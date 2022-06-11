Россия не отказалась от плана полного захвата Украины, - Скибицкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российское военное руководство имеет план на 120 дней войны. Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того насколько противник добьется успеха или наоборот потерпит поражение на востоке Украины.
Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.
По данным военной разведки Украины, у России еще есть достаточный потенциал для ведения долговременной войны против нашего государства.
Скибицкий отметил, что РФ применяет на территории Украины 103 батальонно-тактических группы, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Еще около 40 БТГр находятся в резерве и могут использоваться против Вооруженных Сил Украины.
Также представитель военной разведки рассказал, что в связи с военными неудачами оккупационных войск Генштабу РФ приходится каждые 30 дней корректировать планы вторжения и сосредотачивать все усилия только на определенных направлениях.
Скибицкий отметил, что Россия не отказалась от плана полного захвата Украины.
"Мы имеем подтвержденную информацию, что россияне имеют план на 120 дней войны. Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того насколько противник добьется успеха или наоборот потерпит поражение на востоке Украины. Однако, цели так называемой специальной военной операции, о которой путин заявлял в начале войны, россиянам так и не удалось достичь", – сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Вчера в 16:09 ·
Я мав свої дані про це, а позавчора побачив ще й Шарпа. Йдеться про певні ультиматуми укрсучвладі від президента Байдена. Ще задовго до початку масованого вторгнення Байден наполягав на вичищенні з влади в Україні рашистських кротів. Насправді, цій історії щонайменше півтора роки. Пригадуєте, як під час візиту в Лондон Зеленського запросили в МІ-6, куди відмовилися пропускати Єрмака. Зустріч заледве відбулася, бо йти без свого поводиря той відмовлявся. Але, схоже, Єрмака самого заінтригувало, що можуть про нього (а це було очевидно) сказати в розвідці. У вірності собі Зеленського він навіть не сумнівався. Коли реакції на інформацію про кротів у найближчому оточенні не відбулося, британці злили повідомлення про суть того візиту.
З того, що доводилося чути мені в дипломатичному середовищі, а я мав стосунок до цієї сфери, Байден через своїх посланців понад рік тому почав попереджати Зеленського про невідворотність вторгнення й пропонував дуже серйозну збройну підтримку, обсяг якої міг би й відвернути путіна від агресивних намірів. Але була вимога - позбутися рашистських агентів. І ніби Зеленський з двох варіантів обрав Єрмака та все колаборантське оточення. Тому обсяги збройної підтримки до початку війни відповідали рівню підготовки для партизанських дій. До самого дня 24 лютого у Зеленського була ця дилема: підтримка Заходу, чи Єрмак. Він весь час обирав Єрмака. Який і переконував його, що ніякої війни не буде.
Рашисти атакували, Єрмак на той час був кудись евакуйований, але сталося не так, як гадалося - московити не змогли захопити Київ, який був повністю відкритий для здачі. Залужний зумів уже після нападу зібрати сили для протидії. А США на фоні активних бойових дій вирішили почати реально підтримувати Україну. Такі речі розгортаються дуже повільно. За це ми заплатили вже страшну ціну. Але за півтора тижні, побачивши, що Київ уже не впаде, знову виринув Єрмак. І це стало новою перешкодою для підтримки України. Адже абсурдність ситуації аж зашкалювала. Але Зеленський без Єрмака й у туалет не сходив би. Тому в США обрали на час війни компромісний варіант: зброя й фінансова підтримка Україні піде. Але московські кроти не мають права втручатися в дві сфери. Шарп відзначає табу на зовнішню політику, а я чув ще також про заборону лізти в справи армії. Під ці зобов'язання й надавалася допомога.
