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Россия не отказалась от плана полного захвата Украины, - Скибицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,путін

Российское военное руководство имеет план на 120 дней войны. Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того насколько противник добьется успеха или наоборот потерпит поражение на востоке Украины.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По данным военной разведки Украины, у России еще есть достаточный потенциал для ведения долговременной войны против нашего государства.

Скибицкий отметил, что РФ применяет на территории Украины 103 батальонно-тактических группы, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Еще около 40 БТГр находятся в резерве и могут использоваться против Вооруженных Сил Украины.

Также представитель военной разведки рассказал, что в связи с военными неудачами оккупационных войск Генштабу РФ приходится каждые 30 дней корректировать планы вторжения и сосредотачивать все усилия только на определенных направлениях.

Скибицкий отметил, что Россия не отказалась от плана полного захвата Украины.

"Мы имеем подтвержденную информацию, что россияне имеют план на 120 дней войны. Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того насколько противник добьется успеха или наоборот потерпит поражение на востоке Украины. Однако, цели так называемой специальной военной операции, о которой путин заявлял в начале войны, россиянам так и не удалось достичь", – сказал он.

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Топ комментарии
+18
А без Скибицкого это не понятно. Мордор пока не захлебнется в собственной крови, не успокоится.
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11.06.2022 17:31
+18
Жириновський про плани росії на Зеленського - YouTube
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11.06.2022 17:36
+18
Зіновій@FpfpDBcvSrP8yZQ

4 ч

Не витримали нерви у Байдена, Зеленський профукав підготовку до війни, а тепер звинувачує у всьому Захід і НАТО.
Після затримання генерала Наумова в Сербії, може, скоро піде інформація і про те, на кого працюють баканів та дєрмак.
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11.06.2022 18:38
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11.06.2022 17:23 Ответить
У них планы и сапоги помыть в Атлантике и в Индийском океане. Жирик уже Кабздону моет.
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11.06.2022 17:27 Ответить
Жириновський про плани росії на Зеленського - YouTube
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11.06.2022 17:36 Ответить
Все йшло саме по цьому плану. Якби москалі не пішли на північ і Київ. Вова злив " юговосток"? Злив. Як і домовились з великим пу. А от решта в плани зе не входило, тому маємо затяжний повномаштабна конфлікт у вигляді війни на виснаження.
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11.06.2022 18:31 Ответить
Taras Chornovil

Вчера в 16:09 ·

Я мав свої дані про це, а позавчора побачив ще й Шарпа. Йдеться про певні ультиматуми укрсучвладі від президента Байдена. Ще задовго до початку масованого вторгнення Байден наполягав на вичищенні з влади в Україні рашистських кротів. Насправді, цій історії щонайменше півтора роки. Пригадуєте, як під час візиту в Лондон Зеленського запросили в МІ-6, куди відмовилися пропускати Єрмака. Зустріч заледве відбулася, бо йти без свого поводиря той відмовлявся. Але, схоже, Єрмака самого заінтригувало, що можуть про нього (а це було очевидно) сказати в розвідці. У вірності собі Зеленського він навіть не сумнівався. Коли реакції на інформацію про кротів у найближчому оточенні не відбулося, британці злили повідомлення про суть того візиту.

З того, що доводилося чути мені в дипломатичному середовищі, а я мав стосунок до цієї сфери, Байден через своїх посланців понад рік тому почав попереджати Зеленського про невідворотність вторгнення й пропонував дуже серйозну збройну підтримку, обсяг якої міг би й відвернути путіна від агресивних намірів. Але була вимога - позбутися рашистських агентів. І ніби Зеленський з двох варіантів обрав Єрмака та все колаборантське оточення. Тому обсяги збройної підтримки до початку війни відповідали рівню підготовки для партизанських дій. До самого дня 24 лютого у Зеленського була ця дилема: підтримка Заходу, чи Єрмак. Він весь час обирав Єрмака. Який і переконував його, що ніякої війни не буде.

