Россия держит в Черном море 40 крылатых ракет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия усилила свою корабельную группировку вблизи Украины еще одной подводной лодкой с крылатыми ракетами. В общей сложности сейчас оккупанты держат наготове в Черном море 40 крылатых ракет.
Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. 40 крылатых ракет наготове, также в готовности 1 БДК (большой десантный корабль. - Ред.)", - рассказали в Командовании.
При этом оккупанты продолжают блокировать северо-западную часть Черного моря.
Топ комментарии
+8 Валадімір Щєлєнскій
показать весь комментарий10.06.2022 13:23
+3 Alex Sav 8157c114
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+3 SergTranscarpathian
показать весь комментарий10.06.2022 13:25
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p.s "šaursliežudzelzceļš"
https://twitter.com/RogerYar/status/1533849663106863109
Це, якщо коротко і спрощено - "перекладач". Він нічого сам не вирішує, не планує і навіть не аналізує. Це прокладка між нашими військовими і владою шоуменів + простими людьми.
Усі бачили як новини подають у РФ-ї? Виходить військовий і щось там мямлить...
А цей, завдяки наявності військової спец.освіти, та досвіду в публічній сфері просто отримує інфу і аналіз від наших військових і перекладає на просту мову доступну "Гаранту", Слугам та народу.
Навіщо злитися на прокладку???
https://t.me/mertviorku/1237
І......добить ГАРПУНом.....так штук з 20
Все буде добре, все буде УКРАЇНА!!!
А самих ракет там може бути будь-яка кількість.
Это пiдскаже?