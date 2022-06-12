Поддержка Украины в войне принципиальна для Запада, - президент Финляндии Ниинисте

Западные страны должны продемонстрировать стойкость в ситуации, сложившейся после военного вторжения России в Украину, и продолжать поддерживать народ Украины в его борьбе против российской агрессии. Об этом сегодня в финском городе Култаранта во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на трансляцию этой пресс-конференции, которая велась на сайте НАТО.

"Ситуация с войной в европейской Украине остается серьезной. Мы много говорили об этом. К сожалению, ни один из нас в этот момент пока не видит пункта завершения этой войны. Это является общей проблемой для всех европейцев и глобальной обеспокоенностью", - сказал лидер Финляндии.

Он отметил, что одним из слов, которые приходят в голову в этой ситуации, является слово "стойкость".

"Это стойкость народа Украины, которая проходит через тяжелый тест, из-за многих жертв и ранений. Они (украинцы. – Ред.) храбро воюют, и, похоже, будут продолжать бороться. Мы надеялись, что стойкость россии будет каким-то образом ослаблена. К сожалению, этого пока не видно. Тогда возникает вопрос о нашей стойкости. Мы все хотим помочь Украине, и я хочу подчеркнуть – мы будем продолжать делать то, что начали делать", - подчеркнул Ниинисте.

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Он отметил, что решение о вхождении Финляндии в НАТО, принятое после начала военной агрессии России против Украины, стало историческим событием и триумфом финской демократии. Присоединение к Альянсу поддержал народ, все партии и политики, над этим решением тесно сотрудничали правительство, парламент и президент страны.

"У нас была возможность обсудить текущую ситуацию (относительно членства Финляндии в НАТО. – Ред.). Мы были удивлены позицией Турции, но в международной политике есть все основания, чтобы серьезно воспринимать то, о чем говорят ваши партнеры. Это именно то, что мы намерены сделать. Мы находимся в контакте с НАТО, Анкарой и, будем надеяться, в итоге найдем решение, которое удовлетворит всех", - добавил президент Финляндии.

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