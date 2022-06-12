Росія готує резервні батальйони для розгортання в Україні, - британська розвідка
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Росія продовжує прагнути створити більше бойових підрозділів для розгортання в Україні.
Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише Цензор.НЕТ.
"В останні тижні, ймовірно, розпочалася підготовка до розгортання третього батальйону у деяких бойових порядках. Більшість бригад зазвичай задіюють в операціях не більше двох із трьох батальйонів одночасно", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що треті батальйони в бригадах найчастіше укомплектовані не повністю - Росії, швидше за все, доведеться покладатися на новобранців чи мобілізованих резервістів для перекидання цих підрозділів в Україну.
"Одночасне розгортання всіх трьох їхніх батальйонів, ймовірно, зменшить довгострокову здатність формувань відновлювати бойову міць після операцій", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Росія використовує свою перевагу у співвідношенні сил та артилерії, щоб поступово захопити територію у Сєвєродонецьку та навколо нього.
Будь ласка, зачекайте...
Ось так! Найкращий спосіб поправити демографію Росії, що руйнується, це почати війну і винищувати 10.000 молодих самців на місяць. Такого "генія" як путін земля народжує навіть не раз на 100 років, а раз на 1000 років
Нам некогда ждать, их нужно массово уничтожать.
ты мацы переел на кремлевское пособие?
нам тоже по фигу, если честно. вернее нам - чем их меньше тем нам лучше.
після правління Івано Грозного, з його опричниною та іншими фортелями, в рашці залишилась лише половина населення.
і нічєго, напочковались, суки !!!
Колись такий собі вождь Аттіла, крайньожорстока особина, коли його не пустили грабувати Рим, безчинствував на Півдні України між Дніпром та Дністром, аж поки не подох, за легендами його кокнули діти. Промислом його були грабежі, розбої,торгівля рабами.
люди кажуть, що Баканов втік разом з Наумовим напередодні нападу рашки та переховувався на квартирі в Німеччині.
нє, брєд полний звісно.
але ж люди кажуть....
ХТОСЬ про це замислюється ????
россия развернула войска еще в 2021 году
Їх так звані бригади трибатальоного складу. Чисельність такої бригади в дійсності не давала можливості утворити три бойові групи (або БТГ). і в низ завис ротаційний принцип. Тут грають роль і катастрофічні втрати техніки, бо почали використовувачи легку БТ для підтримки піхоти,а вона тільки для пересування. Орки звужуються замість трьох бурятів є тільки один.
Це істина - уже визначена у цій Російсько-Українській Війні !
Не числом , а вмінням ...
Чи є така книга на російській мові