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Невідомі намагалися підірвати нафтопровід "Дружба" у Брянській області РФ, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дружба,нафтопровід

Вранці у суботу, 11 червня, у Брянській області (Росія) невідомі нібито спробували підірвати нафтопровід "Дружба". Начебто вони встановили три вибухові пристрої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Telegram-каналу Baza у неділю, 12 червня.

"Неподалік селища Гулівка (це 40 км до кордону з Україною) пролунали три вибухи - тоді ж спрацював сигнал про втрату зв'язку із засувкою трубопроводу. За попередніми даними, це були безоболонкові вибухові пристрої", - йдеться в повідомленні.

Як пишуть у Telegram-каналі, одним із вибухів було пошкоджено трансформаторну підстанцію з енергоблоком засувки нафтопроводу. Ще один вибух стався у місці, де прокладено кабель – там залишилася вирва 40 на 20 см. Третій вибух пошкодив протипідкопну трубу (додатковий засіб захисту, який заривають у землю на режимних об'єктах), залишивши вирву 40 на 60 см.

"Сам трубопровід "Дружба" не постраждав, проте протипідкопна труба і підстанція виявилися пошкодженими, а також був знеструмлений енергоблок управління засувкою", - зауважується в повідомленні.

При цьому, за даними джерела, розливу нафтопродуктів вдалося уникнути - із 24 лютого трубопровід законсервований, але всередині зберігається дизельне паливо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Брянській області РФ горить склад військової техніки, - соцмережі. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
Шкода , що не розірвало на@ ен цей кацапський нафтопровід 😠
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12.06.2022 14:09
+28
В следующий раз будут сделаны правильные выводы...
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12.06.2022 14:11
+26
Настамнет
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12.06.2022 14:08
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12.06.2022 14:08 Відповісти
Шкода , що не розірвало на@ ен цей кацапський нафтопровід 😠
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12.06.2022 14:09 Відповісти
В следующий раз будут сделаны правильные выводы...
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12.06.2022 14:11 Відповісти
Орбан бы остался без нефти
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12.06.2022 15:24 Відповісти
Жаль, очень жаль, что ничего из этого не получилось.
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12.06.2022 16:53 Відповісти
nada esho raz provovatj
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12.06.2022 14:09 Відповісти
Надо окончательно попробовать, когда Шольц с Макроном приедут в Киев.
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12.06.2022 14:27 Відповісти
а ще нафтопереробні заводи добре горять..
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12.06.2022 14:12 Відповісти
А свердловини як горять.
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12.06.2022 14:48 Відповісти
А Ви не ох#їли.... як це "необов'язково вбивати" ?!!!
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12.06.2022 14:38 Відповісти
Одне одному не шкодить
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12.06.2022 15:09 Відповісти
Скоріше многоходовочка від москалів. Щоб показати Європі, що ми ненадійний транзитер нафти трубою в Європу, то треба санкції на морські перевезення нафти зняти.
Зараз побачимо. Якщо ****** підключаться, то це воно...
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12.06.2022 14:12 Відповісти
tak eto у Брянській області (Росія) , prichom sdes UA kak ненадійний транзитер нафти....
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12.06.2022 14:16 Відповісти
Так тіпа ж українська ДРГ була - кацапи скажуть...
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12.06.2022 14:23 Відповісти
я скажу, що ти ідіот.
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12.06.2022 14:25 Відповісти
Идиотичней рашиста не существует.
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12.06.2022 18:39 Відповісти
a vy dakazhite eta orki sami sebe vzryvajut
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12.06.2022 14:44 Відповісти
не факт що ж українська ДРГ була . ми можемо сказати як вони : " они сами себя обстреливают"
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12.06.2022 14:50 Відповісти
Якби українська ДРГ була там,то результат був би зовсім інший,далеко не на користь московитів...Це не сценарії плєшивого у волгодонську,де криворукі вертухаї хотіли підірвати житловий будинок,а потм видати ,що це зробили чеченці,а коли пильні люди це викрили,то не було іншого вибору (щоб не обіс # атись по повній) видумати версію про перевірку пильності та мішки,нібито, з цукром...
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13.06.2022 09:49 Відповісти
Дурик, Брянск пока что в россиюшке находится.=) Мы покажем ненадежность россиюшки, как страны транзитера. Попробуй в голову не только есть=)
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12.06.2022 14:19 Відповісти
Сам ти дурік. Мозок включай!
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12.06.2022 15:33 Відповісти
Это только у кацапов мозги можно отключить У нормальных людей они всегда включены.
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14.06.2022 12:25 Відповісти
Наконец то какие то реальные движухи начались. Посмотрим как Пидоросия сможет охранять тысячи километров нефте и газопроводов. А если еще начнет рваться ж/д полотно и мосты по всей ********* тогда настанет ей писец и уже будет не до Украины
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12.06.2022 14:15 Відповісти
кацапская жалкая провокация. Вот ***** нам посылать с большим риском группу специалистов подрывать 200-грамовой шашкой какую-то противоподкопную трубу?? что бы что???
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12.06.2022 14:27 Відповісти
Чтобы прокачка газа прекратилась по вине России.
Авария на территории России.
Газ не поступает - не поступают и деньги на войну.
Это быстрее, чем убеждать немцев.
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12.06.2022 14:47 Відповісти
какого газа?
ну, я тоже могу "пыхнуть" с утра, но даже тогда в состоянии понимать, что подорвали забор рядом с какой-то сраной трубой, в котором есть застоявшаяся соляра, а не газопровод, снабжающий ЕС росийским газом.
Прекращайте смешить здешнее сообщество.
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12.06.2022 15:00 Відповісти
Касаби застосували кліматичну зброю з метою осушити басейн Сіверського Дінця(знаю з надійних джерел). Рівень ріки впав на три метри(чого не бувало). В результаті отримали антициклон, що переміщається на південну і середню частину Тюменської обл. (+35-45С). До кінця тижня він накриє Півленний Урал, Поволжя, Донбас і почне наближатись до мокші і околиць. Бумеранг, називається Смерть москалям!!!
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12.06.2022 15:26 Відповісти
Канал Дніпро-Сіверський Донець-Донбас під контролем України, але кацапи пошкодили ракетами насосну станцію, яка качала воду в Сів Донець з Дніпра і тому впав рівень, а не через кліматичну зброю.
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12.06.2022 18:55 Відповісти
Ответ на вопрос- "кто взрывал трубу"-в технике и последствиях взрыва для самого трубопровода. Вывод-ТРУБОПРОВОД НЕ ПОВРЕЖДЕН. ИПСО рф работает успешно, если кучу ко ментаторов тут же принялись обсуждать иммитацию . Трубопровод-надо рвать. Но!

