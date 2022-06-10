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Финляндия передаст Украине новую помощь военного назначения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

фінляндія

Финляндия объявила, что передаст Украине новую помощь военного назначения, однако детали пакета не раскрывают.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Финляндии.

Президент Саули Нииносте одобрил предложение правительства о предоставлении Украине дополнительной помощи военного назначения.

"Финляндия не забудет Украину и украинцев. Мы продолжаем помогать и отправляем новый пакет оборонного оборудования", – прокомментировал министр обороны Антти Кайкконен.

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Что именно войдет в пакет и когда это оборудование может быть доставлено – не раскрывают из соображений безопасности.

По его словам, эта помощь отвечает актуальным потребностям Вооруженных сил Украины.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
Фінам-черговий респект...
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10.06.2022 15:26
+7
Litva 6 dronov Magyla nazyvajet Ukraine peredast eto s Bayraktarom.Elektriceskije dlia novodki artileriji
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10.06.2022 16:04
+6
такими темпами уже скоро
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10.06.2022 15:29
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Фінам-черговий респект...
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10.06.2022 15:26 Ответить
Противокарабельные ракеты и арту👍Анонсировали пару дней назад❗
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10.06.2022 15:58 Ответить
Анонсировали где? Я не видел никаких анонсов. Может что-то пропустил?
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10.06.2022 19:18 Ответить
такими темпами уже скоро
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10.06.2022 15:29 Ответить
"горячие немецкие парни" в ступоре от суоми ))
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10.06.2022 15:29 Ответить
Там просто лучшие программисты вселенной летят с Альфа-Центравры перепрограммировать немецкие системы. Поэтому сказали не раньше 23 года дадут
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10.06.2022 15:33 Ответить
"четвёртый месяц продолжается столкновение двух самолётов в небе над германией" (С
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10.06.2022 15:38 Ответить
там повно радянської зброї, свого часу навіть Ізраілю ліцензію продали для "Галіля".
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10.06.2022 15:30 Ответить
Цікава історична деталь.
Конструктор "Галіля", Ісраель Галілі, при народженні носив прізвище Балашников і говорив, що завжди мав мрію поговорити особисто з Калашниковим і поставити йому все те ж саме питання - "Так хто все-таки...? Ти чи Гуго?"
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10.06.2022 15:48 Ответить
Так, бо коли їм у 1944 сталін нав'язував "Фінляндизацію" то це включало не тільки нейтральний статус, а й зобов'язання озброюватись тільки радянською зброєю- ви ж розумієте чому))
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10.06.2022 16:34 Ответить
детали буданов в папке домой принесет.
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10.06.2022 15:40 Ответить
Финны все помнят, у них хорошая память.
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10.06.2022 15:43 Ответить
Litva 6 dronov Magyla nazyvajet Ukraine peredast eto s Bayraktarom.Elektriceskije dlia novodki artileriji
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10.06.2022 16:04 Ответить
 
 