Японія відправить до Одеси установки для очищення води

Японія направить до Одеси портативні установки для очищення води. Вони будуть використовуватися в разі надзвичайних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це фейсбуці написав посол України в Японії Сергій Корсунський.

Всього Японія передала 33 одиниць такої техніки.

"Найближчим часом до Одеси відправиться 33 портативних установки для очищення води у разі надзвичайних ситуацій. Просимо Одесу поділитися з Миколаєвом. Хочу вірити, що вони не знадобляться, але про всяк випадок нехай буде", – написав він.

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