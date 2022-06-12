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Враг перегруппировывает войска на Лиманском направлении, продолжает штурмовые действия на Северодонецком, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,окупанти,окупація

Российские военные проводят перегруппировку своих войск на Лиманском направлении, на Северодонецком – ведут штурмовые действия в городе Северодонецк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил 12 июня в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Лиманском направлении активных действий враг не вел. Увеличил интенсивность применения артиллерии, в частности, реактивных систем залпового огня, в районах населенных пунктов Шипиловка и Дроновка. Проводит перегруппировку войск.

На Северодонецком направлении оккуцпанты ведут штурмовые действия в городе Северодонецк, успеха не имеют. Продолжаются боевые действия в районе Тошковки", – говорится в сообщении.

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Пора ввести секретный отряд 95 во главе с лысым
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12.06.2022 09:31 Ответить
Им не когда они сейчас по Польше гастролируют.
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12.06.2022 09:37 Ответить
Хочется вірити,що це не тільки спостереження за станом ворога, а також зміцнення обороноздатності ЗСУ на цьому рубежі. Боріться і перемагайте
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12.06.2022 09:32 Ответить
Нашо брешете, шо вони успіху не мають ?! Орки праутично захопили Сєвєроданєцк, в України важкі втрати... Наш Генштаб часом, як скабєєва в оркостані...
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12.06.2022 09:37 Ответить
Ви у СД? Звідки інформація?
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12.06.2022 10:27 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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12.06.2022 09:55 Ответить
 
 