Рашисти атакували, Єрмак на той час був кудись евакуйований, але сталося не так, як гадалося - московити не змогли захопити Київ, який був повністю відкритий для здачі. Залужний зумів уже після нападу зібрати сили для протидії. А США на фоні активних бойових дій вирішили почати реально підтримувати Україну. Такі речі розгортаються дуже повільно. За це ми заплатили вже страшну ціну. Але за півтора тижні, побачивши, що Київ уже не впаде, знову виринув Єрмак. І це стало новою перешкодою для підтримки України. Адже абсурдність ситуації аж зашкалювала. Але Зеленський без Єрмака й у туалет не сходив би. Тому в США обрали на час війни компромісний варіант: зброя й фінансова підтримка Україні піде. Але московські кроти не мають права втручатися в дві сфери. Шарп відзначає табу на зовнішню політику, а я чув ще також про заборону лізти в справи армії. Під ці зобов'язання й надавалася допомога.

Але Єрмак уже встиг порушити обидві заборони. Коли йому було потрібно пересварити Україну із союзниками, а особливо з НАТО, він спершу задіював персонально Зеленського, а останнім часом нагадав уже й Кулебі, хто його на посаду поставив. Це було занадто явно. З армією ще гірше. Перший відомий факт впливу був, коли Єрмак у період зрадницьких переговорів у Стамбулі прибув до Залужного й, за деякими даними, вимагав випустити з оточення в Бучі рашистські війська. Залужний, схоже, поступився лише частково. Більшість були розгромлені, але найвідбірніші орки вийшли з усією технікою, награбованим та без надмірних ушкоджень. Те, що сталося на командному пункті в Лисичанську (Безугла, Буданов, сторонні офіцери), уже поза межею.

У нас зараз дуже складна ситуація саме через фатальний брак потужностей артилерії, а допомога знову починає пригальмовувати. Більше того, американська розвідка публікує дивну доповідь про дуже темні перспективи нашої армії з причини браку озброєнь. І я припускаю, що крім технічних затримок нам досі не запускають ленд-ліз саме через цей суб'єктивний чинник у владній кліці. Від того й Зеленський знову починає готувати суспільство до необхідності якихось поступок та переговорів. Бо поступитися Єрмаком він не згоден, навіть, якщо Україна через це програє війну та буде повністю зруйнована. Я ніяк не можу зрозуміти: чим же Єрмак його так міцно тримає?
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11.06.2022 23:03 Ответить
Зіновій@FpfpDBcvSrP8yZQ

