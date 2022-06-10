Росія тримає в Чорному морі 40 крилатих ракет
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Росія посилила своє корабельне угруповання поблизу України ще одним підводним човноміз крилатими ракетами. Загалом зараз окупанти тримають напоготові у Чорному морі 40 крилатих ракет.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. 40 крилатих ракет напоготові, також в готовності 1 ВДК (великий десантний корабель. - Ред.)", - розповіли у Командуванні.
При цьому окупанти продовжують блокувати північно-західну частину Чорного моря.
Топ коментарі
+8 Валадімір Щєлєнскій
показати весь коментар10.06.2022 13:23
+3 Alex Sav 8157c114
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+3 SergTranscarpathian
показати весь коментар10.06.2022 13:25
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p.s "šaursliežudzelzceļš"
https://twitter.com/RogerYar/status/1533849663106863109
Це, якщо коротко і спрощено - "перекладач". Він нічого сам не вирішує, не планує і навіть не аналізує. Це прокладка між нашими військовими і владою шоуменів + простими людьми.
Усі бачили як новини подають у РФ-ї? Виходить військовий і щось там мямлить...
А цей, завдяки наявності військової спец.освіти, та досвіду в публічній сфері просто отримує інфу і аналіз від наших військових і перекладає на просту мову доступну "Гаранту", Слугам та народу.
Навіщо злитися на прокладку???
https://t.me/mertviorku/1237
І......добить ГАРПУНом.....так штук з 20
Все буде добре, все буде УКРАЇНА!!!
А самих ракет там може бути будь-яка кількість.
Это пiдскаже?