Невідомі намагалися підірвати нафтопровід "Дружба" у Брянській області РФ, - ЗМІ

Вранці у суботу, 11 червня, у Брянській області (Росія) невідомі нібито спробували підірвати нафтопровід "Дружба". Начебто вони встановили три вибухові пристрої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Telegram-каналу Baza у неділю, 12 червня.

"Неподалік селища Гулівка (це 40 км до кордону з Україною) пролунали три вибухи - тоді ж спрацював сигнал про втрату зв'язку із засувкою трубопроводу. За попередніми даними, це були безоболонкові вибухові пристрої", - йдеться в повідомленні.

Як пишуть у Telegram-каналі, одним із вибухів було пошкоджено трансформаторну підстанцію з енергоблоком засувки нафтопроводу. Ще один вибух стався у місці, де прокладено кабель – там залишилася вирва 40 на 20 см. Третій вибух пошкодив протипідкопну трубу (додатковий засіб захисту, який заривають у землю на режимних об'єктах), залишивши вирву 40 на 60 см.

"Сам трубопровід "Дружба" не постраждав, проте протипідкопна труба і підстанція виявилися пошкодженими, а також був знеструмлений енергоблок управління засувкою", - зауважується в повідомленні.

При цьому, за даними джерела, розливу нафтопродуктів вдалося уникнути - із 24 лютого трубопровід законсервований, але всередині зберігається дизельне паливо.

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