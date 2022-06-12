Французские эксперты помогают Украине расследовать преступления оккупантов в Черниговской области, - Венедиктова

Эксперты из Франции помогают Украине расследовать преступления российских оккупантов в Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

По ее словам, команда Национальной жандармерии Французской Республики (IRCGN) прибыла в Украину еще в середине апреля на несколько недель, но задержалась почти на 2 месяца.

"На смену судмедэкспертам и специалистам по ДНК-анализу прибыла делегация экспертов другой специализации: моделирование с помощью дрона, баллисты, взрывотехники, а также специалисты по применению оружия массового поражения. Они работают в Черниговской области и проводят исследования в местах разрушений в результате обстрелов", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили сотрудничество в области расследования гибели и ранения французских журналистов.

"Эти военные преступления должны быть наказаны, и мы готовы совместно сделать все для этого", - добавила Венедиктова.

Также смотрите: Идентифицированы уже 9 российских палачей, устроивших подвал смерти в Ягодном Черниговской области, - Венедиктова. ФОТО