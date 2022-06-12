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В Северодонецке украинский военный сбил вражеский беспилотник "Орлан-10"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Северодонецке украинский военный сбил "Иглой" российский беспилотник "Орлан-10".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
"В Северодонецке нацгвардиец с первого выстрела ПЗРК "Игла" сбил российский беспилотник "Орлан-10". Нацгвардейцы совместно с ВСУ героически и мужественно противостоят российским оккупантам, каждый день продолжаются ожесточенные бои за каждый клочок нашей земли", - сказал.
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Просто смешно, что такой хлам из 90-ых (пускай и свежего выпуска) летает ради простейших задач. Фотоаппарат кэнон снимает хуже маленькой подвесной камеры с длиннофокусным объективом. А решение глушения связи они не придумали ничего лучше, чем роутер микротик с внешним модулем обычной wi-fi связи (и 2.4, и 5) на другой БПЛА, ну зато с шифрованием все и надежно. Но тем не менее работает и это намного лучше открытого 5.8ГГЦ видеоканала без шифрования. Надо попросить у латвийцев способ считывать запароленный роутер, если упал живой с неба.
Цікаво, це ж який шприц для цього потрібний...