1-Рвать по настоящему.
2. Рвать тогода, когда САНКЦИИ против нефти и нефтепродуктов уже ЗАРАБОТАЮТ( если кто не в курсе-санкции пока только на бумаге и реально начинают работать через полгода).
3 Все приведенные аргументы людям отвечающм за процесс известны.
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12.06.2022 16:33 Відповісти
Який газ? Перечитай заново текст.
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12.06.2022 16:52 Відповісти
Який газ,там дизель був,читайте уважніше...
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13.06.2022 09:51 Відповісти
Лучше подрывать составы железнодорожных цистерн с нефтью, проходящие мимо или под газо- и нефтепроводами.
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12.06.2022 14:38 Відповісти
а еще лучше - и газопровод и составы и НПЗ и зернохранилища и аэродромы ....
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12.06.2022 14:53 Відповісти
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12.06.2022 14:17 Відповісти
представление незачетное - выдало конфетти от новогодних бавовнушек на месте имитации. Актеров на роль "украинской ДРГ" не нашли ввиду недостатка финансирования проекта.
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12.06.2022 14:20 Відповісти
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12.06.2022 14:20 Відповісти
Провокація ФСБ
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12.06.2022 14:21 Відповісти
Щей недолуга!!)))
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12.06.2022 14:28 Відповісти
Слава этим всем известным неизвестным!
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12.06.2022 14:29 Відповісти
Шольц, Макрон та Драгі .
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12.06.2022 14:30 Відповісти
Знову кацапи в дурні пошились. Нема спокою звіздонутим...
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12.06.2022 14:32 Відповісти
а вот и волгодонский сахарок подтянулся
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12.06.2022 14:35 Відповісти
сахар - это для парадняков в хрущовках
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12.06.2022 15:02 Відповісти
"Ще один вибух стався у місці, де прокладено кабель - там залишилася вирва 40 на 20 см."
Вот это ОНО ******* ...
Это кацапы намекают , что наше ДРГ пришло и вырыло эту ямку ... ( трудно описать "эту диверсию" )
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12.06.2022 14:38 Відповісти
С днём "россии", ******** !
В следующий раз бабахнет на Севере, на ключевых нефтепромыслах.
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12.06.2022 14:44 Відповісти
резиновые шлепки и кошелку с ножовкой не нашли ??? тогда это не наше ДРГ ))))
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12.06.2022 14:51 Відповісти
ну раз нефть не можем получать по земле, то давайте отменим санкции для танкеров
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12.06.2022 14:59 Відповісти
aha shas.....budete izpolzuvatj vjodra
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12.06.2022 15:04 Відповісти
Только ведра, блю-туз на кацапии скоро запретит банда ФСБ.
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12.06.2022 15:18 Відповісти
Не подсказывай им)
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12.06.2022 15:06 Відповісти
тамта дружба (напрямком до мадярів) кількасот кілометрів тече теренами України - тож не треба й висаджувати в повітря, достатньо просто ПЕРЕКРИТИ

і мадярам це прочистить мізки
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12.06.2022 16:02 Відповісти
а якщо й не прочистить, то все єдно приємно буде спостерігати, як вони волають та скачуть
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12.06.2022 16:04 Відповісти
Нема що обговорювати - нафтопровід "Дружба" законсервований рашкой з 24 лютого, тобто не функціонує. Читайте статтю, а не тільки заголовки.
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12.06.2022 16:28 Відповісти
Да, тот, что идет через Украину.
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12.06.2022 16:34 Відповісти
Через Україну йде одна з трьох гілок.
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12.06.2022 16:58 Відповісти
тренеровочка была.
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12.06.2022 16:51 Відповісти
хреново, шо не получилось.
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12.06.2022 17:22 Відповісти
Кацапы сами себя подрывают. Нэдолуги. Подрывайте у себя там жилые дома, хоть кацапов меньше будет, а ЗСУ легче
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12.06.2022 17:59 Відповісти
А, чо не подорвали????
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12.06.2022 18:05 Відповісти
Що це таке було? Невже у ГУР не вистачає вибухівки? Та й з підготовкою явні проблеми. Поставив неЛох на відповідальну посаду якогось хлопчиську, а у того ні даних про вторгнення до самого початку війни не було, ні теракт як треба провести не можуть. Ось такі кадри у нашого говнокомандуючого на всіх напрямках. Як він ще зміг начальника генштабу біль-менш притомного поставити?
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12.06.2022 21:05 Відповісти
Кацапи мріють підняти ціни на нафту.
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12.06.2022 22:10 Відповісти
 
 