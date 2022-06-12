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Японія відправить до Одеси установки для очищення води

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вода

Японія направить до Одеси портативні установки для очищення води. Вони будуть використовуватися в разі надзвичайних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  фейсбуці написав посол України в Японії Сергій Корсунський.

Всього Японія передала 33 одиниць такої техніки.

"Найближчим часом до Одеси відправиться 33 портативних установки для очищення води у разі надзвичайних ситуацій. Просимо Одесу поділитися з Миколаєвом. Хочу вірити, що вони не знадобляться, але про всяк випадок нехай буде", – написав він.

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Автор: Роман Свиридович
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По большому счету, у нас в приморских городах, давно должны стоять такие системы. И дело тут не только в ЧС в связи в войной.
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12.06.2022 01:46 Відповісти
Всі ці установки виробляють надто ДОРОГУ воду, що би ними постійно користуватися.
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12.06.2022 01:52 Відповісти
Существуют различные системы опреснения. Нехватка чистой пресной воды - это общемировая проблема, которая со временем станет очень острой. Без денег ничего сделать не удастся и надо искать приемлимое техническое решение именно для нас. От проблем не убежишь - надо быть взрослым, а не ребенком.
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12.06.2022 02:57 Відповісти
Разом з флотом бажано
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12.06.2022 02:15 Відповісти
Немцы: не дают вовремя в чем нуждаемся.
Японцы: дают наперед шоб було.
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12.06.2022 03:08 Відповісти
Немцы завязаны на финансах московских и не хотят до конца с оленеводами портить отношения. Им насрать и на украинский народ и на кацапский. Они очень любят деньги...
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12.06.2022 03:25 Відповісти
Німці спланували цю війну та хотіли швидкої перемоги рф. Після чого вони б підняли питання статусу сша та зробили багатополярний світ - відродили рейх і його велич. Це звичайно хочуть не всі німці, а лиш частина еліт, а простий німець таких складних бажань немає і вони б не відмовились дати зброю українцям.
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12.06.2022 06:51 Відповісти
Спасибо, Япония ❤️
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12.06.2022 03:09 Відповісти
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12.06.2022 09:40 Відповісти
 
 