4 ч

Не витримали нерви у Байдена, Зеленський профукав підготовку до війни, а тепер звинувачує у всьому Захід і НАТО.
Після затримання генерала Наумова в Сербії, може, скоро піде інформація і про те, на кого працюють баканів та дєрмак.
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11.06.2022 18:38 Ответить
Бред бредовости это старые шмаркли у власти ********** они импотенты ********* алкоголики в крови уже утонули давно.... а грехов столько-- что на весь АД и на всех кто там побывал хватит на 1000 лет каждому и еще и останется на миллион лет наперед...
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11.06.2022 17:32 Ответить
На самом деле не ерунда. Кацапы действительно не отказались от захвата Украины целиком. Просто сейчас они зализывают раны, меняют планы, пытаются шатать Украину изнутри. Это одна из причин, почему кацапы держат бтгры в белорусской области. Оттягивание сил ВСУ лишь часть задачи. Кацапы ждут момента для нападения. Не определенной даты, а именно момента.
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11.06.2022 17:38 Ответить
Напав на Украину путен приближает свою кончину❗А если бы воздержался от нападения, то он бы оттянул свой конец☝
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11.06.2022 18:07 Ответить
Он и так его в бункере оттягивает, уже все руки в мозолях. И мозги тоже, от влажных мечтаний.
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11.06.2022 18:21 Ответить
Что могут сделать 7 бтг на границе с Украиной со стороны Беларуси, которые между тем стоят от Волыни до Киевщины? Семь тысяч, это полная туфта. На один Киев при первой попытке они 40 бтг в свое время потратили и отсосали, а это между тем ровно столько, сколько у них сейчас в резерве. На кого эти сказки по захвату всей Украины по мнению ГУР расчитаны я не знаю, но пологая спецом для управления народом во время войны, чтобы не расслаблялись и Зе не скинули ненароком, за проебы
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11.06.2022 18:28 Ответить
Сьогодні і завтра ні. А бульбофюрер для чого збільшу свою армію до 80 000, знімає техніку з зберігання? Ну не з натою воювати. Можливо з рашкостаном? Малоймовірно. Агресор має повну свободу маневру. Агресор колонами, як на параді, вже не піде. Тому я згідний з генералом Кривоносом, що черговий наступ з білорашки можливий.
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11.06.2022 18:37 Ответить
80 тысяч, это вся армия. И то она не скоро будет. Всю армию они не пошлют это раз и два, у бульбофюрера должна быть причина отправки своего картофанового войска в Украину. Причина у ***** понятна, оно больное денецифицированное. А вот у бьбофюрера какая причина, выйти и сказать своему народу и войскам типа, распрягойте хлопци кони, мы идем на Киев? В чем причина только, какую причину придумает бульбафюрер, ее просто нет. Ну да, он что-то вякал про Польшу, что она уже осваивает Запад Украины и что как бы нам не пришлось воевать за эту часть Украины, чтобы она полякам не досталась. Ну это такая себе причина ввести войска на Волынь, слишком уж маловероятна.
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11.06.2022 19:18 Ответить
Больным на голову, чтобы что-то сделать, нужна причина? Не смешите
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11.06.2022 21:52 Ответить
Открыть второй фронт. А на два фронта войну никто не выигрывал. Я имею ввиду Украину. ему не обязательно захватывать. Достаточно того, что он будет сковывать большие силы ВСУ, которые могли бы помочь на востоке.
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11.06.2022 21:32 Ответить
Это провокатор по "белорусской тематике", с самого начала войны. Даже здесь ее всунул. Прикидывается типа "белорусом", но давно уже вскрыли этого крысеныша.
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11.06.2022 21:48 Ответить
Нічого вони не ждуть. Всі іх плани рухнули. Зараз матрешкі хочуть взяти Донецьку Луганську обл. Далі закріпитися на досягнутому. Увійти в вечний переговорний процес. Все все плани. Оці плани европейська влада і підтримує да і Зевлада не проти. Тут питання одне чи влаштовує це Англосаксів? А далі якщо Англосакси спасують буде кино. І перша серія буде така: через 2 рокі матрешкі порвуть залишок України. 2 серія "мобіків" (тобто виживших) відправлять на штурм Польши Прусії і тд і тп. А Англосаксів будуть "чавити" китайці. Цей кінчик він многосерійний.
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11.06.2022 18:34 Ответить
Як один з варіантів. Але як один.
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11.06.2022 18:39 Ответить
Англосакси, це такі германські племена.
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11.06.2022 22:46 Ответить
о!! новый план на 120 дней интересно когда его придумали то 3 дня захват Украины то 15 дней то 30 суток до к 1 мая то 10 июня ***** ты уже определил свой план- своей же смерти... как то нам ***** на планы ********** ***** ***** и всей ********** вот что идет по плану уничтожение самой ********** причем с укоренным графиком я бы даже сказал с опережением...
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11.06.2022 17:30 Ответить
А без Скибицкого это не понятно. Мордор пока не захлебнется в собственной крови, не успокоится.
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11.06.2022 17:31 Ответить
Каким образом захлебнётся? заработает land lease или Германия с Францией начнут давать военную помощь? Или сработают санкции из ада? Или наступит дефолт который обещают уже четвёртый месяц?
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11.06.2022 19:23 Ответить
И лендлиз заработает, и Германия с Францией начнут давать военную помощь, и санкции сработают, как запасы импортированного истощатся, и дефолт наступит. Всё это будет способствовать увеличению потерь рашистов до тех пор, пока они не захлебнутся.
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11.06.2022 22:55 Ответить
Ну маячня же...По моєму, вже навіть самі упороті рашисти розуміють, що захопити і, тим паче, тримати під контролем всю Україну у них немає ресурсів. А от потріпати нам нерви на Сході і Півдні - це так.
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11.06.2022 17:31 Ответить
Сьогодні не має. А через місяць, чи три цілком можуть назбирати. Ресурси в них поки що є.
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11.06.2022 18:41 Ответить
Це тобі Горестович сказав?
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11.06.2022 23:26 Ответить
Навіщо Арестович? Подумайте логічно, скільки треба людей (рашистів), щоб утримувати під контролем хоча би пів України? Кожен населений пункт, кожну трасу чи підприємство. Я вже не кажу, скільки треба зброї.
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12.06.2022 01:41 Ответить
На Шри-Ланке бушуют голодные бунты 11.06.2022

