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Російські агресори завдали ракетного удару по Тернопільській області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,війна,обстріл,ракети

Ввечері 11 червня російські окупанти завдали ракетний удар по Чортківському району Тернопільської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Тернопільскої ОВА Володимир Труш. 

Він зазначив: "Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте в соцмережах наслідки вибухів.

Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас вкурсі щодо ситуації в області".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія тримає в Чорному морі 40 крилатих ракет

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+76
...і тепер заховатися ніде - бо прилітає скрізь
кожен живе сьогодні так, як проголосував позаторік

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11.06.2022 23:01
+38
Рашисска мразота!
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11.06.2022 22:52
+38
Кацапи, звісно потвори. Вони нелюди, також відомо ще з 1169 року. Але, що сьогодні наробили українці, коли під час війни, повіривши російській і маланській пропаганді вибрали такого собі "какая разніуа", дії якого весь час чомусь ідуть на користь ворога та і оточення його - колишні регіонали, які давили майдан. Мало вам "барига" залишив ЗРК і те вилучили слури засрашки. Захистив вас Вова? Ржьотє, чи вже не смішно?
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11.06.2022 23:19
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Рашисска мразота!
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11.06.2022 22:52 Відповісти
...і тепер заховатися ніде - бо прилітає скрізь
кожен живе сьогодні так, як проголосував позаторік

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11.06.2022 23:01 Відповісти
Після 106 днів війни,як і СБУ передало зброю з схорону на Донбасі з кінця 2021. Цинічно, безграмотно і продажно. Тримайтесь і бережіть Україну
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11.06.2022 23:06 Відповісти
Україні потрібна тотальна дегнидизація,негайно,доки кремлівські гниди не здали Україну остаточно!!!)))
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11.06.2022 23:19 Відповісти
А хто ж це в нас відкрив кримінальну справу проти Пашинського, за те що він спас з заводу Стугни, і передав їх бійцям на фронт?

Хто ж ця редиска, ця продажня москальська курва?
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12.06.2022 00:54 Відповісти
так, суки вдарили ракетою по військовій частині Чорткова
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11.06.2022 23:02 Відповісти
В принципі, там більше і немає по чому гатити...
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11.06.2022 23:41 Відповісти
Довбаний нетрадиціонал, ти б ще координати вказав!

Хоча вже і без координат все зрозуміло!

Мразота!
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12.06.2022 00:55 Відповісти
Ну і що він такого написав? Вчора вечером цю "новину" оприлюднив на весь світ польський канал TVN-24 і що???
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12.06.2022 08:33 Відповісти
Звідки ви США все бачите?
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12.06.2022 08:41 Відповісти
Последствия удара по Чорткову в Тернопольской области

Развалили людям дома, сволочи... https://t.me/kievreal1/23486
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11.06.2022 23:03 Відповісти
Просят же - не снимайте и не тиражируйте!
Теперь скорректируют...
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11.06.2022 23:58 Відповісти
на військовий аеродром...
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12.06.2022 00:00 Відповісти
Ти довбо#об?

Нахіба це пишеш?

Чи в тебе зв'язок з куратором через Цензор?
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12.06.2022 00:58 Відповісти
Ну там в домі знімалось... це можна.
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12.06.2022 00:56 Відповісти
Тримайся, Тернопіль, тільки здержаність соцмереж врятує місто від нових ракет. Україна понад усе
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11.06.2022 23:04 Відповісти
Кацапи, звісно потвори. Вони нелюди, також відомо ще з 1169 року. Але, що сьогодні наробили українці, коли під час війни, повіривши російській і маланській пропаганді вибрали такого собі "какая разніуа", дії якого весь час чомусь ідуть на користь ворога та і оточення його - колишні регіонали, які давили майдан. Мало вам "барига" залишив ЗРК і те вилучили слури засрашки. Захистив вас Вова? Ржьотє, чи вже не смішно?
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11.06.2022 23:19 Відповісти
Дивіться "приколисти" ви це зробили разом!!!)))
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11.06.2022 23:32 Відповісти
А почему никто не вспоминает склады взорванные? Забыли?
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12.06.2022 07:19 Відповісти
А будапєштскій міморандум ілі яньіка забьіл прілєпіть?
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12.06.2022 08:34 Відповісти
Подихаюча стара, лиса, ботоксна мразота-оленячі роги не допоможуть! Здохнеш від раку в страшних муках!
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11.06.2022 23:23 Відповісти
Это значит, что пытаются пробовать уничтожить помощь с Запада. Если действительно уничтожили, то ищите предателей. Они там при таких обстоятельствах, точно есть- случайностей не бывает!
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11.06.2022 23:31 Відповісти
Все ОП ними кишить, чи Ви думаєте їх шукати в Тернополі?
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12.06.2022 00:24 Відповісти
кожний другий, хто прийшов в 19-му на виборчу дільницю на Тернопільщіні - проголосував за аніматора.
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11.06.2022 23:32 Відповісти
Кремлівське гасло-Лишьби не Порошенко!,зпрацювало на відмінно і працює далі!!)))
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11.06.2022 23:35 Відповісти
так, вони свою справу зробили. Головне не спалитися на отримані від засрашки Бенею 100 мільярдів доларів США, яких він половину скине Володі в офшори, як крадені з Привата, а нарід ганявся за Порошенко і навіть не звернув увагу, що в Порошенка в афшорах нічого немає, а у Володі ох як багато, а буде і ще бідбше, які він отримає за ваші голови.
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12.06.2022 00:31 Відповісти
де ж ви такі всі розумні беретесь?

