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Росія готує резервні батальйони для розгортання в Україні, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Росія продовжує прагнути створити більше бойових підрозділів для розгортання в Україні.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише Цензор.НЕТ.

"В останні тижні, ймовірно, розпочалася підготовка до розгортання третього батальйону у деяких бойових порядках. Більшість бригад зазвичай задіюють в операціях не більше двох із трьох батальйонів одночасно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що треті батальйони в бригадах найчастіше укомплектовані не повністю - Росії, швидше за все, доведеться покладатися на новобранців чи мобілізованих резервістів для перекидання цих підрозділів в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не відмовилась від плану повного захоплення України, - Скібіцький

"Одночасне розгортання всіх трьох їхніх батальйонів, ймовірно, зменшить довгострокову здатність формувань відновлювати бойову міць після операцій", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Росія використовує свою перевагу у співвідношенні сил та артилерії, щоб поступово захопити територію у Сєвєродонецьку та навколо нього.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+37
еще пока не во всех электричках расеи

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12.06.2022 16:03
+21
Та де ж вас всіх хоронити то
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12.06.2022 16:01
+19
Надіюсь в ЗСУ вистачить ямуніціі щоб перетворити все це свіже м'ясо в вонючий фарш
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12.06.2022 16:04
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Та де ж вас всіх хоронити то
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12.06.2022 16:01 Відповісти
Пусть комплектуют по 200 чел. Так удобней записывать будет👍❗
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12.06.2022 16:03 Відповісти
"...В апреле 2022 года в России родилось всего 99,7 тыс. детей. Это самый низкий показатель с 1945 года. Понимаете? Даже не с 90-х годов. А с 1945-го. Страна с нарастающей скоростью вымирает. Но режим и его сторонники продолжают громко бредить про возрождение империи."

Ось так! Найкращий спосіб поправити демографію Росії, що руйнується, це почати війну і винищувати 10.000 молодих самців на місяць. Такого "генія" як путін земля народжує навіть не раз на 100 років, а раз на 1000 років
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12.06.2022 16:24 Відповісти
Пишут, что кацапы подыхают на миллион в год. Их около 90 миллионов...
Нам некогда ждать, их нужно массово уничтожать.
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12.06.2022 16:29 Відповісти
Так, але це і є причина, чому Захід не хоче поразки Путіна. Адже в усьому світі зараз тренд на скорочення населення
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12.06.2022 16:30 Відповісти
Це теж так, але небажання Заходу бачити крах Росії полягає зовсім в іншому. Усі, нині діючі політики, бачили на початку 90-х моторошні кадри з Румунії, Албанії, республік колишньої Югославії, з їхньою анархією, відсутністю закону, розграбовані військові арсенали та неймовірна кількість зброї на руках. У Росії вони цього не хочуть! Просто виходячи з життєвого правила, що найгірший порядок кращий за найкраще безладдя
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12.06.2022 16:37 Відповісти
т.е. по твоему "Запад" считает что разрозненная анархическая вооруженная расейская толпа несет бОльшую угрозу "Западу" чем теперешняя иерархическая кацапская армия, которая атакует Украину?

ты мацы переел на кремлевское пособие?
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12.06.2022 23:17 Відповісти
Нах...
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13.06.2022 04:41 Відповісти
глупости. всем по фигу сколько населения в россии. лишь бы нефть газ и прочие ресурсы вывозили.
нам тоже по фигу, если честно. вернее нам - чем их меньше тем нам лучше.
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12.06.2022 16:51 Відповісти
война - хєрня! главноє манєври !

після правління Івано Грозного, з його опричниною та іншими фортелями, в рашці залишилась лише половина населення.
і нічєго, напочковались, суки !!!
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12.06.2022 16:31 Відповісти
як раз для "організації" нового походу гуннів в Європу, чим менше в природі цих варварів тим спокійніше жити.
Колись такий собі вождь Аттіла, крайньожорстока особина, коли його не пустили грабувати Рим, безчинствував на Півдні України між Дніпром та Дністром, аж поки не подох, за легендами його кокнули діти. Промислом його були грабежі, розбої,торгівля рабами.
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12.06.2022 17:29 Відповісти
я не знаю, де ти вичитав таку дурню. Але саме наш український Гатило наніс смертельний удар римській імперії. Що звозила собі рабів з окупованих земель. раша - третій рим повинна пасти від саме українських воїнів. Як і перший. Якщо ти не є прихований ворог України, не пости тут антиукраїнську херню, будь-ласка.
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12.06.2022 19:27 Відповісти
Путин заботится об очищении российского генофонда от замкадовской людины. Останется жители Москвы и Питера.
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13.06.2022 01:30 Відповісти
війна майбутнього це війна роботів, у рашці - біологічних роботів виробництва "баби єщьо нарожають"
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12.06.2022 16:28 Відповісти
еще пока не во всех электричках расеи

