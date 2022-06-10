Фінляндія передасть Україні нову допомогу військового призначення

Фінляндія оголосила, що передасть Україні нову допомогу військового призначення, проте деталі пакета не розкривають.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Фінляндії.

Президент Саулі Нііністе схвалив пропозицію уряду про надання Україні додаткової допомоги військового призначення.

"Фінляндія не забуде Україну та українців. Ми продовжуємо допомагати і відправляємо новий пакет оборонного обладнання", - прокоментував міністр оборони Антті Кайкконен.

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Що саме увійде до пакета і коли це обладнання може бути доставлено - не розкривають з міркувань безпеки.

За його словами, ця допомога відповідає актуальним потребам Збройних сил України.

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