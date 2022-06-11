Российские агрессоры нанесли ракетный удар по Тернопольской области
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 11 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чертковскому району Тернопольской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал руководитель Тернопольской ОВА Владимир Труш.
Он отметил: "Жители Тернопольщины, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов".
Наши специалисты уже работают в Чортковском районе. Держу вас в курсе по ситуации в области".
Топ комментарии
+76 olele
показать весь комментарий11.06.2022 23:01
+38 Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий11.06.2022 22:52
+38 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий11.06.2022 23:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
кожен живе сьогодні так, як проголосував позаторік
Хто ж ця редиска, ця продажня москальська курва?
Хоча вже і без координат все зрозуміло!
Мразота!
Развалили людям дома, сволочи... https://t.me/kievreal1/23486
Теперь скорректируют...
Нахіба це пишеш?
Чи в тебе зв'язок з куратором через Цензор?
певно за тебе мали проголосуати?!
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 04.05.2022
В спам, свинособака!
Маю для пана погану новину: ці нечоловічі пекельні борошна зносять спершу підлогу мозку, а потім - і його решту.
кожен другий там також проголосував за порош-ка, але про це ти чомусь не написав! чого б це?
виграш зелен-ого там був на межі статистичної похибки або й менше.
Написав.
Легше ***** не стало.
Всё упирается в наличие самолётов-ракетоносцев и ракет ?
Тернопольская область может обратиться к Австралии, ещё кому-то
и технические вопросы будут решены.
Чи для чого ти тут оце насрав?