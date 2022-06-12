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Россия готовит резервные батальоны для развертывания в Украине, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Россия продолжает стремиться создать больше боевых подразделений для развертывания в Украине.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет Цензор.НЕТ.

"В последние недели, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьего батальона в некоторых боевых порядках. Большинство бригад обычно задействуют в операциях не более двух из трех батальонов одновременно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что третьи батальоны в бригадах чаще всего укомплектованы не полностью – России, скорее всего, придется полагаться на новобранцев или мобилизованных резервистов для опрокидывания этих подразделений в Украину.

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"Одновременное развертывание всех трех их батальонов, вероятно, снизит долгосрочную способность формирований восстанавливать боевую мощь после операций", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Россия использует свое преимущество в соотношении сил и артиллерии, чтобы постепенно захватить территорию Северодонецка и вокруг него.
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Топ комментарии
+37
еще пока не во всех электричках расеи

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12.06.2022 16:03
+21
Та де ж вас всіх хоронити то
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12.06.2022 16:01
+19
Надіюсь в ЗСУ вистачить ямуніціі щоб перетворити все це свіже м'ясо в вонючий фарш
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12.06.2022 16:04
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Та де ж вас всіх хоронити то
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12.06.2022 16:01 Ответить
Пусть комплектуют по 200 чел. Так удобней записывать будет👍❗
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12.06.2022 16:03 Ответить
"...В апреле 2022 года в России родилось всего 99,7 тыс. детей. Это самый низкий показатель с 1945 года. Понимаете? Даже не с 90-х годов. А с 1945-го. Страна с нарастающей скоростью вымирает. Но режим и его сторонники продолжают громко бредить про возрождение империи."

Ось так! Найкращий спосіб поправити демографію Росії, що руйнується, це почати війну і винищувати 10.000 молодих самців на місяць. Такого "генія" як путін земля народжує навіть не раз на 100 років, а раз на 1000 років
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12.06.2022 16:24 Ответить
Пишут, что кацапы подыхают на миллион в год. Их около 90 миллионов...
Нам некогда ждать, их нужно массово уничтожать.
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12.06.2022 16:29 Ответить
Так, але це і є причина, чому Захід не хоче поразки Путіна. Адже в усьому світі зараз тренд на скорочення населення
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12.06.2022 16:30 Ответить
Це теж так, але небажання Заходу бачити крах Росії полягає зовсім в іншому. Усі, нині діючі політики, бачили на початку 90-х моторошні кадри з Румунії, Албанії, республік колишньої Югославії, з їхньою анархією, відсутністю закону, розграбовані військові арсенали та неймовірна кількість зброї на руках. У Росії вони цього не хочуть! Просто виходячи з життєвого правила, що найгірший порядок кращий за найкраще безладдя
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12.06.2022 16:37 Ответить
т.е. по твоему "Запад" считает что разрозненная анархическая вооруженная расейская толпа несет бОльшую угрозу "Западу" чем теперешняя иерархическая кацапская армия, которая атакует Украину?

ты мацы переел на кремлевское пособие?
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12.06.2022 23:17 Ответить
Нах...
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13.06.2022 04:41 Ответить
глупости. всем по фигу сколько населения в россии. лишь бы нефть газ и прочие ресурсы вывозили.
нам тоже по фигу, если честно. вернее нам - чем их меньше тем нам лучше.
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12.06.2022 16:51 Ответить
война - хєрня! главноє манєври !

після правління Івано Грозного, з його опричниною та іншими фортелями, в рашці залишилась лише половина населення.
і нічєго, напочковались, суки !!!
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12.06.2022 16:31 Ответить
як раз для "організації" нового походу гуннів в Європу, чим менше в природі цих варварів тим спокійніше жити.
Колись такий собі вождь Аттіла, крайньожорстока особина, коли його не пустили грабувати Рим, безчинствував на Півдні України між Дніпром та Дністром, аж поки не подох, за легендами його кокнули діти. Промислом його були грабежі, розбої,торгівля рабами.
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12.06.2022 17:29 Ответить
я не знаю, де ти вичитав таку дурню. Але саме наш український Гатило наніс смертельний удар римській імперії. Що звозила собі рабів з окупованих земель. раша - третій рим повинна пасти від саме українських воїнів. Як і перший. Якщо ти не є прихований ворог України, не пости тут антиукраїнську херню, будь-ласка.
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12.06.2022 19:27 Ответить
Путин заботится об очищении российского генофонда от замкадовской людины. Останется жители Москвы и Питера.
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13.06.2022 01:30 Ответить
війна майбутнього це війна роботів, у рашці - біологічних роботів виробництва "баби єщьо нарожають"
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12.06.2022 16:28 Ответить
еще пока не во всех электричках расеи

