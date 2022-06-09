Важке озброєння від Німеччини доведеться чекати щонайменше до зими, - ЗМІ
Перше важке озброєння, обіцяне Німеччиною, може надійти в Україну не раніше листопада або грудня.
Зокрема, це стосується систем протиповітряної оборони IRIS-T та реактивних систем залпового вогню РСЗК Mars II. Як повідомляє німецьке видання Business Insider, з обома системами існують великі проблеми, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Видання зазначає, що обіцянка Шольца передати Україні ракети класу "повітря-повітря" IRIS-T стали великим сюрпризом не тільки для Міноборони країни, але і для Єгипту. Річ у тім, що єгипетський уряд замовив поставки цих систем, а тепер одну з них можуть поступитися Україні. Разом з тим джерела видання в урядових колах Німеччини кажуть, що раніше листопада-грудня обіцяна система до використання все одно готова не буде.
Що стосується РСЗВ Mars II, то тут ситуація ще плачевніша. Виявляється, у німців банально немає програмного забезпечення для використання американських та британських ракет. – але саме ці типи боєприпасів є в Україні у великій кількості. Кажуть, що для розв'язання проблем з ПО підуть місяці.
Як пишуть журналісти, саме "Ірис-Т" і "Марс II" вважаються системами, які принесли б Україні реальну користь. Той факт, що вони, швидше за все, будуть доставлені тільки пізньої осені або взимку особливо проблематичний, оскільки багато експертів сходяться на думку, що серпень буде вирішальним місяцем у війні в Україні. Таким чином німецька важка зброя просто не встигне допомогти ЗСУ.
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СО СТРАНАМИ КОТОРЫЕ ВСТАВЛЯЛИ ПАЛКИ В КОЛЕСА. СЛАВА ВСУ!
короче, це підари! немає чого від них ждати!
Поляки вон 260 Т-72 дали и то намного весомее и проще в освоении.
Развалила фрау Меркель бундесвер в нулину.
Он был участником группы «Молодые социалисты», также был вице-президентом Международного союза социалистической молодежи, а в статьях пропагандировал «преодоление капиталистической экономики». Шольц также активно критиковал «агрессивно-империалистическую Организацию Североатлантического договора», и.т.д.
Ну так это же биография клинического идиота