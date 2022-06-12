Російські агресори завдали ракетного удару по Тернопільській області
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Ввечері 11 червня російські окупанти завдали ракетний удар по Чортківському району Тернопільської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Тернопільскої ОВА Володимир Труш.
Він зазначив: "Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте в соцмережах наслідки вибухів.
Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас вкурсі щодо ситуації в області".
Топ коментарі
+76 olele
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+38 Aleksiey Ykropovich
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+38 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар11.06.2022 23:19
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Будь ласка, зачекайте...
кожен живе сьогодні так, як проголосував позаторік
Хто ж ця редиска, ця продажня москальська курва?
Хоча вже і без координат все зрозуміло!
Мразота!
Развалили людям дома, сволочи... https://t.me/kievreal1/23486
Теперь скорректируют...
Нахіба це пишеш?
Чи в тебе зв'язок з куратором через Цензор?
певно за тебе мали проголосуати?!
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Реєстрація: 04.05.2022
В спам, свинособака!
Маю для пана погану новину: ці нечоловічі пекельні борошна зносять спершу підлогу мозку, а потім - і його решту.
кожен другий там також проголосував за порош-ка, але про це ти чомусь не написав! чого б це?
виграш зелен-ого там був на межі статистичної похибки або й менше.
Написав.
Легше ***** не стало.
Всё упирается в наличие самолётов-ракетоносцев и ракет ?
Тернопольская область может обратиться к Австралии, ещё кому-то
и технические вопросы будут решены.
Чи для чого ти тут оце насрав?