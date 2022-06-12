У Сєверодонецьку український військовий збив ворожий безпілотник "Орлан-10"

У Сєверодонецьку український військовий збив "Іглою" російський безпілотник "Орлан-10".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі поінформувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"У Сєверодонецьку нацгвардієць з першого пострілу ПЗРК "Ігла" збив російський безпілотник "Орлан-10". Нацгвардійці спільно зі ЗСУ героїчно та мужньо протистоять російським окупантам, кожного дня продовжуються запеклі бої за кожний клаптик нашої землі", - сказано в повідомленні.

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