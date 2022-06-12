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Росіяни сьогодні обстріляли дві громади на Сумщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

Ворог сьогодні обстріляв з гранатометів дві громади на Сумщині - Миропільську і Білопільську.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ситуація станом на 21:00 12 червня 2022:

▪️Трохи за 8:30 ранку ворог почав обстріли по території Миропільської громади, 20 пострілів з гранатомета.
▪️ Ближче до 14 години було ще 3 вибухи на території Білопільської громади.

Жертв та руйнувань немає", - сказано в повідомленні.

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Рашистські виродки ....
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12.06.2022 22:24 Відповісти
У чому проблема із Сумської області обстріляти російську територію? Чому українське керівництво намагається з українців робити терпіл, для цього , що потрібна якась надпотужна зброя не можу зрозуміти
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12.06.2022 22:26 Відповісти
Типа Сумщина - це вже не територія військових дій ?
Але Російсько-Українська Війна - іде ...
І "завдання виконуються" для внутрішньо рашінського контенту ...
А що вони своїми військами хотіли на сумщині ?
Зараз - просто мстяться ...за просрані спроби "денацифікації"
Усе буде Україна !
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12.06.2022 23:57 Відповісти
 
 