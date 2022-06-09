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Новини Війна
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Важке озброєння від Німеччини доведеться чекати щонайменше до зими, - ЗМІ

зрк

Перше важке озброєння, обіцяне Німеччиною, може надійти в Україну не раніше листопада або грудня.

Зокрема, це стосується систем протиповітряної оборони IRIS-T та реактивних систем залпового вогню РСЗК Mars II. Як повідомляє німецьке видання Business Insider, з обома системами існують великі проблеми, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Видання зазначає, що обіцянка Шольца передати Україні ракети класу "повітря-повітря" IRIS-T стали великим сюрпризом не тільки для Міноборони країни, але і для Єгипту. Річ у тім, що єгипетський уряд замовив поставки цих систем, а тепер одну з них можуть поступитися Україні. Разом з тим джерела видання в урядових колах Німеччини кажуть, що раніше листопада-грудня обіцяна система до використання все одно готова не буде.

Що стосується РСЗВ Mars II, то тут ситуація ще плачевніша. Виявляється, у німців банально немає програмного забезпечення для використання американських та британських ракет. – але саме ці типи боєприпасів є в Україні у великій кількості. Кажуть, що для розв'язання проблем з ПО підуть місяці.

Читайте: Німеччина не дає Україні танки, бо боїться, що вони опиняться в РФ

Як пишуть журналісти, саме "Ірис-Т" і "Марс II" вважаються системами, які принесли б Україні реальну користь. Той факт, що вони, швидше за все, будуть доставлені тільки пізньої осені або взимку особливо проблематичний, оскільки багато експертів сходяться на думку, що серпень буде вирішальним місяцем у війні в Україні. Таким чином німецька важка зброя просто не встигне допомогти ЗСУ.

Автор: 

Німеччина (7320) зброя (7435) допомога (8294)


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Топ коментарі
+29
Почему Олаф Шольц не дает Украине оружие: русский след в деятельности канцлера Германии


в Украине все ломают голову: почему Шольц так странно себя ведет? Вроде у него есть полная поддержка бундестага, огромное сочувствие и солидарность с Украиной немецкого народа, пресса настаивает на массированных поставках тяжелого вооружения украинской армии. То есть у него полный карт-бланш. А он тянет резину. Его объяснения уже ничего кроме смеха не вызывают. И вообще (особенно из Украины) ситуация выглядит дико.

Но здесь, в Германии, пресса, в целом уже объяснила, почему он так странно и, я бы даже сказал, самоубийственно себя ведет.

Сейчас попытаюсь кратко изложить в чем суть дела. Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.

Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.

Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.

Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.

В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.

Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.

А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.

Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.

Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит. И уже некоторые парламентарии требуют опять начать слушания в бундестаге и вызвать на них Олафа Шольца.

У Шольца в этой ситуации нет выхода: либо он начнет массированные поставки оружия в Украину, либо только усугубит подозрения в свой адрес. Оппозиционные христианские демократы радостно потирают руки: похоже, что не сегодня - завтра (если Шольц не одумается) у них есть хорошие шансы развалить коалицию "Светофор" и как минимум заменить ее на "Ямайка" (с Мерцем (ХДС/ХСС) в кресле канцлера), а как максимум добиться досрочных выборов. Тем более у ХДС/ХСС сейчас прекрасные рейтинги.

Это тем более реально, что младшие партнеры социалистов по правящей коалиции (зеленые и свободные демократы) активно поддерживают поставки вооружений в Украину и недоумевают по поводу позиции Шольца.

Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...
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09.06.2022 14:15
+23
Якого року?..

Наскільки ж Німеччина насичена агентурою...
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09.06.2022 14:05
+19
Німці-ідіть у сраку...
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09.06.2022 14:05
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Найкращим пургеном для німецького мозку буде заява Лаврова про те, що росія визнає законно встановлені міжнародними договорами кордони Німецької Демократичної Республіки і вже йде їх визволяти!
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09.06.2022 15:19 Відповісти
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА УКРАИНОЙ! СЛАВА УКРАИНЕ! ПОСЛЕ ПОБЕДЫ БУДЕТЕ РАЗБИРАТЬСЯ
СО СТРАНАМИ КОТОРЫЕ ВСТАВЛЯЛИ ПАЛКИ В КОЛЕСА. СЛАВА ВСУ!
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09.06.2022 15:19 Відповісти
я тоже так думаю. Придет время, и мы подадим в суд и на германию, и на венгрию, и на берлускони. За наше вино хотя бы
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09.06.2022 22:35 Відповісти
Педантичные и склонные к формализмы немцы, в этом случае вдруг забыли указать к зиме какого года ?
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09.06.2022 15:22 Відповісти
Походу к ядерной зиме.
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09.06.2022 16:46 Відповісти
При нападении русских на германию, 72 часа было бы много. Сдались бы быстрее.
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09.06.2022 15:23 Відповісти
Надеялись бы на американцев.
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09.06.2022 20:21 Відповісти
Украине просто нужно послать нах.. Германию,в вовпросах поставки вооружений,но послать красиво,чтоб это все видел и понимал весь мир.Все равно никаких поставок из Германии не будет,но выглядеть ослами,в глазах общественности-не очень полезно для имиджа страны,а имидж Германии,судя по всему-Германию не интересует.Пошлите их нах...с их танками,гаубицами и БМП.Украина еще раз говорю,ничего этого не увидит,не стоит унижаться постоянными нашими-когда,почему,отчего.Нах... и все! Как со Шредером.
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09.06.2022 15:31 Відповісти
Значить, не треба розраховувати на німецьку важку зброю! І подумати ( недовго) чим її зараз можна реально замінити...
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09.06.2022 15:32 Відповісти
Кто хотел-тот уже помог и помогает,Польша-Литва-Эстония...А кто пид...рас,тот им был,тот им и остается.Это их выбор.
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09.06.2022 15:33 Відповісти
ну і нехай вони йдуть на йух разом з ним, проплачені прокацапські мудозвони
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09.06.2022 16:12 Відповісти
так решил Олаф царя небесного
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09.06.2022 16:17 Відповісти
до зимы? какого года?
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09.06.2022 16:22 Відповісти
то тоді вже й війна закінчиться.

короче, це підари! немає чого від них ждати!
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09.06.2022 16:23 Відповісти
надо пит им кардиомагнил чтобы шло побыстрее
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09.06.2022 17:28 Відповісти
Тобто НІКОЛИ?
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09.06.2022 17:36 Відповісти
слишком много вниманию уделяется оружию от Германии, даже если бы немцы дали зеленый свет, оно бы всё равно не принесло бы достаточно весомого результата... Устаревшие проблемные Леопарды первой серии? сотня Мардеров поставляемая в течении трех месяцев? Гепарды с небольшим боезапасов? Всё это можно было бы смело променять на дивизион САУ 2000 по эффективности... Вот их реально жалко, что не дали, а то всё такое, ни о чём...
Поляки вон 260 Т-72 дали и то намного весомее и проще в освоении.
Развалила фрау Меркель бундесвер в нулину.
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09.06.2022 17:46 Відповісти
В первый раз покопался в биографии Шольца:

Он был участником группы «Молодые социалисты», также был вице-президентом Международного союза социалистической молодежи, а в статьях пропагандировал «преодоление капиталистической экономики». Шольц также активно критиковал «агрессивно-империалистическую Организацию Североатлантического договора», и.т.д.

Ну так это же биография клинического идиота
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09.06.2022 17:54 Відповісти
это и без биографии понятно
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09.06.2022 22:36 Відповісти
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