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Киевская область (3537) Кулеба Алексей (97)

Оборонные укрепления Киевщины обустроены, фортификации надежны, - Кулеба проинспектировал пограничную полосу области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба,олексій

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба провел проверку пограничных укреплений Киевщины и заверил, что фортификации на рубежах столичной области надежны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он проинформировал в телеграме.

"Провели проверку пограничных укреплений Киевщины и осмотрели один из рубежей обороны. Хочу вас заверить, что позиции обустроены, фортификации надежны, подготовка сил обороны проводится систематически. Спасибо нашим военным за хорошую работу", - заявил Кулеба.

Кулеба напомнил, что угроза повторного нападения РФ существует и будет существовать до тех пор, пока Украина не победит.

При этом, отметил он, Киевская область готова дать надлежащий отпор врагу.

Также смотрите: В камышах реки Тетерев на Киевщине обнаружена российская авиационная тактическая ракета, - ГПСУ. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+39
Стоимость одного полного дивизиона "Нептун" на 72 ПКР составляет около 760 млн. На Зелины телеканалы "Дом" и "Рада", куда он пристроил шлюх Медведчука зимой 2021 года, было потрачено более 3.5 млрд.. На окружную помимо тендеров было украдено десятки миллиардов. Из ковидного фонда командой Боневтика по подсчетам счетной палаты было украдено через мошеннические схемы более 20 млрд. Вы будете дальше говорить о пенсиях и учителях? Расскажите это пенсионерам и учителям, востока, Мариуполя, Херсонщины и юга Запорожской области
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13.06.2022 01:36
+30
Ой!
А чому мені зразу згадалась інспекція Зеленського на Чонгарі?!
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13.06.2022 01:09
+19
Сергій Дібров /

Рік 2021-й. «Велике будівництво» мостів та шляхів. Для чого саме?

Останнім часом дивуюсь, наскільки шляхи «Великого будівництва» співпадають зі шляхами наступу російської армії.

Ось, наприклад, карта початку масштабного вторгнення.

1 - дорога М-02 Бачівськ - Глухів - Копти. Її реконструювали в 2020-му році.

2 - дорога Н-07 Київ - Суми - Юнківка. Її реконструювали в 2021-му.

3 - дорога Н-24 Благовіщенське - Миколаїв. У 2021-му її капітально відремонтували на ділянці від Миколаїва до Вознесенська, новий міст збудували.

4 - дорога Н-26 Мілове - Старобільск, яку дуже активно ремонтували у 2021-му.

Або, наприклад, Чорнобаївка. Чому росіяни так вперто туди лізуть? Тому що там знаходиться міжнародний аеропорт «Херсон». Нещодавно його кардинально реконструювали, злітну смугу продовжили до 2600 метрів та розширили до 60 метрів. Саме тому вона тепер дуже зручна для ворожої авіації. Реконструювали аеропорт - так, звісно! - в 2021 році, і теж за кошти «великого будівництва».

Так, усьому цьому є розумне пояснення. Окупанти їхали ключовими, важливими шляхами. Важливі шляхи треба хоча б інколи ремонтувати. І міжнародний аеропорт Херсону, з його населенням 250 тисяч, теж конче потрібен. Тому дійсно - витратити кошти на його реконструкцію було важливіше, ніж на кисень для ковідних лікарень.

Але певні нехороші думки інколи виникають.

Подивіться на карту. Коли росіяни намагалися охопити Київ зі сходу, їм довелося їхати аж з самих Сум, шляхами 1 та 2. Це, на хвилиночку, 350 кілометрів. Чому вони не зайшли з півночі, з боку Білорусі? Що їм завадило?

Завадила їм сама природа, тому що це - Полісся.

Ліси та болота Полісся сторіччями були непридатними для проходу війська. Ані Наполеон, ані Гітлер не намагалися тут пройти - Наполеон обійшов Полісся з півночі, а Гітлер - двома шляхами, наступаючи на Київ і Мінськ.

Добре, припустимо. Але чому з протилежного, правого боку Дніпра, зі сторони Чорнобиля природа не завадила ворогам атакувати та хутко просунутися до Ірпеня, Бучі, Гостомеля?

