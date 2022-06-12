РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6039 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
4 749 7
беспилотник (2075) Северодонецк (601)

В Северодонецке украинский военный сбил вражеский беспилотник "Орлан-10"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

орлан

В Северодонецке украинский военный сбил "Иглой" российский беспилотник "Орлан-10".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"В Северодонецке нацгвардиец с первого выстрела ПЗРК "Игла" сбил российский беспилотник "Орлан-10". Нацгвардейцы совместно с ВСУ героически и мужественно противостоят российским оккупантам, каждый день продолжаются ожесточенные бои за каждый клочок нашей земли", - сказал.

Также смотрите: Российские спецназовцы сняли себя перед запуском беспилотника и информация о них попала к нам, - расследование BIHUS. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В вмілих руках і застаріла зброя валить з неба аналоговнета
показать весь комментарий
12.06.2022 16:19 Ответить
орлана подвёл ДВС - тепловой сигнатуры оказалось достаточно ))
показать весь комментарий
12.06.2022 16:36 Ответить
Ну все такого рода беспилотники на бензине. У него в десять раз выше энергоемкость на 1кг веса, чем у любого электроаккумулятора. Сам двигатель конечно тяжелее, но для таких габаритов не важно. Может дорогой мотор и аккумулятор сравнились бы в весе, но зарядить в лесу его негде, от автомобильного разве что зарядное подключить, а бензин залил в бутылку и полетел.

Просто смешно, что такой хлам из 90-ых (пускай и свежего выпуска) летает ради простейших задач. Фотоаппарат кэнон снимает хуже маленькой подвесной камеры с длиннофокусным объективом. А решение глушения связи они не придумали ничего лучше, чем роутер микротик с внешним модулем обычной wi-fi связи (и 2.4, и 5) на другой БПЛА, ну зато с шифрованием все и надежно. Но тем не менее работает и это намного лучше открытого 5.8ГГЦ видеоканала без шифрования. Надо попросить у латвийцев способ считывать запароленный роутер, если упал живой с неба.
показать весь комментарий
12.06.2022 17:45 Ответить
я к тому, что эту мелочь удобнее/надежнее приземлять из ПЗРК, у которых ракета летит по лазерной тропе.
показать весь комментарий
12.06.2022 19:13 Ответить
Так написано - збив Іглою.
Цікаво, це ж який шприц для цього потрібний...
показать весь комментарий
12.06.2022 17:16 Ответить
Десь у тві-стрічці промайнула інформація про лазерні "засліплювачі" на "дистанційці"(як на нашій "Стугні") - от таких би нам девайсів у наші ЗСУ! Засліпивши лазерним променем оптичну матрицю дрона ми б зробили його просто шматком летючого безпорадного непотребу. Ціна одного"пострілу" того приладу -менше 1$. Здається спільна розробка ізраїльтян зі шведами, точно не скажу.
показать весь комментарий
12.06.2022 17:23 Ответить
тут дві проблеми - побачити дрона (виявити у небі), та поцілити у матрицю зважаючи що він летить зі швидкістю біля 100 км на годину. Це майже неможливо зробити. Тож поки що ПЗРК альтернативи нема, хоча дрон (сама тушка з камерою) коштує дешевше ніж зенітна ракета
показать весь комментарий
12.06.2022 19:03 Ответить
 
 