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Российские войска нанесли авиаудар по Бахмуту

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донеччина,бахмут,обстріл

В воскресенье вечером, 12 июня, вооруженные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по городу Бахмут в Донецкой области. Пострадали жилые дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

Взрывная волна выбила стекла во многих жилых домах, в некоторых из них заклинило железную входную дверь – жильцы остались заблокированы внутри.

Спасатели ГСЧС Украины пытаются разрезать двери, чтобы помочь людям эвакуироваться из зданий и получить медицинскую помощь.

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Автор: Анастасія Потіха
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Ну, клістрони Зелені повернули, може запрацює ППО, на повну...
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13.06.2022 07:04 Ответить
Ага, если есть, точнее осталось, на что их установить.
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13.06.2022 07:11 Ответить
Повернули в свинячий голос.
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13.06.2022 07:24 Ответить
Когда мы им уже крылья обломаем..******* летать!
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13.06.2022 08:09 Ответить
турборежим Ермак отменил
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13.06.2022 08:37 Ответить
Асфальтом їх , асфальтом !!!!!
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13.06.2022 08:41 Ответить
 
 