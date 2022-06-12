Неизвестные пытались взорвать нефтепровод "Дружба" в Брянской области РФ, - СМИ

Утром в субботу, 11 июня, в Брянской области (Россия) неизвестные якобы попытались взорвать нефтепровод "Дружба". Вроде бы они установили три взрывных устройства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Telegram-канала Baza в воскресенье, 12 июня.

"Недалеко от поселка Гуловка (это 40 км до границы с Украиной) раздались три взрыва - тогда же сработал сигнал о потере связи с защелкой трубопровода. По предварительным данным, это были безоболочковые взрывные устройства", - говорится в сообщении.

Как пишут в Telegram-канале, одним из взрывов была повреждена трансформаторная подстанция с энергоблоком задвижки нефтепровода. Еще один взрыв произошел в месте, где проложен кабель – там осталась воронка 40 на 20 см. Третий взрыв повредил противоподкопную трубу (дополнительное средство защиты, которое зарывают в землю на режимных объектах), оставив воронку 40 на 60 см.

"Сам трубопровод "Дружба" не пострадал, однако противоподкопная труба и подстанция оказались поврежденными, а также обесточен энергоблок управления задвижкой", - отмечается в сообщении.

При этом, по данным источника, разлив нефтепродуктов удалось избежать - с 24 февраля трубопровод законсервирован, но внутри хранится дизельное топливо.

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