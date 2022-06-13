Украинские АЭС и ВИЭ смогут обеспечить ЕС чистой энергией, - ДТЭК

Украинские атомные электростанции и объекты возобновляемой энергетики могут обеспечить Европейский Союз чистой электроэнергией для процесса энергетического перехода и декарбонизации.

Об этом во время брифинга иностранным СМИ сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, передает Цензор.НЕТ.

"Общий макроэкономический эффект от синхронизации положителен как для Украины, так и для ЕС. Украинские ВИЭ и АЭС способны обеспечить чистые источники энергии в ЕС для процесса энергетического перехода и декарбонизации", - сказал глава ДТЭК.

7 июня операторы транспортных сетей Европы положительно ответили на запрос "Укрэнерго" о начале экспортных операций.

Экспорт начинается с мощности 100 МВт, которая будет постепенно увеличиваться при сохранении динамической стабильности европейской энергосистемы (сохранение необходимой частоты 50 Гц).

"Нынешняя экспортная мощность энергосистемы Украины будет близка к той, что была "до" синхронизации - около 1 ГВт. Дальнейшая интеграция сети с ENTSO-E может обеспечить дополнительные 7,7 ГВт электроэнергии для ЕС", - подчеркнул Максим Тимченко.

Напомним, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе ДТЭК инициировал проект увеличения мощности "зеленой" энергетики в Украине. Как отметил Максим Тимченко, Украина может стать самым крупным поставщиком "зеленой" электроэнергии для своих европейских партнеров.

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