Неизвестные пытались взорвать нефтепровод "Дружба" в Брянской области РФ, - СМИ
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Утром в субботу, 11 июня, в Брянской области (Россия) неизвестные якобы попытались взорвать нефтепровод "Дружба". Вроде бы они установили три взрывных устройства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Telegram-канала Baza в воскресенье, 12 июня.
"Недалеко от поселка Гуловка (это 40 км до границы с Украиной) раздались три взрыва - тогда же сработал сигнал о потере связи с защелкой трубопровода. По предварительным данным, это были безоболочковые взрывные устройства", - говорится в сообщении.
Как пишут в Telegram-канале, одним из взрывов была повреждена трансформаторная подстанция с энергоблоком задвижки нефтепровода. Еще один взрыв произошел в месте, где проложен кабель – там осталась воронка 40 на 20 см. Третий взрыв повредил противоподкопную трубу (дополнительное средство защиты, которое зарывают в землю на режимных объектах), оставив воронку 40 на 60 см.
"Сам трубопровод "Дружба" не пострадал, однако противоподкопная труба и подстанция оказались поврежденными, а также обесточен энергоблок управления задвижкой", - отмечается в сообщении.
При этом, по данным источника, разлив нефтепродуктов удалось избежать - с 24 февраля трубопровод законсервирован, но внутри хранится дизельное топливо.
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Зараз побачимо. Якщо ****** підключаться, то це воно...
Авария на территории России.
Газ не поступает - не поступают и деньги на войну.
Это быстрее, чем убеждать немцев.
ну, я тоже могу "пыхнуть" с утра, но даже тогда в состоянии понимать, что подорвали забор рядом с какой-то сраной трубой, в котором есть застоявшаяся соляра, а не газопровод, снабжающий ЕС росийским газом.
Прекращайте смешить здешнее сообщество.
1-Рвать по настоящему.
2. Рвать тогода, когда САНКЦИИ против нефти и нефтепродуктов уже ЗАРАБОТАЮТ( если кто не в курсе-санкции пока только на бумаге и реально начинают работать через полгода).
3 Все приведенные аргументы людям отвечающм за процесс известны.
Вот это ОНО ******* ...
Это кацапы намекают , что наше ДРГ пришло и вырыло эту ямку ... ( трудно описать "эту диверсию" )
В следующий раз бабахнет на Севере, на ключевых нефтепромыслах.
і мадярам це прочистить мізки