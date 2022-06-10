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Фінляндія передасть Україні нову допомогу військового призначення

фінляндія

Фінляндія оголосила, що передасть Україні нову допомогу військового призначення, проте деталі пакета не розкривають.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Фінляндії.

Президент Саулі Нііністе схвалив пропозицію уряду про надання Україні додаткової допомоги військового призначення.

"Фінляндія не забуде Україну та українців. Ми продовжуємо допомагати і відправляємо новий пакет оборонного обладнання", - прокоментував міністр оборони Антті Кайкконен.

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Що саме увійде до пакета і коли це обладнання може бути доставлено - не розкривають з міркувань безпеки.

За його словами, ця допомога відповідає актуальним потребам Збройних сил України.

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Автор: 

допомога (8294) Україна (5862) Фінляндія (1296)


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Топ коментарі
+12
Фінам-черговий респект...
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10.06.2022 15:26
+7
Litva 6 dronov Magyla nazyvajet Ukraine peredast eto s Bayraktarom.Elektriceskije dlia novodki artileriji
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10.06.2022 16:04
+6
такими темпами уже скоро
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10.06.2022 15:29
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Фінам-черговий респект...
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10.06.2022 15:26 Відповісти
Противокарабельные ракеты и арту👍Анонсировали пару дней назад❗
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10.06.2022 15:58 Відповісти
Анонсировали где? Я не видел никаких анонсов. Может что-то пропустил?
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10.06.2022 19:18 Відповісти
такими темпами уже скоро
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10.06.2022 15:29 Відповісти
"горячие немецкие парни" в ступоре от суоми ))
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10.06.2022 15:29 Відповісти
Там просто лучшие программисты вселенной летят с Альфа-Центравры перепрограммировать немецкие системы. Поэтому сказали не раньше 23 года дадут
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10.06.2022 15:33 Відповісти
"четвёртый месяц продолжается столкновение двух самолётов в небе над германией" (С
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10.06.2022 15:38 Відповісти
там повно радянської зброї, свого часу навіть Ізраілю ліцензію продали для "Галіля".
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10.06.2022 15:30 Відповісти
Цікава історична деталь.
Конструктор "Галіля", Ісраель Галілі, при народженні носив прізвище Балашников і говорив, що завжди мав мрію поговорити особисто з Калашниковим і поставити йому все те ж саме питання - "Так хто все-таки...? Ти чи Гуго?"
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10.06.2022 15:48 Відповісти
Так, бо коли їм у 1944 сталін нав'язував "Фінляндизацію" то це включало не тільки нейтральний статус, а й зобов'язання озброюватись тільки радянською зброєю- ви ж розумієте чому))
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10.06.2022 16:34 Відповісти
детали буданов в папке домой принесет.
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10.06.2022 15:40 Відповісти
Финны все помнят, у них хорошая память.
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10.06.2022 15:43 Відповісти
Litva 6 dronov Magyla nazyvajet Ukraine peredast eto s Bayraktarom.Elektriceskije dlia novodki artileriji
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10.06.2022 16:04 Відповісти
 
 