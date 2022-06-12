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Новости Война в Украине
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обстрел (20085) Сумская область (1836) Живицкий Дмитрий (242)

Россияне сегодня обстреляли две громады в Сумской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

Враг сегодня обстрелял из гранатометов две громады в Сумской области - Миропольскую и Белопольскую.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Ситуация по состоянию на 21:00 12 июня 2022:

▪ Несколько за 8:30 утра враг начал обстрелы по территории Миропольской громады, 20 выстрелов из гранатомета.
▪️ Ближе к 14 часам было еще 3 взрыва на территории Белопольской громады.

Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

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Рашистські виродки ....
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12.06.2022 22:24 Ответить
У чому проблема із Сумської області обстріляти російську територію? Чому українське керівництво намагається з українців робити терпіл, для цього , що потрібна якась надпотужна зброя не можу зрозуміти
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12.06.2022 22:26 Ответить
Типа Сумщина - це вже не територія військових дій ?
Але Російсько-Українська Війна - іде ...
І "завдання виконуються" для внутрішньо рашінського контенту ...
А що вони своїми військами хотіли на сумщині ?
Зараз - просто мстяться ...за просрані спроби "денацифікації"
Усе буде Україна !
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12.06.2022 23:57 Ответить
 
 