Все просто - там було «Велике будівництво». Більш того, там був один з найбільш дивних проєктів «програми президента» - будівництво мережі автошляхів в зоні відчуження.

Ось, наприклад, новина квітня 2021 року: «У Чорнобильській зоні відремонтують 40 кілометрів дороги». Читаємо: «Укравтодор… за програмою президента «Велике будівництво» розпочало ремонтні роботи на ділянці 40 км дороги між КПП «Дитятки», КПП «Прип'ять» та під'їздом до Чорнобильської АЕС».

А тепер подивимося на карту. КПП «Прип'ять-1» - це у зоні відчуження, той самий «Рудий ліс», 10 кілометрів до білоруського кордону. КПП «Дитятки» - межа зони відчуження. А до КПП «Чорнобиль» веде ще одна дорога з Білорусі - Р-56.

Тобто виходить, що напередодні російської навали зробили новенький 40-кілометровий автобан - від білоруського кордону через поліські ліси чорнобильської зони в бік Києва. Для кого треба було це будувати в розпал пандемії? Для туристів-екстремалів?! Та невже?

Далі ця дорога веде через Прибірськ на Іванків. Завдяки «великому будівництву», в Іванкові російські танки були в перший день війни. І Чорнобильську АЕС захопили - теж завдяки йому.

В Іванкові дорога з Чорнобиля перетинається з трасою Р-02, яка через Димер та Вишгород йде на Київ. Пам'ятаєте, на початку березня в бік Києва стояла довжелезна колона російської бронетехніки? Вгадайте, яким шляхом вона рухалася. Так, звісно - через Прибірськ та Іванків.

Пам'ятаєте, як ворожа техніка не могла з'їхати з дороги, тому що одразу застрягала в болоті? Це було саме там, це Полісся. Тобто - твердий асфальт новеньких доріг став фактично плацдармом, навіть «плацом» для російської важкої техніки.

Так, я знаю, чия це була програма «Велике будівництво». Так, я знаю хто був координатором. Так, я розумію, що за бажанням можна знайти розумне пояснення ухвалених рішень.

Але - все одно.

Мені дуже цікаво дізнатися, хто саме, в межах яких саме своїх повноважень, за якою конкретно процедурою визначав перелік об'єктів для «програми президента «Велике будівництво».
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13.06.2022 02:14
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Ой!
А чому мені зразу згадалась інспекція Зеленського на Чонгарі?!
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13.06.2022 01:09 Ответить
Поплюйте
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13.06.2022 01:22 Ответить
Я теж щось не вірю.Бо майже місяц або два місяця тому читала в цензорі статтю /інтерв`ю з командиром прикордонників десь під Київом ,Нажаль не пам'ятаю ім'я . Так він там казав що дуже потрібно будувати укріплення і що навіть матеріалів та деревини для цього немає.Якщо все це змінилося і вже побудовано як треба ,то добре.Але я щось не вірю
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13.06.2022 05:05 Ответить
На Чернігівщині точно побудовано (точніше - закінчують будівництво) Ото ж-бо кацапи і казяться та обстрілюють місця робіт! Але стріляють лише з своєї території З території Білорусі не стріляють - мабуть Лука вмовив - боїться що у наших може "терпець увірваться" і дадуть відповідь по білоруській території (Хоча літаки з глибини білоруської території літають і б"ють по Житомирщині! )
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13.06.2022 11:23 Ответить
знамените фото квартальних іметаторів, імпотентів та зрадників👇

