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взрыв (6098) Мелитополь (594)

В оккупированном Мелитополе раздался взрыв вблизи отделения "полиции" - есть раненые

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв возле офиса так называемого министерства внутренних дел Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Мелитополь".

Сообщается, что во время "празднования" Дня России около 17:45 в районе танка на улице Героев Украины прогремел мощный взрыв, слышимый в разных районах города.

Вероятно, взорвался автомобиль в районе офиса фейкового "МВД" Запорожской области. В результате взрыва пострадали двое мужчин и девушка, на место прибыли кареты скорой помощи.

По словам так называемого "председателя местных силовиков" Алексея Селиванова, взрыв якобы был организован украинскими военными. При этом местные СМИ предупреждали, что оккупанты готовят провокации, чтобы обвинить в них украинскую сторону.

Смотрите также: Мощный взрыв прогремел в центре оккупированного Мелитополя, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж (обновлено)
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Топ комментарии
+36
"наши люди, на святкування дна параши не ходят"
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12.06.2022 19:17
+22
если не разорвало гауляйтера - то это не мы.
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12.06.2022 19:19
+21
Кацапи , скоро ви всі відправитеся до пекла 😠
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12.06.2022 19:16
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Кацапи , скоро ви всі відправитеся до пекла 😠
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12.06.2022 19:16 Ответить
Візитівка Яроша,сині в'єтнамки та дворучна пилка є?? Якщо нема,то Україна ні дочого!!)))
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12.06.2022 19:40 Ответить
А що символізує дворучна пилка, який її зв'язок з візитівкою Яроша? Ні, не відповідайте, я не хочу, щоб це було те, про що я подумав
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12.06.2022 19:45 Ответить
Це атрибут українських ДРГ в Криму,дуже небезпечний та руйнівний!!))
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12.06.2022 20:13 Ответить
"наши люди, на святкування дна параши не ходят"
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12.06.2022 19:17 Ответить
если не разорвало гауляйтера - то это не мы.
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12.06.2022 19:19 Ответить
аудиофак мусарне кацапской...
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12.06.2022 19:26 Ответить
Провокации или нет- не так важно. Важнее число зажмуренных при этом каZZапов.
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12.06.2022 19:30 Ответить
Партизанська війна в Українців в крові. Особливо на Західній Україні. Лусоліні ще не второпав.
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12.06.2022 19:33 Ответить
Є Захід України, а не Західна Україн
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12.06.2022 19:36 Ответить
Ми, Західна Україна. І мені по...й. як там правильно.
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12.06.2022 19:39 Ответить
лусолини?собчаковского говноносца ещё так не обзывали..
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12.06.2022 19:39 Ответить
Це не джунглі, де тебе можуть вбити. На Західній Україні тебе точно вб'ють.
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12.06.2022 19:36 Ответить
Мелітополь - центр української партизанки!
Подейкують, що і блок-пости до Токмака й далі стоять порожніми аж ніяк не через передислокацію окупаційного особового складу на фронти, а з іншої причини - "стрелялі" (с).
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12.06.2022 19:38 Ответить
руко()()пые наверное пиво открывали гранатой или перепутали чеку от раджа с ф1
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12.06.2022 19:41 Ответить
Ф-1?
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12.06.2022 19:51 Ответить
Оборонительная граната на вооружении СССР. Еще не усовершенствовали? Отстал.
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12.06.2022 19:53 Ответить
Изменить наполнение и насечки на корпусе. Рассчитанные на компе. Параша так отстала от мира?
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12.06.2022 19:57 Ответить
100%ФСБешна провокація!!))
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12.06.2022 19:43 Ответить
Никто с полиции не пострадал.
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12.06.2022 19:55 Ответить
Я, хоть і дід вже. І трохи сліпий. Але за Західну Україну, *** буду їбаш..ти всіх орків. І з білорусі тоже.
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12.06.2022 20:01 Ответить
По расейську це "хлопок", нічого страшного.
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12.06.2022 20:53 Ответить
А что дивчина делала на праздновании дня Параши? Любой нормальный кто не смог эвакуироватьстя из оккупированной территории-он не ходит на праздники ОККУПАНТА и вобще стараеться не появляться вблизи админздаений оккупационной власти-ведь это просто опасно для жизни
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12.06.2022 21:04 Ответить
Серед постраждалих людей не було!. Залишки біомаси бажано відправити для потреб виживання м'сожерних тварин області!
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12.06.2022 21:52 Ответить
 
 