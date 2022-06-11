Российские агрессоры нанесли ракетный удар по Тернопольской области

Вечером 11 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чертковскому району Тернопольской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал руководитель Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Он отметил: "Жители Тернопольщины, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов".

Наши специалисты уже работают в Чортковском районе. Держу вас в курсе по ситуации в области".

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