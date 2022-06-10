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Росія тримає в Чорному морі 40 крилатих ракет

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

флот,море,чорне

Росія посилила своє корабельне угруповання поблизу України ще одним підводним човноміз крилатими ракетами. Загалом зараз окупанти тримають напоготові у Чорному морі 40 крилатих ракет.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. 40 крилатих ракет напоготові, також в готовності 1 ВДК (великий десантний корабель. - Ред.)", - розповіли у Командуванні.

При цьому окупанти продовжують блокувати північно-західну частину Чорного моря.

Також читайте: Домовленості щодо розблокування портів, які не враховують інтереси України, будуть відкинуті, - МЗС

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Робота нашого снайпера. Мінус орк
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10.06.2022 13:23
+3
ми тримаемо гарпуни.. хто кого перетримає? мацква ... з дна моря
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10.06.2022 13:21
+3
две - три недели...
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10.06.2022 13:25
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А що на це скажу абдрістович?
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10.06.2022 13:20 Відповісти
Тпшнсслжакртсвверогршлпамблр.
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10.06.2022 13:23 Відповісти
eta tipa shto to iz seriji "paļaņicja" ?

p.s "šaursliežudzelzceļš"
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10.06.2022 13:33 Відповісти
"про%бали"
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10.06.2022 13:24 Відповісти
две - три недели...
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10.06.2022 13:25 Відповісти
Будь-яку нормальну людину від хвойди Люсі Арестовіча корьожить.
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10.06.2022 13:26 Відповісти
До речі, по абдристовичу є така думка.
https://twitter.com/RogerYar/status/1533849663106863109
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10.06.2022 13:28 Відповісти
та не сприймайте ви його так в штики. Просто зрозумійте хто він насправді і чим займається.
Це, якщо коротко і спрощено - "перекладач". Він нічого сам не вирішує, не планує і навіть не аналізує. Це прокладка між нашими військовими і владою шоуменів + простими людьми.
Усі бачили як новини подають у РФ-ї? Виходить військовий і щось там мямлить...
А цей, завдяки наявності військової спец.освіти, та досвіду в публічній сфері просто отримує інфу і аналіз від наших військових і перекладає на просту мову доступну "Гаранту", Слугам та народу.
Навіщо злитися на прокладку???
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10.06.2022 13:40 Відповісти
ми тримаемо гарпуни.. хто кого перетримає? мацква ... з дна моря
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10.06.2022 13:21 Відповісти
Робота нашого снайпера. Мінус орк
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10.06.2022 13:23 Відповісти
вибачте, забув скинути посилання на оригінал )
https://t.me/mertviorku/1237
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10.06.2022 13:30 Відповісти
Над Чорним морем постійно чергує пара-трійка винищувачів РФ, які прикриває берегове ППО ворога, тому авіація не допоможе... Підводних човнів у нас не має, а пускати вони можуть із за меж дії Нептуна та Гарпуна... От і результат.
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10.06.2022 13:28 Відповісти
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10.06.2022 13:37 Відповісти
А де наші крилаті ракети? Уже створили б ракети великої дальності дії, так недоумок зарубав же ракетну програму.
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10.06.2022 13:30 Відповісти
я не совсем понимаю подобного рода инофрмацию и ажиотаж воркуг нее ... В среднем сейчас суточные обстрелы по Украине около 20 ракет разных видов... Что меняет в этой картине 40 искандеров в Черном море?
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10.06.2022 13:37 Відповісти
Та нічого не змінює, ну було село - тепер нема, була школа - тепер нема, був Маріуполь - тепер нема. Яка різниця.
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10.06.2022 13:41 Відповісти
Хочу відосиків з "Гарпунами" . Будь лаасочкаа! Слава ЗСУ!
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10.06.2022 13:54 Відповісти
Краще б цими гарпунами по автору видосиків ...бнути кілька разів!
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10.06.2022 14:14 Відповісти
40 ракет ------ то 20 НЄПТУНів!!
І......добить ГАРПУНом.....так штук з 20
Все буде добре, все буде УКРАЇНА!!!
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10.06.2022 16:03 Відповісти
Це не 40 ракет. Це можливість одночасно запустити таку кількість щоб продавити і так розграбоване агентами росії що крадуть клістрони ППО. Агентами яких ніхто не страчує публічно.

А самих ракет там може бути будь-яка кількість.
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11.06.2022 00:11 Відповісти
Звидки взялись,???
Это пiдскаже?
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20.06.2022 14:04 Відповісти
 
 