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12.06.2022 16:03 Ответить
Десь в 2001-му році на синій гілці київського метро їздив один чорт без ноги і на костилях, просив милостиню. Прикол у тому, що це був кацапський спецназівець з краповим беретом і відповідним зростом. Родіна єго не забила. Заради чого він воював на чужій землі, думаю він і сам не зрозумів.
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12.06.2022 16:16 Ответить
Все вони чудово розуміють - в основному заради вєлічія і ще бу пральна машина чи телевізор як бонус
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12.06.2022 16:50 Ответить
это какая же конкуренция теперь будет..
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12.06.2022 16:59 Ответить
а не будет. К электричкам прибавьте ж\д вокзалы, полустанки, автовокзалы, генделыки и паперти... места хватит всем, от мацквы до самых до окраин, с южных гор до северных морей...
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12.06.2022 19:40 Ответить
Надіюсь в ЗСУ вистачить ямуніціі щоб перетворити все це свіже м'ясо в вонючий фарш
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12.06.2022 16:04 Ответить
welcome to ukraine ****
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12.06.2022 16:05 Ответить
Похоронный бизнес на хрюсии потирает ручки.
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12.06.2022 16:05 Ответить
китайский бизнес) Пакеты, пластиковые венки, дешевые памятники...
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12.06.2022 16:11 Ответить
курва для цього й розвідки не треба, щоб до такого домислитися
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12.06.2022 16:06 Ответить
треба-треба, щоб не було більше розмов, що не знали, не вірили, не очікували.
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12.06.2022 16:17 Ответить
война війною, а шашлики в ОПі по распісанію та "ми всьо зналі, только без панікі"

люди кажуть, що Баканов втік разом з Наумовим напередодні нападу рашки та переховувався на квартирі в Німеччині.

нє, брєд полний звісно.
але ж люди кажуть....
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12.06.2022 16:25 Ответить
вінневтіка а готував явочні квартири, льжки, щоб відлежатись і пристроїти бабло, бо в бритів не проканало б. Он медведчуковий патлай переховується в гамбургу, Суркіси, друзі баканова, теждесь там ошиваються. А Наумову нічогоне залишалось як здриснути в Сербію, бо щось пішло не так у німців.
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12.06.2022 18:05 Ответить
welcome to ukraine ****
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12.06.2022 16:07 Ответить
обострение у жыдоугробурятских минетчиков...просто сдохнуть теперь у них недостаточно кошерно...
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12.06.2022 16:09 Ответить
бункерний щур продовжує деросіянізацію
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12.06.2022 16:09 Ответить
****, знову чмонєй пришлють!
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12.06.2022 16:13 Ответить
Россія розвернула війська вздовж білоруської границі
ХТОСЬ про це замислюється ????
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12.06.2022 16:20 Ответить
Мабудь марченко с гетьманцевим і Шмигалем - вони думають як гусей обшщипувати
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12.06.2022 16:21 Ответить
и к чему эта информация?
россия развернула войска еще в 2021 году
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12.06.2022 17:21 Ответить
і що? може, треба замінувати там щось, траншей, окопів нарити, їжаків наставити, оборону посилити? це зроблено НА ЦЕЙ РАЗ хоча б????? чому не пише ніхто про це? нам знов чекати ворожі танки на Оболоні?
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12.06.2022 18:19 Ответить
Ну зрозуміло. Якість рєзєрвніх батальонов--"За родіну...за путєна...протєв бандєровцєв і фашізма......"...."Груз200".
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12.06.2022 16:22 Ответить
Уже из говна готовит
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12.06.2022 16:30 Ответить
не надо разводить панику а то наши инвесторы уйдут. Да и у Буданова с Бакановым говорят что нет причин для беспокойства,все едем жарить шашлыки.
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12.06.2022 16:30 Ответить
Нам треба в рази більше важкого далекобійного озброєння та *********** до нього - щоб встигати "переробляти" орківське м'ясо на фарш, доки воно не встигне накоїти багацько лиха на нашій землі😠
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12.06.2022 17:11 Ответить
кажуть, у міноборони прекрасно є 100 млрд грн, тільки єрмак блокує їх використання.
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12.06.2022 18:20 Ответить
Буданов це одноклітковий Елдака, засирачі ефіру,поніммаш.
Їх так звані бригади трибатальоного складу. Чисельність такої бригади в дійсності не давала можливості утворити три бойові групи (або БТГ). і в низ завис ротаційний принцип. Тут грають роль і катастрофічні втрати техніки, бо почали використовувачи легку БТ для підтримки піхоти,а вона тільки для пересування. Орки звужуються замість трьох бурятів є тільки один.
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12.06.2022 18:20 Ответить
"Російська армія не сильна , вона довга ..."
Це істина - уже визначена у цій Російсько-Українській Війні !
Не числом , а вмінням ...

Чи є така книга на російській мові
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12.06.2022 20:43 Ответить
якщо мати на увазі шо цей вислів приписують Суворову, то мабуть є
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12.06.2022 23:19 Ответить
 
 