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12.06.2022 16:03 Відповісти
Десь в 2001-му році на синій гілці київського метро їздив один чорт без ноги і на костилях, просив милостиню. Прикол у тому, що це був кацапський спецназівець з краповим беретом і відповідним зростом. Родіна єго не забила. Заради чого він воював на чужій землі, думаю він і сам не зрозумів.
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12.06.2022 16:16 Відповісти
Все вони чудово розуміють - в основному заради вєлічія і ще бу пральна машина чи телевізор як бонус
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12.06.2022 16:50 Відповісти
это какая же конкуренция теперь будет..
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12.06.2022 16:59 Відповісти
а не будет. К электричкам прибавьте ж\д вокзалы, полустанки, автовокзалы, генделыки и паперти... места хватит всем, от мацквы до самых до окраин, с южных гор до северных морей...
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12.06.2022 19:40 Відповісти
Надіюсь в ЗСУ вистачить ямуніціі щоб перетворити все це свіже м'ясо в вонючий фарш
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12.06.2022 16:04 Відповісти
welcome to ukraine ****
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12.06.2022 16:05 Відповісти
Похоронный бизнес на хрюсии потирает ручки.
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12.06.2022 16:05 Відповісти
китайский бизнес) Пакеты, пластиковые венки, дешевые памятники...
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12.06.2022 16:11 Відповісти
курва для цього й розвідки не треба, щоб до такого домислитися
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12.06.2022 16:06 Відповісти
треба-треба, щоб не було більше розмов, що не знали, не вірили, не очікували.
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12.06.2022 16:17 Відповісти
война війною, а шашлики в ОПі по распісанію та "ми всьо зналі, только без панікі"

люди кажуть, що Баканов втік разом з Наумовим напередодні нападу рашки та переховувався на квартирі в Німеччині.

нє, брєд полний звісно.
але ж люди кажуть....
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12.06.2022 16:25 Відповісти
вінневтіка а готував явочні квартири, льжки, щоб відлежатись і пристроїти бабло, бо в бритів не проканало б. Он медведчуковий патлай переховується в гамбургу, Суркіси, друзі баканова, теждесь там ошиваються. А Наумову нічогоне залишалось як здриснути в Сербію, бо щось пішло не так у німців.
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12.06.2022 18:05 Відповісти
welcome to ukraine ****
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12.06.2022 16:07 Відповісти
обострение у жыдоугробурятских минетчиков...просто сдохнуть теперь у них недостаточно кошерно...
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12.06.2022 16:09 Відповісти
бункерний щур продовжує деросіянізацію
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12.06.2022 16:09 Відповісти
****, знову чмонєй пришлють!
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12.06.2022 16:13 Відповісти
Россія розвернула війська вздовж білоруської границі
ХТОСЬ про це замислюється ????
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12.06.2022 16:20 Відповісти
Мабудь марченко с гетьманцевим і Шмигалем - вони думають як гусей обшщипувати
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12.06.2022 16:21 Відповісти
и к чему эта информация?
россия развернула войска еще в 2021 году
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12.06.2022 17:21 Відповісти
і що? може, треба замінувати там щось, траншей, окопів нарити, їжаків наставити, оборону посилити? це зроблено НА ЦЕЙ РАЗ хоча б????? чому не пише ніхто про це? нам знов чекати ворожі танки на Оболоні?
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12.06.2022 18:19 Відповісти
Ну зрозуміло. Якість рєзєрвніх батальонов--"За родіну...за путєна...протєв бандєровцєв і фашізма......"...."Груз200".
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12.06.2022 16:22 Відповісти
Уже из говна готовит
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12.06.2022 16:30 Відповісти
не надо разводить панику а то наши инвесторы уйдут. Да и у Буданова с Бакановым говорят что нет причин для беспокойства,все едем жарить шашлыки.
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12.06.2022 16:30 Відповісти
Нам треба в рази більше важкого далекобійного озброєння та *********** до нього - щоб встигати "переробляти" орківське м'ясо на фарш, доки воно не встигне накоїти багацько лиха на нашій землі😠
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12.06.2022 17:11 Відповісти
кажуть, у міноборони прекрасно є 100 млрд грн, тільки єрмак блокує їх використання.
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12.06.2022 18:20 Відповісти
Буданов це одноклітковий Елдака, засирачі ефіру,поніммаш.
Їх так звані бригади трибатальоного складу. Чисельність такої бригади в дійсності не давала можливості утворити три бойові групи (або БТГ). і в низ завис ротаційний принцип. Тут грають роль і катастрофічні втрати техніки, бо почали використовувачи легку БТ для підтримки піхоти,а вона тільки для пересування. Орки звужуються замість трьох бурятів є тільки один.
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12.06.2022 18:20 Відповісти
"Російська армія не сильна , вона довга ..."
Це істина - уже визначена у цій Російсько-Українській Війні !
Не числом , а вмінням ...

Чи є така книга на російській мові
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12.06.2022 20:43 Відповісти
якщо мати на увазі шо цей вислів приписують Суворову, то мабуть є
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12.06.2022 23:19 Відповісти
 
 