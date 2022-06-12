4 749 7
У Сєверодонецьку український військовий збив ворожий безпілотник "Орлан-10"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Сєверодонецьку український військовий збив "Іглою" російський безпілотник "Орлан-10".
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі поінформувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
"У Сєверодонецьку нацгвардієць з першого пострілу ПЗРК "Ігла" збив російський безпілотник "Орлан-10". Нацгвардійці спільно зі ЗСУ героїчно та мужньо протистоять російським окупантам, кожного дня продовжуються запеклі бої за кожний клаптик нашої землі", - сказано в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Просто смешно, что такой хлам из 90-ых (пускай и свежего выпуска) летает ради простейших задач. Фотоаппарат кэнон снимает хуже маленькой подвесной камеры с длиннофокусным объективом. А решение глушения связи они не придумали ничего лучше, чем роутер микротик с внешним модулем обычной wi-fi связи (и 2.4, и 5) на другой БПЛА, ну зато с шифрованием все и надежно. Но тем не менее работает и это намного лучше открытого 5.8ГГЦ видеоканала без шифрования. Надо попросить у латвийцев способ считывать запароленный роутер, если упал живой с неба.
Цікаво, це ж який шприц для цього потрібний...