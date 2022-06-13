РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11925 посетителей онлайн
Новости Экономика Агрессия России против Украины Война
1 562 7
энергетика (2033) Евросоюз (15860) ДТЭК (406)

Украинские АЭС и ВИЭ смогут обеспечить ЕС чистой энергией, - ДТЭК

Новости Цензор.НЕТ Экономика

дтек

Украинские атомные электростанции и объекты возобновляемой энергетики могут обеспечить Европейский Союз чистой электроэнергией для процесса энергетического перехода и декарбонизации.

Об этом во время брифинга иностранным СМИ сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, передает Цензор.НЕТ.

"Общий макроэкономический эффект от синхронизации положителен как для Украины, так и для ЕС. Украинские ВИЭ и АЭС способны обеспечить чистые источники энергии в ЕС для процесса энергетического перехода и декарбонизации", - сказал глава ДТЭК.

7 июня операторы транспортных сетей Европы положительно ответили на запрос "Укрэнерго" о начале экспортных операций.

Экспорт начинается с мощности 100 МВт, которая будет постепенно увеличиваться при сохранении динамической стабильности европейской энергосистемы (сохранение необходимой частоты 50 Гц).

"Нынешняя экспортная мощность энергосистемы Украины будет близка к той, что была "до" синхронизации - около 1 ГВт. Дальнейшая интеграция сети с ENTSO-E может обеспечить дополнительные 7,7 ГВт электроэнергии для ЕС", - подчеркнул Максим Тимченко.

Напомним, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе ДТЭК инициировал проект увеличения мощности "зеленой" энергетики в Украине. Как отметил Максим Тимченко, Украина может стать самым крупным поставщиком "зеленой" электроэнергии для своих европейских партнеров.

Читайте: Энергетики благодаря усилиям ВСУ вернули свет в 19 населенных пунктов Донетчины, - ДТЭК
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С какого перепуга Тимченко с ДТЭКа уже от имени всей Украины выступает и при чём тут он к атомной энергии? Не много ли на себя берут ахметовские? А с "зелёной" энергией надо успокоиться как минимум на несколько лет
показать весь комментарий
13.06.2022 13:35 Ответить
ЗАЕС під вороголм теплові парочку під ворогом йдуть бої і війна.Про що ви бл@дь патякаєте?Для початку потрібно закінчити війну !
показать весь комментарий
13.06.2022 14:09 Ответить
Натякають, якщо їм віддадуть АЕС, вони будуть експортувати атомну енергію під виглядом зеленої, як до цього продавали українцям.
показать весь комментарий
13.06.2022 14:38 Ответить
Кому війна,а для кого бізнес на крові
показать весь комментарий
13.06.2022 15:22 Ответить
показать весь комментарий
13.06.2022 15:23 Ответить
Рудого на гіляку.
показать весь комментарий
13.06.2022 15:34 Ответить
 
 