певно за тебе мали проголосуати?!
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11.06.2022 23:42 Відповісти
а ти мудак. подляцька квартальна наволоч брехлива
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12.06.2022 00:04 Відповісти
це нова хвиля мобілізованих довбойобів, не тих примітивних, які були три роки тому, а вже україномовних.

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Реєстрація: 04.05.2022
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12.06.2022 00:11 Відповісти
чуєш, ти додік не відволікайся, лижи пороху
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12.06.2022 00:40 Відповісти
мудак ти і твій батько, придурок ти кончений
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12.06.2022 00:35 Відповісти
Ну звісно ж - якщо москаль, то суперагресивний!

В спам, свинособака!
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12.06.2022 01:01 Відповісти
Та мабуть за кого-завгодно, але тільки "не какая разница". Можливо краще було би проголосувати за табуретку, то вона хоч би не лізла до казни і не заморозила виробництво ракет.
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12.06.2022 00:26 Відповісти
Пан терпить пекельні борошна, котрих неспроможні завдати навіть лихі парфуми у пеклі?
Маю для пана погану новину: ці нечоловічі пекельні борошна зносять спершу підлогу мозку, а потім - і його решту.
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12.06.2022 00:30 Відповісти
співвідношення на користь зеленого було одним з найнижчих там. найнижче було в львівській області.

кожен другий там також проголосував за порош-ка, але про це ти чомусь не написав! чого б це?

виграш зелен-ого там був на межі статистичної похибки або й менше.
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12.06.2022 00:01 Відповісти
Кожний другий там проголосував за порошенка.
Написав.

Легше ***** не стало.
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12.06.2022 00:06 Відповісти
так,стид і ганьба моїм землякам за це,майже всі знайомі моєї матері пенсіонерки голосували за скомороха,а її спроби вправити їм мізки натикались на агресію і заперечення.Тепер прийшло просвітлення.але і то не для всіх.
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12.06.2022 00:06 Відповісти
який " не для всіх " - мля очі виїдають " за того що бореться і зброю просить !! у них прозріння прийде тіль коли буряти в хаті хазяйнуватимуть !
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12.06.2022 07:27 Відповісти
характерно, майже вся Тернопільська область - це адепти тягнисракової сволоти. Але більшість її також захотіла квартального "жрать+ржать+срать"
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12.06.2022 00:10 Відповісти
То ти певно по морді дістав в Тернополі , нє ?! Троха тебі дали певно...І тримаєш зло на цілу область..
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12.06.2022 00:38 Відповісти
вправно лижеш пороху, певно норм платить
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12.06.2022 00:38 Відповісти
оптиміст- 56 на 44, 3 до двох....
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12.06.2022 00:36 Відповісти
50,4 vs 49,6
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12.06.2022 01:09 Відповісти
50 км східніше від мене,сирена не вила,значить не з Білорусі,а з Чорного Моря ...
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11.06.2022 23:37 Відповісти
Монастириська...я теж нічого не чув...
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12.06.2022 09:35 Відповісти
Почему Тернопольская область не может нанести ответный удар ?
Всё упирается в наличие самолётов-ракетоносцев и ракет ?
Тернопольская область может обратиться к Австралии, ещё кому-то
и технические вопросы будут решены.
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12.06.2022 00:08 Відповісти
Тому, що вибрали асфальт на російському бітуму, а він не стріляє, він зариває гроші на те, що стріляє.
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12.06.2022 00:44 Відповісти
Ви провокуєте чи просто знущаєтесь?
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12.06.2022 08:43 Відповісти
Братчук твій вихід .
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12.06.2022 00:11 Відповісти
Поясни, яке відношення він має до Тернополя?

Чи для чого ти тут оце насрав?
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12.06.2022 01:03 Відповісти
Ракета пролетела через всю Украину.Ее видели.И никто не пытался сбить?
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12.06.2022 06:44 Відповісти
 
 