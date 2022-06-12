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Французькі експерти допомагають Україні розслідувати злочини окупантів на Чернігівщині, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Експерти з Франції допомагають Україні в розслідуванні злочинів російських окупантів у Чернігівській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

За її словами, команда Національної жандармерії Французької Республіки (IRCGN) прибула в Україну ще в середині квітня на кілька тижнів, але затрималися майже на 2 місяці.

"На зміну судмедекспертам та спеціалістам з ДНК-аналізу прибула делегація експертів іншої спеціалізації: моделювання за допомогою дрона, балісти, вибухотехніки, а також спеціалісти із застосування зброї масового ураження. Вони працюють у Чернігівській області та проводять дослідження у місцях руйнувань внаслідок обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили співпрацю у сфері розслідування загибелі та поранення французьких журналістів.

"Ці воєнні злочини мають бути покарані і ми готові спільно зробити все для цього", - додала Венедіктова.

Також дивіться: Ідентифіковано вже 9 російських катів, що влаштували підвал смерті в Ягідному на Чернігівщині, - Венедіктова. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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В Україні "брак прокурорських кадрів"
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12.06.2022 07:17 Відповісти
Так, особливо на мозги(((
Нехай весь світ бачить що орда робить і розуміють навіть через 50 років що можуть робити і їх не хвилює цивілізація, бо в них її не має
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12.06.2022 07:35 Відповісти
А при чому тут "прокурорські" кадри? Так - в курс "правознавство" в наших ВИШах юридичних включено вивчення судової медицини, балістики та криміналістики Однак курс цей дає лише "основи знань" І він розрахований на те, що слідчі та прокурори-криміналісти грамотно зможуть оглянуть місце події, вилучить докази та винести постанову про призначення відповідних експертиз А далі до справи беруться відповідні спеціалісти в галузі медицини чи балістики, а також вибухотехніки Саме ці спеціалісти і приїхали Тоді для чого тут твій "пердь!"?!
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12.06.2022 10:43 Відповісти
А ви звернули увагу на такий момент: після звільнення денісової, влада перестала розказувати про злочини рашистів. Чи хтось повірить, що в окупованому Мелітополі чи Херсоні, рашисти не вбивають, не катують, не гвалтують наших громадян, дітей?! Щось мені здається, Zе-виродки умисно прибрали денісову, бо її шокуюча правда дуже напрягала рашистську агентуру на банковій
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12.06.2022 07:23 Відповісти
До речі, а куди ділась верещучка зі своїми гуманітарними калідорами? Здала у полон 10% наших військ з Азовсталі, а тепер зєпалась у тішину?!
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12.06.2022 07:26 Відповісти
які експерти в допомогу потрібні цьому горе прокурору щоб арештувати зрадників усередині ковальових ків наумових - може конкурс оголосити?
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12.06.2022 08:03 Відповісти
А ти подумав - про що "перднув"? Тут мова йде про збирання речових доказів, які стосуються вбивства наших людей кацапами!
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12.06.2022 10:48 Відповісти
то ще ті експерти
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12.06.2022 09:28 Відповісти
Знайди кращих! Нам до рівня їх технічного забезпечення - "як до Києва - рачки"! Це все одно, що порівнювать комбайн СК-4 з ******** "Джон Діром"
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12.06.2022 10:47 Відповісти
 
 