на відмінно і працює далі!!)))
показать весь комментарий
11.06.2022 23:35 Ответить
так, вони свою справу зробили. Головне не спалитися на отримані від засрашки Бенею 100 мільярдів доларів США, яких він половину скине Володі в офшори, як крадені з Привата, а нарід ганявся за Порошенко і навіть не звернув увагу, що в Порошенка в афшорах нічого немає, а у Володі ох як багато, а буде і ще бідбше, які він отримає за ваші голови.
показать весь комментарий
12.06.2022 00:31 Ответить
де ж ви такі всі розумні беретесь?

певно за тебе мали проголосуати?!
показать весь комментарий
11.06.2022 23:42 Ответить
а ти мудак. подляцька квартальна наволоч брехлива
показать весь комментарий
12.06.2022 00:04 Ответить
це нова хвиля мобілізованих довбойобів, не тих примітивних, які були три роки тому, а вже україномовних.

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 04.05.2022
показать весь комментарий
12.06.2022 00:11 Ответить
чуєш, ти додік не відволікайся, лижи пороху
показать весь комментарий
12.06.2022 00:40 Ответить
мудак ти і твій батько, придурок ти кончений
показать весь комментарий
12.06.2022 00:35 Ответить
Ну звісно ж - якщо москаль, то суперагресивний!

В спам, свинособака!
показать весь комментарий
12.06.2022 01:01 Ответить
Та мабуть за кого-завгодно, але тільки "не какая разница". Можливо краще було би проголосувати за табуретку, то вона хоч би не лізла до казни і не заморозила виробництво ракет.
показать весь комментарий
12.06.2022 00:26 Ответить
Пан терпить пекельні борошна, котрих неспроможні завдати навіть лихі парфуми у пеклі?
Маю для пана погану новину: ці нечоловічі пекельні борошна зносять спершу підлогу мозку, а потім - і його решту.
показать весь комментарий
12.06.2022 00:30 Ответить
співвідношення на користь зеленого було одним з найнижчих там. найнижче було в львівській області.

кожен другий там також проголосував за порош-ка, але про це ти чомусь не написав! чого б це?

виграш зелен-ого там був на межі статистичної похибки або й менше.
показать весь комментарий
12.06.2022 00:01 Ответить
Кожний другий там проголосував за порошенка.
Написав.

Легше ***** не стало.
показать весь комментарий
12.06.2022 00:06 Ответить
так,стид і ганьба моїм землякам за це,майже всі знайомі моєї матері пенсіонерки голосували за скомороха,а її спроби вправити їм мізки натикались на агресію і заперечення.Тепер прийшло просвітлення.але і то не для всіх.
показать весь комментарий
12.06.2022 00:06 Ответить
який " не для всіх " - мля очі виїдають " за того що бореться і зброю просить !! у них прозріння прийде тіль коли буряти в хаті хазяйнуватимуть !
показать весь комментарий
12.06.2022 07:27 Ответить
характерно, майже вся Тернопільська область - це адепти тягнисракової сволоти. Але більшість її також захотіла квартального "жрать+ржать+срать"
показать весь комментарий
12.06.2022 00:10 Ответить
То ти певно по морді дістав в Тернополі , нє ?! Троха тебі дали певно...І тримаєш зло на цілу область..
показать весь комментарий
12.06.2022 00:38 Ответить
вправно лижеш пороху, певно норм платить
показать весь комментарий
12.06.2022 00:38 Ответить
оптиміст- 56 на 44, 3 до двох....
показать весь комментарий
12.06.2022 00:36 Ответить
50,4 vs 49,6
показать весь комментарий
12.06.2022 01:09 Ответить
50 км східніше від мене,сирена не вила,значить не з Білорусі,а з Чорного Моря ...
показать весь комментарий
11.06.2022 23:37 Ответить
Монастириська...я теж нічого не чув...
показать весь комментарий
12.06.2022 09:35 Ответить
Почему Тернопольская область не может нанести ответный удар ?
Всё упирается в наличие самолётов-ракетоносцев и ракет ?
Тернопольская область может обратиться к Австралии, ещё кому-то
и технические вопросы будут решены.
показать весь комментарий
12.06.2022 00:08 Ответить
Тому, що вибрали асфальт на російському бітуму, а він не стріляє, він зариває гроші на те, що стріляє.
показать весь комментарий
12.06.2022 00:44 Ответить
Ви провокуєте чи просто знущаєтесь?
показать весь комментарий
12.06.2022 08:43 Ответить
Братчук твій вихід .
показать весь комментарий
12.06.2022 00:11 Ответить
Поясни, яке відношення він має до Тернополя?

Чи для чого ти тут оце насрав?
показать весь комментарий
12.06.2022 01:03 Ответить
Ракета пролетела через всю Украину.Ее видели.И никто не пытался сбить?
показать весь комментарий
12.06.2022 06:44 Ответить
 
 