Фінляндія передасть Україні нову допомогу військового призначення
Фінляндія оголосила, що передасть Україні нову допомогу військового призначення, проте деталі пакета не розкривають.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Фінляндії.
Президент Саулі Нііністе схвалив пропозицію уряду про надання Україні додаткової допомоги військового призначення.
"Фінляндія не забуде Україну та українців. Ми продовжуємо допомагати і відправляємо новий пакет оборонного обладнання", - прокоментував міністр оборони Антті Кайкконен.
Що саме увійде до пакета і коли це обладнання може бути доставлено - не розкривають з міркувань безпеки.
За його словами, ця допомога відповідає актуальним потребам Збройних сил України.
Топ коментарі
+12 Александр Чуднивец #474549
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