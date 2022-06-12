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Французские эксперты помогают Украине расследовать преступления оккупантов в Черниговской области, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Эксперты из Франции помогают Украине расследовать преступления российских оккупантов в Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

По ее словам, команда Национальной жандармерии Французской Республики (IRCGN) прибыла в Украину еще в середине апреля на несколько недель, но задержалась почти на 2 месяца.

"На смену судмедэкспертам и специалистам по ДНК-анализу прибыла делегация экспертов другой специализации: моделирование с помощью дрона, баллисты, взрывотехники, а также специалисты по применению оружия массового поражения. Они работают в Черниговской области и проводят исследования в местах разрушений в результате обстрелов", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили сотрудничество в области расследования гибели и ранения французских журналистов.

"Эти военные преступления должны быть наказаны, и мы готовы совместно сделать все для этого", - добавила Венедиктова.

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В Україні "брак прокурорських кадрів"
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12.06.2022 07:17 Ответить
Так, особливо на мозги(((
Нехай весь світ бачить що орда робить і розуміють навіть через 50 років що можуть робити і їх не хвилює цивілізація, бо в них її не має
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12.06.2022 07:35 Ответить
А при чому тут "прокурорські" кадри? Так - в курс "правознавство" в наших ВИШах юридичних включено вивчення судової медицини, балістики та криміналістики Однак курс цей дає лише "основи знань" І він розрахований на те, що слідчі та прокурори-криміналісти грамотно зможуть оглянуть місце події, вилучить докази та винести постанову про призначення відповідних експертиз А далі до справи беруться відповідні спеціалісти в галузі медицини чи балістики, а також вибухотехніки Саме ці спеціалісти і приїхали Тоді для чого тут твій "пердь!"?!
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12.06.2022 10:43 Ответить
А ви звернули увагу на такий момент: після звільнення денісової, влада перестала розказувати про злочини рашистів. Чи хтось повірить, що в окупованому Мелітополі чи Херсоні, рашисти не вбивають, не катують, не гвалтують наших громадян, дітей?! Щось мені здається, Zе-виродки умисно прибрали денісову, бо її шокуюча правда дуже напрягала рашистську агентуру на банковій
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12.06.2022 07:23 Ответить
До речі, а куди ділась верещучка зі своїми гуманітарними калідорами? Здала у полон 10% наших військ з Азовсталі, а тепер зєпалась у тішину?!
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12.06.2022 07:26 Ответить
які експерти в допомогу потрібні цьому горе прокурору щоб арештувати зрадників усередині ковальових ків наумових - може конкурс оголосити?
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12.06.2022 08:03 Ответить
А ти подумав - про що "перднув"? Тут мова йде про збирання речових доказів, які стосуються вбивства наших людей кацапами!
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12.06.2022 10:48 Ответить
то ще ті експерти
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12.06.2022 09:28 Ответить
Знайди кращих! Нам до рівня їх технічного забезпечення - "як до Києва - рачки"! Це все одно, що порівнювать комбайн СК-4 з ******** "Джон Діром"
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12.06.2022 10:47 Ответить
 
 