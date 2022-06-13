Російські війська завдали авіаудару по Бахмуту

У неділю ввечері, 12 червня, збройні сили Російської Федерації завдали авіаудару по місту Бахмут у Донецькій області. Постраждали житлові будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".

Вибухова хвиля вибила шибки в багатьох житлових будинках, в деяких з них заклинило залізні вхідні двері - мешканці залишилися заблоковані всередині.

Рятувальники ДСНС України намагаються розрізати двері, щоб допомогти людям евакуюватися з будівель і отримати медичну допомогу.

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