Зеленський на Херсонщині: «Нікого не боїмось, без паніки, все під контролем»
Лютий 12, 2022
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13.06.2022 06:02 Ответить
Координати, відосіки виклав у соцмережах? Не забув?
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13.06.2022 01:15 Ответить
Кулеба теперь военный инспектор? - как они уже достали своей болтовней и безответственностью.
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13.06.2022 01:16 Ответить
Брат брата пристроїв на врожайне місце !!
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13.06.2022 01:41 Ответить
Вони не брати.
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13.06.2022 02:05 Ответить
Принаймні, по тріпанню язиком - брати ЗЕбратства чи ******ства (вибачте, що плутаюсь в назві).
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13.06.2022 08:25 Ответить
Мені Кулеба старий анекдот нагадав: Закінчилася війна Кавалерійські частини розформували Командирів перевчили на піхотинців, артилеристів, танкістів А куди дівать замполітів? А тут авіацію розширюють Їх - туди! А вони, крім політзанять - ні в чому не тямлять І тут приїжджають "шефи" з заводу в полк Командир доручив замполіту провести їм екскурсію От веде він групу гостей по стоянці літаків Один вказує на трубку ПВД (приймача повітряного тиску), яка з крила "спарки" стирчить, і питає що, то таке Замполіт щоки надув та й каже:
- Видите-ли - хоть самолёт и учебный, но пушечка и у него имеется!
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13.06.2022 11:31 Ответить
Та ми вже таке чули на початку війни!
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13.06.2022 12:56 Ответить
8 років під Києвом окопи рити та дороги перегорожувати?
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13.06.2022 01:21 Ответить
З того часу як вони голосили «не розповсюджуйте паніку»
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13.06.2022 01:48 Ответить
Стоимость одного полного дивизиона "Нептун" на 72 ПКР составляет около 760 млн. На Зелины телеканалы "Дом" и "Рада", куда он пристроил шлюх Медведчука зимой 2021 года, было потрачено более 3.5 млрд.. На окружную помимо тендеров было украдено десятки миллиардов. Из ковидного фонда командой Боневтика по подсчетам счетной палаты было украдено через мошеннические схемы более 20 млрд. Вы будете дальше говорить о пенсиях и учителях? Расскажите это пенсионерам и учителям, востока, Мариуполя, Херсонщины и юга Запорожской области
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13.06.2022 01:36 Ответить
сраних 27 лямів баксів,я їбу...
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13.06.2022 02:00 Ответить
А сколько за Петины зеленые тарифы можно было Нептунов и ударных беспилотников закупить? Для справки, в год Украина платила Ахметке до 30млрд. грн. за одни только зеленые тарифы.
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13.06.2022 02:35 Ответить
Твой логин четко про тебя - Грин Шит, Зелино дерьмо
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13.06.2022 03:13 Ответить
Порох вже майже три роки не чинний президент. Так що ти продавав.
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13.06.2022 04:22 Ответить
...промазав
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13.06.2022 04:23 Ответить
синку, подивися, скільки мільярдів твоя зекоманда потратила на дороги. згадай мільярд дерев.
почитай голандців, які викрили, на скільки збагатився зе за час презеденства. поглянь, скільки всього отримав коломойський у вигляді пробачених боргів, невиплачених податків і всіляких преференцій.
і тобі відкриються очі.
ти зрозумієш, що Україна - багато країна, але при владі - наволоч, яка вкрала ВСЕ. і такими темпами, якими навіть Янукович не крав.
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13.06.2022 10:17 Ответить
Хєр тепер після Бучи кацапів живими з під Києва відпустимо!
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13.06.2022 01:22 Ответить
Після Кулеби потрібно все перепровірити , як кажуть ,, довіряй , але провіряй ", так як я їм не довіряв і не довіряю!
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13.06.2022 01:39 Ответить
Эта роззява цветов на светофоре не отличает - что оно там "наинспектировало"...
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13.06.2022 02:02 Ответить
Що може інспектувати випадкова людина. Подивіться його біографію.
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13.06.2022 02:12 Ответить
А Житомирська , Рівенська, Волинська ?