В прошлом месяце стоимость продуктов питания в стране выросла на 57,4%.
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11.06.2022 17:32 Ответить
ну когда везде будет 2000% рост на простую еду... тогда поймут главное-- Рашку надо закрывать от слова вообще и не надо боятся ядерного оружия его никто не применит потому как по факту его нет... оно старое само скоро бабахнет рукожопость кацапов это мэм и тренд мира.. а бабахать будет в Рашке..
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11.06.2022 17:34 Ответить
Путлер , а в дупі не залипне від України , тварюка кривава ?
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11.06.2022 17:43 Ответить
вобщем то сегодняшнее открытое обращение байдена об игноре первого предупреждения о вторжении, может означать, что он уже по закрытым каналам не раз предупреждал зелю и о начале нового вторжения на указанных им же участках. а тот и это предупреждение так же игнорирует. и тогда байден идёт на такой же шаг, как и в первый раз и уже открыто официально повторят, напоминая, что то первое предупреждение было абсолютно точным, как и следующее, и игнорировать его не стоит. тогда скибицкий сейчас подтверждает типо "мы вас услышали. но подождём 120 го дня". будем посмотреть за поведением посла и их посольством. это второй маркер.
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11.06.2022 17:50 Ответить
Безусловно не отказалась. Территории - просто бонус для набора очков у плебса. Главная цель - не допустить, чтобы Украина, выбравшая путь либеральной демократии, стала более-менее успешным государством с приличным уровнем жизни. Когда куйло говорит, что не может допустить создания антироссиина своих границах - он говорит правду. Само существование Украины, отвергающей авторитаризм как форму правления - огромная угроза для куйловского правящего класса. Вся их система построена на принципе - будь лоялен, играй по правилам и, если не дурак, в конце концов тебе обломится, и не хило. Потому что наша власть вечна, ей ничто не угрожает. По другому не может быть и не будет. Власть мы уже не отдадим, мы знаем, что для этого надо делать. Успешная демократическая Украина показала бы - в соседнем лингвистически близком государстве - что по другому быть может, что вечная, не сменяемая, не подлежащая критике власть, построенная на сословном принципе - не единственный способ избежать хаоса и обеспечит сносный уровень жизни. Поэтому так или иначе они не остановятся, пока не нанесут Украине непоправимый урон - путем военной силы, массовой эмиграции и разрушения экономики.
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11.06.2022 17:51 Ответить
І половину планів вони вже досягнули. Єдине, що їх зупинить це дія санкцій, якщо посипеться їхня економіка, то ефективно воювати вони не зможуть.
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11.06.2022 18:45 Ответить
Так и у нас она не процветает
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11.06.2022 21:36 Ответить
Да сколько можно этот бред писать про полный захват Украины писать. У запоребрика нет никаких ресурсов для этого. Страшат народ, чтобы зебубочку народ не скинул.
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11.06.2022 17:54 Ответить
Так "захват" - понятие растяжимое. И не факт, что военным путем ее будут захватывать. Отрежут от морей, обрушат экономику, ослабят, заставят подписать капитуляцию, не пустят в ЕС и НАТО, а потом - Яныка 2.0 посадят на трон и превратят в аналог Беларуссии, полностью зависимой от паРаши. А там и до "союзного государства" или даже "************ округа РФ" недалеко.
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11.06.2022 18:29 Ответить
Зєля не гірше яника 2 Україну здає.
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11.06.2022 18:47 Ответить
Віримо. З такою мордою брехати не може:

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11.06.2022 18:29 Ответить
Это вам украинцы за погоняло *** ло путя мстит.На весь мир опозорили аленя.)
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11.06.2022 18:32 Ответить
Открою тайну - пока паРаша существует - она будет строить планы по захвату Украины. Самыми различными способами. паРаша без Киевской Руси - ничто. Отрыжка азиатской орды. И из этого нужно исходить, строя украинскую государственность. У нас под боком - вечный враг.
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11.06.2022 18:33 Ответить
Светлана Круп

Ні що не вічно під Місяцем...

Є дуже велика ймовірність, що в не далекому майбутньому паРашка перестане існувати в ******** кордонах, розпад імперій, тим більше - недоімперій природний процес.
Ніяка імперія в історії людства не існувала в стабільному стані довгий час, як тільки припиняється розширення імперії, через деякий, відносно невеликий в історичних маштабах час, починається її розпад.
Частіше всього ініціатором такого розпаду, чи його чергового етапу є програш у війні, або участь у затяжній війні.

