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Російські війська завдали авіаудару по Бахмуту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донеччина,бахмут,обстріл

У неділю ввечері, 12 червня, збройні сили Російської Федерації завдали авіаудару по місту Бахмут у Донецькій області. Постраждали житлові будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".

Вибухова хвиля вибила шибки в багатьох житлових будинках, в деяких з них заклинило залізні вхідні двері - мешканці залишилися заблоковані всередині.

Рятувальники ДСНС України намагаються розрізати двері, щоб допомогти людям евакуюватися з будівель і отримати медичну допомогу.

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Автор: Наталя Джума
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Ну, клістрони Зелені повернули, може запрацює ППО, на повну...
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13.06.2022 07:04 Відповісти
Ага, если есть, точнее осталось, на что их установить.
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13.06.2022 07:11 Відповісти
Повернули в свинячий голос.
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13.06.2022 07:24 Відповісти
Когда мы им уже крылья обломаем..******* летать!
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13.06.2022 08:09 Відповісти
турборежим Ермак отменил
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13.06.2022 08:37 Відповісти
Асфальтом їх , асфальтом !!!!!
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13.06.2022 08:41 Відповісти
 
 