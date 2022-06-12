Россия готовит резервные батальоны для развертывания в Украине, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия продолжает стремиться создать больше боевых подразделений для развертывания в Украине.
Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет Цензор.НЕТ.
"В последние недели, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьего батальона в некоторых боевых порядках. Большинство бригад обычно задействуют в операциях не более двух из трех батальонов одновременно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что третьи батальоны в бригадах чаще всего укомплектованы не полностью – России, скорее всего, придется полагаться на новобранцев или мобилизованных резервистов для опрокидывания этих подразделений в Украину.
"Одновременное развертывание всех трех их батальонов, вероятно, снизит долгосрочную способность формирований восстанавливать боевую мощь после операций", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Россия использует свое преимущество в соотношении сил и артиллерии, чтобы постепенно захватить территорию Северодонецка и вокруг него.
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Ось так! Найкращий спосіб поправити демографію Росії, що руйнується, це почати війну і винищувати 10.000 молодих самців на місяць. Такого "генія" як путін земля народжує навіть не раз на 100 років, а раз на 1000 років
Нам некогда ждать, их нужно массово уничтожать.
ты мацы переел на кремлевское пособие?
нам тоже по фигу, если честно. вернее нам - чем их меньше тем нам лучше.
після правління Івано Грозного, з його опричниною та іншими фортелями, в рашці залишилась лише половина населення.
і нічєго, напочковались, суки !!!
Колись такий собі вождь Аттіла, крайньожорстока особина, коли його не пустили грабувати Рим, безчинствував на Півдні України між Дніпром та Дністром, аж поки не подох, за легендами його кокнули діти. Промислом його були грабежі, розбої,торгівля рабами.
люди кажуть, що Баканов втік разом з Наумовим напередодні нападу рашки та переховувався на квартирі в Німеччині.
нє, брєд полний звісно.
але ж люди кажуть....
ХТОСЬ про це замислюється ????
россия развернула войска еще в 2021 году
Їх так звані бригади трибатальоного складу. Чисельність такої бригади в дійсності не давала можливості утворити три бойові групи (або БТГ). і в низ завис ротаційний принцип. Тут грають роль і катастрофічні втрати техніки, бо почали використовувачи легку БТ для підтримки піхоти,а вона тільки для пересування. Орки звужуються замість трьох бурятів є тільки один.
Це істина - уже визначена у цій Російсько-Українській Війні !
Не числом , а вмінням ...
Чи є така книга на російській мові