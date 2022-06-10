Россия держит в Черном море 40 крылатых ракет

Россия усилила свою корабельную группировку вблизи Украины еще одной подводной лодкой с крылатыми ракетами. В общей сложности сейчас оккупанты держат наготове в Черном море 40 крылатых ракет.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. 40 крылатых ракет наготове, также в готовности 1 БДК (большой десантный корабль. - Ред.)", - рассказали в Командовании.

При этом оккупанты продолжают блокировать северо-западную часть Черного моря.

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