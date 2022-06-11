Росія не відмовилась від плану повного захоплення України, - Скібіцький

Російське військове керівництво має план на 120 днів війни. Подальше коригування цього плану буде залежати від того на скільки противник досягне успіху чи навпаки зазнає поразки на сході України.

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

За даними воєнної розвідки України, Росія ще має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти нашої держави.

Скібіцький зазначив, що РФ застосовує на території України 103 батальйонно-тактичні групи, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Ще близько 40 БТГр знаходяться в резерві та можуть бути використані проти Збройних Сил України.

Також представник воєнної розвідки України розповів, що у зв’язку з військовими невдачами окупаційних військ Генштабу РФ доводиться кожні 30 днів коригувати плани вторгнення та зосереджувати всі зусилля лише на певних напрямках.

Скібіцький зазначив, що Росія не відмовилася від плану повного захоплення України.

"Ми маємо підтверджену інформацію, що росіяни мають план на 120 днів війни. Подальше коригування цього плану буде залежати від того на скільки противник досягне успіху чи навпаки зазнає поразки на сході України. Проте, мети так званої спеціальної воєнної операції, про яку путін заявляв на початку війни, росіянам так і не вдалося досягнути", - сказав він.

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