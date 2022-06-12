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У Сєверодонецьку український військовий збив ворожий безпілотник "Орлан-10"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орлан

У Сєверодонецьку український військовий збив "Іглою" російський безпілотник "Орлан-10".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі поінформувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"У Сєверодонецьку нацгвардієць з першого пострілу ПЗРК "Ігла" збив російський безпілотник "Орлан-10". Нацгвардійці спільно зі ЗСУ героїчно та мужньо протистоять російським окупантам, кожного дня продовжуються запеклі бої за кожний клаптик нашої землі", - сказано в повідомленні.

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12.06.2022 16:19 Відповісти
орлана подвёл ДВС - тепловой сигнатуры оказалось достаточно ))
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12.06.2022 16:36 Відповісти
Ну все такого рода беспилотники на бензине. У него в десять раз выше энергоемкость на 1кг веса, чем у любого электроаккумулятора. Сам двигатель конечно тяжелее, но для таких габаритов не важно. Может дорогой мотор и аккумулятор сравнились бы в весе, но зарядить в лесу его негде, от автомобильного разве что зарядное подключить, а бензин залил в бутылку и полетел.

Просто смешно, что такой хлам из 90-ых (пускай и свежего выпуска) летает ради простейших задач. Фотоаппарат кэнон снимает хуже маленькой подвесной камеры с длиннофокусным объективом. А решение глушения связи они не придумали ничего лучше, чем роутер микротик с внешним модулем обычной wi-fi связи (и 2.4, и 5) на другой БПЛА, ну зато с шифрованием все и надежно. Но тем не менее работает и это намного лучше открытого 5.8ГГЦ видеоканала без шифрования. Надо попросить у латвийцев способ считывать запароленный роутер, если упал живой с неба.
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12.06.2022 17:45 Відповісти
я к тому, что эту мелочь удобнее/надежнее приземлять из ПЗРК, у которых ракета летит по лазерной тропе.
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12.06.2022 19:13 Відповісти
Так написано - збив Іглою.
Цікаво, це ж який шприц для цього потрібний...
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12.06.2022 17:16 Відповісти
Десь у тві-стрічці промайнула інформація про лазерні "засліплювачі" на "дистанційці"(як на нашій "Стугні") - от таких би нам девайсів у наші ЗСУ! Засліпивши лазерним променем оптичну матрицю дрона ми б зробили його просто шматком летючого безпорадного непотребу. Ціна одного"пострілу" того приладу -менше 1$. Здається спільна розробка ізраїльтян зі шведами, точно не скажу.
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12.06.2022 17:23 Відповісти
тут дві проблеми - побачити дрона (виявити у небі), та поцілити у матрицю зважаючи що він летить зі швидкістю біля 100 км на годину. Це майже неможливо зробити. Тож поки що ПЗРК альтернативи нема, хоча дрон (сама тушка з камерою) коштує дешевше ніж зенітна ракета
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12.06.2022 19:03 Відповісти
 
 