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Финляндия передаст Украине новую помощь военного назначения
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Финляндия объявила, что передаст Украине новую помощь военного назначения, однако детали пакета не раскрывают.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Финляндии.
Президент Саули Нииносте одобрил предложение правительства о предоставлении Украине дополнительной помощи военного назначения.
"Финляндия не забудет Украину и украинцев. Мы продолжаем помогать и отправляем новый пакет оборонного оборудования", – прокомментировал министр обороны Антти Кайкконен.
Что именно войдет в пакет и когда это оборудование может быть доставлено – не раскрывают из соображений безопасности.
По его словам, эта помощь отвечает актуальным потребностям Вооруженных сил Украины.
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