Російські війська завдали авіаудару по Бахмуту
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У неділю ввечері, 12 червня, збройні сили Російської Федерації завдали авіаудару по місту Бахмут у Донецькій області. Постраждали житлові будинки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".
Вибухова хвиля вибила шибки в багатьох житлових будинках, в деяких з них заклинило залізні вхідні двері - мешканці залишилися заблоковані всередині.
Рятувальники ДСНС України намагаються розрізати двері, щоб допомогти людям евакуюватися з будівель і отримати медичну допомогу.
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Evgen Karpenko
показати весь коментар13.06.2022 07:04 Відповісти Мені подобається 5
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