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Гражданам Великобритании советуют не ездить в Украину, а поддерживать ее пожертвованиями

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лондон,бен,велика,британія,біг

Министерство иностранных дел Великобритании советует согражданам воздержаться от любых поездок в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер посольства Великобритании в Украине.

"Министерство иностранных дел предостерегает от любых поездок в Украину, где существует реальный риск для жизни. Посольство Великобритании в Киеве пока не может оказывать личную консульскую помощь. Лучший способ поддержать Украину – сделать пожертвование из Великобритании", – отмечается в сообщении.

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Та і правильно
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13.06.2022 13:25 Ответить
Купа аферистів кормиться з пожертв.
Як цьому запобігти ?
Навіть українські вподобайки крадуть. Виставляють чувака у формі і з дівчиною, чи пораненого якогось, називаються українцями і збирають лайки.
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13.06.2022 13:27 Ответить
лучше бы Великобритания обратила внимание на такой момент, что Коболевы,Лещенко депутаты и остальные получают зарплаты и премии в миллионах. И подстерегли англичан делать пожертвование. А так коррупция и БЯДСТВО продолжается и будет продолжатся.
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13.06.2022 13:42 Ответить
Действительно, надо ли добровольцам из стран, которые активно поддерживают Украину находиться на передовой?!. Потому как в случае попадания в плен, начинается торговля, вынуждающая идти на какие-то уступки, компромиссы с орками... Может лучше где-нибудь в обозах, инструкторами или волонтёрами ?!
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13.06.2022 14:05 Ответить
 
 