Це яскраво ілюструє історія ХІХ-ХХ ст.,
перший дзвіночок - продаж Аляски, імперія вже не могла ефективно контролювати цю територію;
після русько-японської (програвш рАсєйськой імперії), відпали "заморські" теріторії, включно з Порт-Артуром та Дальнім (Даолян), розпад почався;
в кінці ПСВ, після "октябрьського" перевороту та виходлу расєї з війни, розпад продовжився - стали незалежними Польща, страни Балтії, Фінляндія, частина територій Китаю, що контролювались расєєю (Харбін та ін.);
після практично поразки в Афганській та холодній війни, рухнув совок, відокремились всі
бувші союзні республіки, хоча деякі зпалишились в більший чи меньший залежності.

Те, що паРашка раніше, чи пізніше зазнає поразки у війні з Україною у адекватних людей сумнівів не викликає.
Якщо вона розвалиться хоч до рівня найбільших національних теріторій, на кшталт Якутії, Татарстану, то вони вже не будуть настільки небезпечними, та скоріше всього довго будуть гризтися між собою, ще і послаблюючи один одного.

Саме тому зараз Україна має історичний шанс не тільки війти в ЄС та НАТО, а й позбутися назавжди свого головного, на протязі багатьох столітть, ворога.
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11.06.2022 19:29 Ответить
Плани можна намічати із захоплення США, але так цього нiколи i не зробити. Справа не в планах, а в тих, кого збираються захопити. Ми завжди самі свідомо дозволяли себе знищувати!
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11.06.2022 19:54 Ответить
А плану с..баться у них там нема?
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11.06.2022 19:29 Ответить
Пока они не поймают V Z ,или не прогонят его с Украины не успокоятся .. 22 июня. Или 11.7. .День независимости 24 .8 надо изменить на 25.8.
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11.06.2022 22:45 Ответить
Украина может официально законно одолжить нужные самолёты и ракеты и уничтожать аэродромы, нефтепромыслы, нефте-перерабатывающие заводы, военные верфи, склады, бункеры и другие военные объекты.
Кремль резко прозреет, увидев, что вся территория простреливается.
Почему России можно, а нам нет ?
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11.06.2022 23:53 Ответить
Одолжить самолёты и ракеты можно не обязательно у НАТО.
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11.06.2022 23:55 Ответить
Так позичай , чого тут шумиш ? Скільки вже позичених " самальотів " та ракет привіз в Україну ?
Ти часом не порад синочка найвеличнішого яневтіка наслухався перед тим як цю дурню написати , бо судячи з тексту хід думок той же ? ((
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12.06.2022 00:11 Ответить
Ти відчуваєш шум? У голові шумить? Менше пиячити треба.
А тоді будеш патякати про "самальоти".
Запропонуй щось краще, коли проспишся.
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12.06.2022 00:19 Ответить
Россия что-то пыталась сбивать в космосе ?
Спутник может может так разогнаться, что и сгореть не успеет,
и пробьёт скальную породу на несколько сотен метров.
Глубина путинского бункера - всего 200м.
Россия хочет такого поворота ?
А если уничтожить главные нефтепромыслы, ситуация поменяется кардинально.
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12.06.2022 00:17 Ответить
чому в Києві стоїть баба з напільніком та гербом савєцького саюза???
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12.06.2022 04:43 Ответить
ось як біснуються москалі: "Как там в Киеве нашем, на монументе Родина-Мать щит с каким гербом? А шо так? Трезуб гнилой там места себе не нашёл? За 30 лет укропы не нашли сил и средств заменить символ Страны Русского Советского мира? Ну вот и цена вашей незалежности. Вы - вша против Русского мира"
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12.06.2022 04:48 Ответить
когда уже этому разсветчику с лошадиной головой (прямо как у лаврика) закроют рот... то булданов ляпнет, то люся-проститут (агент семи разведков печать некуда ставить) чушь несет...
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12.06.2022 06:08 Ответить
Щось мені здається що Скибицький такий же зрадник як Буданов.
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12.06.2022 06:25 Ответить
Та хіба там один буданов? Таке враження, що, починаючи від д*єрмака, всі призначенці ЗЕлупи більші або менші зрадники.
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12.06.2022 08:43 Ответить
 
 