На белоруской границе стоит опять орда
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13.06.2022 01:44 Ответить
Да нет там никого, кроме семи БТГ дранников разбросанных по всей границе. От Волыни до Киевщины. ТГ Беларуский гаюн, который мониторит передвижение орков и беларусов сказал, что орков там осталось всего 700 человек и продолжают сваливать. Вон Коваленко сказал, что зрк с-400 парашников, которое каталось по территории бульболяндии уже в Крыму. Так что спите спокойно, 700 кацапов, что остались на в беларуси и 7 бтг беларуских на всей границе, это вообще не о чем.
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13.06.2022 02:01 Ответить
Пане Петушарик, чому ви з поста в пост так завзято присипляєте пильність по білораші? Ви володієте такою кількістю інформації по цьому питанню, що виникає багато питань по вашій не пересіченій особистості.
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13.06.2022 11:07 Ответить
Сумську забули! Тут кожного дня прильоти!
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13.06.2022 02:31 Ответить
Four months too late ,traitors
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13.06.2022 01:46 Ответить
ух ***** як вчасно...
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13.06.2022 01:59 Ответить
США попередили про можливе російське вторгнення - 23 ЛИСТОПАДА 2021. розвідка США: Росія готує повномасштабний наступ впродовж наступних 48 годин.
- 22 ЛЮТОГО 2022. "Гірше, ніж Скабєєва": Арахамія звинуватив світові ЗМІ у розповсюдженні "відвертих фейків" - 22 ЛЮТОГО 2022
Голосують за найвеличнішого лідора, а претензії висувають Байдену. Де зброя ? Американська- в Америці, ваша-в асфальті і в шашликах. Шо не так ? Ви ж зробили це разом.
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13.06.2022 02:12 Ответить
Сергій Дібров /

Рік 2021-й. «Велике будівництво» мостів та шляхів. Для чого саме?

Останнім часом дивуюсь, наскільки шляхи «Великого будівництва» співпадають зі шляхами наступу російської армії.

Ось, наприклад, карта початку масштабного вторгнення.

1 - дорога М-02 Бачівськ - Глухів - Копти. Її реконструювали в 2020-му році.

2 - дорога Н-07 Київ - Суми - Юнківка. Її реконструювали в 2021-му.

3 - дорога Н-24 Благовіщенське - Миколаїв. У 2021-му її капітально відремонтували на ділянці від Миколаїва до Вознесенська, новий міст збудували.

4 - дорога Н-26 Мілове - Старобільск, яку дуже активно ремонтували у 2021-му.

Або, наприклад, Чорнобаївка. Чому росіяни так вперто туди лізуть? Тому що там знаходиться міжнародний аеропорт «Херсон». Нещодавно його кардинально реконструювали, злітну смугу продовжили до 2600 метрів та розширили до 60 метрів. Саме тому вона тепер дуже зручна для ворожої авіації. Реконструювали аеропорт - так, звісно! - в 2021 році, і теж за кошти «великого будівництва».

Так, усьому цьому є розумне пояснення. Окупанти їхали ключовими, важливими шляхами. Важливі шляхи треба хоча б інколи ремонтувати. І міжнародний аеропорт Херсону, з його населенням 250 тисяч, теж конче потрібен. Тому дійсно - витратити кошти на його реконструкцію було важливіше, ніж на кисень для ковідних лікарень.

Але певні нехороші думки інколи виникають.

Подивіться на карту. Коли росіяни намагалися охопити Київ зі сходу, їм довелося їхати аж з самих Сум, шляхами 1 та 2. Це, на хвилиночку, 350 кілометрів. Чому вони не зайшли з півночі, з боку Білорусі? Що їм завадило?

Завадила їм сама природа, тому що це - Полісся.

Ліси та болота Полісся сторіччями були непридатними для проходу війська. Ані Наполеон, ані Гітлер не намагалися тут пройти - Наполеон обійшов Полісся з півночі, а Гітлер - двома шляхами, наступаючи на Київ і Мінськ.

Добре, припустимо. Але чому з протилежного, правого боку Дніпра, зі сторони Чорнобиля природа не завадила ворогам атакувати та хутко просунутися до Ірпеня, Бучі, Гостомеля?

Все просто - там було «Велике будівництво». Більш того, там був один з найбільш дивних проєктів «програми президента» - будівництво мережі автошляхів в зоні відчуження.

Ось, наприклад, новина квітня 2021 року: «У Чорнобильській зоні відремонтують 40 кілометрів дороги». Читаємо: «Укравтодор… за програмою президента «Велике будівництво» розпочало ремонтні роботи на ділянці 40 км дороги між КПП «Дитятки», КПП «Прип'ять» та під'їздом до Чорнобильської АЕС».

А тепер подивимося на карту. КПП «Прип'ять-1» - це у зоні відчуження, той самий «Рудий ліс», 10 кілометрів до білоруського кордону. КПП «Дитятки» - межа зони відчуження. А до КПП «Чорнобиль» веде ще одна дорога з Білорусі - Р-56.