Але Єрмак уже встиг порушити обидві заборони. Коли йому було потрібно пересварити Україну із союзниками, а особливо з НАТО, він спершу задіював персонально Зеленського, а останнім часом нагадав уже й Кулебі, хто його на посаду поставив. Це було занадто явно. З армією ще гірше. Перший відомий факт впливу був, коли Єрмак у період зрадницьких переговорів у Стамбулі прибув до Залужного й, за деякими даними, вимагав випустити з оточення в Бучі рашистські війська. Залужний, схоже, поступився лише частково. Більшість були розгромлені, але найвідбірніші орки вийшли з усією технікою, награбованим та без надмірних ушкоджень. Те, що сталося на командному пункті в Лисичанську (Безугла, Буданов, сторонні офіцери), уже поза межею.
У нас зараз дуже складна ситуація саме через фатальний брак потужностей артилерії, а допомога знову починає пригальмовувати. Більше того, американська розвідка публікує дивну доповідь про дуже темні перспективи нашої армії з причини браку озброєнь. І я припускаю, що крім технічних затримок нам досі не запускають ленд-ліз саме через цей суб'єктивний чинник у владній кліці. Від того й Зеленський знову починає готувати суспільство до необхідності якихось поступок та переговорів. Бо поступитися Єрмаком він не згоден, навіть, якщо Україна через це програє війну та буде повністю зруйнована. Я ніяк не можу зрозуміти: чим же Єрмак його так міцно тримає?
4 ч
Не витримали нерви у Байдена, Зеленський профукав підготовку до війни, а тепер звинувачує у всьому Захід і НАТО.
Після затримання генерала Наумова в Сербії, може, скоро піде інформація і про те, на кого працюють баканів та дєрмак.
В прошлом месяце стоимость продуктов питания в стране выросла на 57,4%.
Ні що не вічно під Місяцем...
Є дуже велика ймовірність, що в не далекому майбутньому паРашка перестане існувати в ******** кордонах, розпад імперій, тим більше - недоімперій природний процес.
Ніяка імперія в історії людства не існувала в стабільному стані довгий час, як тільки припиняється розширення імперії, через деякий, відносно невеликий в історичних маштабах час, починається її розпад.
Частіше всього ініціатором такого розпаду, чи його чергового етапу є програш у війні, або участь у затяжній війні.
Це яскраво ілюструє історія ХІХ-ХХ ст.,
перший дзвіночок - продаж Аляски, імперія вже не могла ефективно контролювати цю територію;
після русько-японської (програвш рАсєйськой імперії), відпали "заморські" теріторії, включно з Порт-Артуром та Дальнім (Даолян), розпад почався;
в кінці ПСВ, після "октябрьського" перевороту та виходлу расєї з війни, розпад продовжився - стали незалежними Польща, страни Балтії, Фінляндія, частина територій Китаю, що контролювались расєєю (Харбін та ін.);
після практично поразки в Афганській та холодній війни, рухнув совок, відокремились всі
бувші союзні республіки, хоча деякі зпалишились в більший чи меньший залежності.
Те, що паРашка раніше, чи пізніше зазнає поразки у війні з Україною у адекватних людей сумнівів не викликає.
Якщо вона розвалиться хоч до рівня найбільших національних теріторій, на кшталт Якутії, Татарстану, то вони вже не будуть настільки небезпечними, та скоріше всього довго будуть гризтися між собою, ще і послаблюючи один одного.
Саме тому зараз Україна має історичний шанс не тільки війти в ЄС та НАТО, а й позбутися назавжди свого головного, на протязі багатьох столітть, ворога.
Кремль резко прозреет, увидев, что вся территория простреливается.
Почему России можно, а нам нет ?
Ти часом не порад синочка найвеличнішого яневтіка наслухався перед тим як цю дурню написати , бо судячи з тексту хід думок той же ? ((
А тоді будеш патякати про "самальоти".
Запропонуй щось краще, коли проспишся.
Спутник может может так разогнаться, что и сгореть не успеет,
и пробьёт скальную породу на несколько сотен метров.
Глубина путинского бункера - всего 200м.
Россия хочет такого поворота ?
А если уничтожить главные нефтепромыслы, ситуация поменяется кардинально.