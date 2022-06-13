Гражданам Великобритании советуют не ездить в Украину, а поддерживать ее пожертвованиями

Министерство иностранных дел Великобритании советует согражданам воздержаться от любых поездок в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер посольства Великобритании в Украине.

"Министерство иностранных дел предостерегает от любых поездок в Украину, где существует реальный риск для жизни. Посольство Великобритании в Киеве пока не может оказывать личную консульскую помощь. Лучший способ поддержать Украину – сделать пожертвование из Великобритании", – отмечается в сообщении.

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