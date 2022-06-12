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Росіяни сьогодні обстріляли дві громади на Сумщині
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог сьогодні обстріляв з гранатометів дві громади на Сумщині - Миропільську і Білопільську.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Ситуація станом на 21:00 12 червня 2022:
▪️Трохи за 8:30 ранку ворог почав обстріли по території Миропільської громади, 20 пострілів з гранатомета.
▪️ Ближче до 14 години було ще 3 вибухи на території Білопільської громади.
Жертв та руйнувань немає", - сказано в повідомленні.
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Будь ласка, зачекайте...
Але Російсько-Українська Війна - іде ...
І "завдання виконуються" для внутрішньо рашінського контенту ...
А що вони своїми військами хотіли на сумщині ?
Зараз - просто мстяться ...за просрані спроби "денацифікації"
Усе буде Україна !