Невідомі намагалися підірвати нафтопровід "Дружба" у Брянській області РФ, - ЗМІ
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Вранці у суботу, 11 червня, у Брянській області (Росія) невідомі нібито спробували підірвати нафтопровід "Дружба". Начебто вони встановили три вибухові пристрої.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Telegram-каналу Baza у неділю, 12 червня.
"Неподалік селища Гулівка (це 40 км до кордону з Україною) пролунали три вибухи - тоді ж спрацював сигнал про втрату зв'язку із засувкою трубопроводу. За попередніми даними, це були безоболонкові вибухові пристрої", - йдеться в повідомленні.
Як пишуть у Telegram-каналі, одним із вибухів було пошкоджено трансформаторну підстанцію з енергоблоком засувки нафтопроводу. Ще один вибух стався у місці, де прокладено кабель – там залишилася вирва 40 на 20 см. Третій вибух пошкодив протипідкопну трубу (додатковий засіб захисту, який заривають у землю на режимних об'єктах), залишивши вирву 40 на 60 см.
"Сам трубопровід "Дружба" не постраждав, проте протипідкопна труба і підстанція виявилися пошкодженими, а також був знеструмлений енергоблок управління засувкою", - зауважується в повідомленні.
При цьому, за даними джерела, розливу нафтопродуктів вдалося уникнути - із 24 лютого трубопровід законсервований, але всередині зберігається дизельне паливо.
Будь ласка, зачекайте...
Зараз побачимо. Якщо ****** підключаться, то це воно...
Авария на территории России.
Газ не поступает - не поступают и деньги на войну.
Это быстрее, чем убеждать немцев.
ну, я тоже могу "пыхнуть" с утра, но даже тогда в состоянии понимать, что подорвали забор рядом с какой-то сраной трубой, в котором есть застоявшаяся соляра, а не газопровод, снабжающий ЕС росийским газом.
Прекращайте смешить здешнее сообщество.
1-Рвать по настоящему.
2. Рвать тогода, когда САНКЦИИ против нефти и нефтепродуктов уже ЗАРАБОТАЮТ( если кто не в курсе-санкции пока только на бумаге и реально начинают работать через полгода).
3 Все приведенные аргументы людям отвечающм за процесс известны.
Вот это ОНО ******* ...
Это кацапы намекают , что наше ДРГ пришло и вырыло эту ямку ... ( трудно описать "эту диверсию" )
В следующий раз бабахнет на Севере, на ключевых нефтепромыслах.
і мадярам це прочистить мізки