Тобто виходить, що напередодні російської навали зробили новенький 40-кілометровий автобан - від білоруського кордону через поліські ліси чорнобильської зони в бік Києва. Для кого треба було це будувати в розпал пандемії? Для туристів-екстремалів?! Та невже?

Далі ця дорога веде через Прибірськ на Іванків. Завдяки «великому будівництву», в Іванкові російські танки були в перший день війни. І Чорнобильську АЕС захопили - теж завдяки йому.

В Іванкові дорога з Чорнобиля перетинається з трасою Р-02, яка через Димер та Вишгород йде на Київ. Пам'ятаєте, на початку березня в бік Києва стояла довжелезна колона російської бронетехніки? Вгадайте, яким шляхом вона рухалася. Так, звісно - через Прибірськ та Іванків.

Пам'ятаєте, як ворожа техніка не могла з'їхати з дороги, тому що одразу застрягала в болоті? Це було саме там, це Полісся. Тобто - твердий асфальт новеньких доріг став фактично плацдармом, навіть «плацом» для російської важкої техніки.

Так, я знаю, чия це була програма «Велике будівництво». Так, я знаю хто був координатором. Так, я розумію, що за бажанням можна знайти розумне пояснення ухвалених рішень.

Але - все одно.

Мені дуже цікаво дізнатися, хто саме, в межах яких саме своїх повноважень, за якою конкретно процедурою визначав перелік об'єктів для «програми президента «Велике будівництво».
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13.06.2022 02:14 Ответить
Я про це писав ще рік тому! І, крім загального будівництва у нас, нагадував "дорогу "в нікуди", побудовану в Білорусі через болота заповідника, яка впирається в "пусте місце" на кордоні з Україною Ще під час її будівництва я писав, що її будують з єдиною метою - для швидкого перекидання військ до українського кордону! Саме так і вийшло - адже саме від цієї дороги через річку понтонну переправу налагодили, по якій російські війська таємно пройшли в Чорнобильську зону і зайняли Прип"ять, де тиждень сиділи в очікуванні команди на наступ!
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13.06.2022 04:53 Ответить
А тепер докажіть, що це не був проект парашки -зеля а-ля президент...
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13.06.2022 05:58 Ответить
А ще Станиця-Луганська-Сєверодонецьк. Капітально зроблена траса по якій їздили тільки пенсіонери Луганська в сєверодонецьк для оформлення пенсій. Хоча набагато важливіша траса танюшівка старобільск не ремонтувалася взагалі десятки років.
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13.06.2022 09:11 Ответить
Воно то все так, але

у всьому світі вважається, що для військової техніки якість асфальтопокриття якось пох!, тобто не має значення Військовій техніці підійде будь-яка якість покриття, тому ця версія не доречна.
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13.06.2022 10:30 Ответить
Доречна. Дуже багато ростехніки засіло в полях. Влітку безумовно наявність доріг не так важлива, але решта часу жорані поля стають малопрохідними навіть для танків.
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13.06.2022 11:18 Ответить
Ти у нас "знавець військової логістики"? Як питав колись Остап Бендер: "В каком полку служили?!" Я до цих пір плакати пам"ятаю про організацію військових перевезень у прифронтових умовах, де в малюнках пояснювалась перевага у використанні "довшого плеча" перед коротким, при наявності різної якості доріг (об"їхать по "довшому плечу", по хорошій дорозі вигідніше, ніж по короткому і по розбитій дорозі!)
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13.06.2022 11:38 Ответить
. Безуглая командует фронтом, а Кулеба - спец по фортификационным сооружениям. Чему удивляться.
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13.06.2022 06:58 Ответить
якось скромно. не міг докладніше трохи написати? щоб ми могли повірити, що він там справді був і що там справді є якісь укріплення.
я добре пригадую, що перед самою війною писали, що у нас всього 90 км такого кордону з Білоруссю, який можна перетнути військам, решта все - болота. дуже хотілося б пересвідчитися, що хоч ці 90 км убезпечили. бо ніхто вже не вірить цій сучій брехливій владі.
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13.06.2022 10:21 Ответить
Докладніше ні, це ж військова таємниця
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13.06.2022 11:22 Ответить
а хто такий цей кулеба7
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13.06.2022 10:28 Ответить
 
 