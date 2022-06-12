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Новости Война в Украине
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Япония (1240) вода (880)

Япония отправит в Одессу установки для очистки воды

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вода

Япония направит в Одессу портативные установки для очистки воды. Они будут использоваться в случае чрезвычайных ситуаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Всего Япония передала 33 единиц такой техники.

"В ближайшее время в Одессу отправятся 33 портативных установки для очистки воды в случае чрезвычайных ситуаций. Просим Одессу поделиться с Николаевом. Хочу верить, что они не понадобятся, но на всякий случай пусть будет", – написал он.

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Автор: Анастасія Потіха
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По большому счету, у нас в приморских городах, давно должны стоять такие системы. И дело тут не только в ЧС в связи в войной.
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12.06.2022 01:46 Ответить
Всі ці установки виробляють надто ДОРОГУ воду, що би ними постійно користуватися.
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12.06.2022 01:52 Ответить
Существуют различные системы опреснения. Нехватка чистой пресной воды - это общемировая проблема, которая со временем станет очень острой. Без денег ничего сделать не удастся и надо искать приемлимое техническое решение именно для нас. От проблем не убежишь - надо быть взрослым, а не ребенком.
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12.06.2022 02:57 Ответить
Разом з флотом бажано
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12.06.2022 02:15 Ответить
Немцы: не дают вовремя в чем нуждаемся.
Японцы: дают наперед шоб було.
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12.06.2022 03:08 Ответить
Немцы завязаны на финансах московских и не хотят до конца с оленеводами портить отношения. Им насрать и на украинский народ и на кацапский. Они очень любят деньги...
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12.06.2022 03:25 Ответить
Німці спланували цю війну та хотіли швидкої перемоги рф. Після чого вони б підняли питання статусу сша та зробили багатополярний світ - відродили рейх і його велич. Це звичайно хочуть не всі німці, а лиш частина еліт, а простий німець таких складних бажань немає і вони б не відмовились дати зброю українцям.
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12.06.2022 06:51 Ответить
Спасибо, Япония ❤️
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12.06.2022 03:09 Ответить
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12.06.2022 09:40 Ответить
 
 