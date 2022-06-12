В оккупированном Мелитополе раздался взрыв вблизи отделения "полиции" - есть раненые

В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв возле офиса так называемого министерства внутренних дел Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Мелитополь".

Сообщается, что во время "празднования" Дня России около 17:45 в районе танка на улице Героев Украины прогремел мощный взрыв, слышимый в разных районах города.

Вероятно, взорвался автомобиль в районе офиса фейкового "МВД" Запорожской области. В результате взрыва пострадали двое мужчин и девушка, на место прибыли кареты скорой помощи.

По словам так называемого "председателя местных силовиков" Алексея Селиванова, взрыв якобы был организован украинскими военными. При этом местные СМИ предупреждали, что оккупанты готовят провокации, чтобы обвинить в них украинскую сторону.

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