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вибух (3741) Мелітополь (736)

В окупованому Мелітополі пролунав вибух поблизу відділення "поліції" - є поранені

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

В окупованому Мелітополі прогримів вибух біля офісу так званого "міністерства внутрішніх справ" Запорізької області.

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Мелітополь".

Повідомляється, що під час "святкування" Дня Росії близько 17:45 в районі танка на вулиці Героїв України прогримів потужний вибух, який був чутний в різних районах міста.

Ймовірно, вибухнув автомобіль в районі офісу фейкового "МВС" Запорізької області. В результаті постраждали двоє чоловіків і дівчина, на місце прибули карети швидкої допомоги.

За словами так званого "голови місцевих силовиків" Олексія Селіванова, вибух нібито організували українські військові. При цьому місцеві ЗМІ попереджали, що окупанти готують провокації, щоб звинуватити в них українську сторону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потужний вибух пролунав у центрі окупованого Мелітополя, є постраждалі. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+36
"наши люди, на святкування дна параши не ходят"
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12.06.2022 19:17
+22
если не разорвало гауляйтера - то это не мы.
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12.06.2022 19:19
+21
Кацапи , скоро ви всі відправитеся до пекла 😠
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12.06.2022 19:16
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Кацапи , скоро ви всі відправитеся до пекла 😠
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12.06.2022 19:16 Відповісти
Візитівка Яроша,сині в'єтнамки та дворучна пилка є?? Якщо нема,то Україна ні дочого!!)))
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12.06.2022 19:40 Відповісти
А що символізує дворучна пилка, який її зв'язок з візитівкою Яроша? Ні, не відповідайте, я не хочу, щоб це було те, про що я подумав
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12.06.2022 19:45 Відповісти
Це атрибут українських ДРГ в Криму,дуже небезпечний та руйнівний!!))
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12.06.2022 20:13 Відповісти
"наши люди, на святкування дна параши не ходят"
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12.06.2022 19:17 Відповісти
если не разорвало гауляйтера - то это не мы.
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12.06.2022 19:19 Відповісти
аудиофак мусарне кацапской...
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12.06.2022 19:26 Відповісти
Провокации или нет- не так важно. Важнее число зажмуренных при этом каZZапов.
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12.06.2022 19:30 Відповісти
Партизанська війна в Українців в крові. Особливо на Західній Україні. Лусоліні ще не второпав.
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12.06.2022 19:33 Відповісти
Є Захід України, а не Західна Україн
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12.06.2022 19:36 Відповісти
Ми, Західна Україна. І мені по...й. як там правильно.
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12.06.2022 19:39 Відповісти
лусолини?собчаковского говноносца ещё так не обзывали..
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12.06.2022 19:39 Відповісти
Це не джунглі, де тебе можуть вбити. На Західній Україні тебе точно вб'ють.
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12.06.2022 19:36 Відповісти
Мелітополь - центр української партизанки!
Подейкують, що і блок-пости до Токмака й далі стоять порожніми аж ніяк не через передислокацію окупаційного особового складу на фронти, а з іншої причини - "стрелялі" (с).
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12.06.2022 19:38 Відповісти
руко()()пые наверное пиво открывали гранатой или перепутали чеку от раджа с ф1
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12.06.2022 19:41 Відповісти
Ф-1?
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12.06.2022 19:51 Відповісти
Оборонительная граната на вооружении СССР. Еще не усовершенствовали? Отстал.
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12.06.2022 19:53 Відповісти
Изменить наполнение и насечки на корпусе. Рассчитанные на компе. Параша так отстала от мира?
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12.06.2022 19:57 Відповісти
100%ФСБешна провокація!!))
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12.06.2022 19:43 Відповісти
Никто с полиции не пострадал.
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12.06.2022 19:55 Відповісти
Я, хоть і дід вже. І трохи сліпий. Але за Західну Україну, *** буду їбаш..ти всіх орків. І з білорусі тоже.
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12.06.2022 20:01 Відповісти
По расейську це "хлопок", нічого страшного.
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12.06.2022 20:53 Відповісти
А что дивчина делала на праздновании дня Параши? Любой нормальный кто не смог эвакуироватьстя из оккупированной территории-он не ходит на праздники ОККУПАНТА и вобще стараеться не появляться вблизи админздаений оккупационной власти-ведь это просто опасно для жизни
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12.06.2022 21:04 Відповісти
Серед постраждалих людей не було!. Залишки біомаси бажано відправити для потреб виживання м'сожерних тварин області!
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12.06.2022 21:52 Відповісти
 
 