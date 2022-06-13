УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6217 відвідувачів онлайн
Новини Економіка Агресія Росії проти України Війна
1 562 7
енергетика (1647) Євросоюз (6994) ДТЕК (545)

Українські АЕС і ВДЕ зможуть забезпечити ЄС чистою енергією, - ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Економіка

дтек

Українські атомні електростанції і об’єкти відновлюваної енергетики можуть забезпечити Європейський Союз чистою електроенергією для процесу енергетичного переходу та декарбонізації.

Про це під час брифінгу іноземним ЗМІ повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, передає Цензор.НЕТ.

"Загальний макроекономічний ефект від синхронізації позитивний як для України, так і для ЄС. Українські ВДЕ та АЕС здатні забезпечити чисті джерела енергії в ЄС для процесу енергетичного переходу та декарбонізації", - сказав глава ДТЕК.

7 червня оператори транспортних мереж Європи позитивно відповіли на запит "Укренерго" щодо початку експортних операцій.

Експорт починається з потужності 100 МВт, яка буде поступово збільшуватися за умови збереження динамічної стабільності європейської енергосистеми (збереження необхідної частоти 50 Гц).

"Нинішня експортна потужність енергосистеми України буде близькою до тієї, що була "до" синхронізації – близько 1 ГВт. Подальша інтеграція мережі з ENTSO-E може забезпечити додаткові 7,7 ГВт електроенергії для ЄС", - наголосив Максим Тімченко.

Нагадаємо, що на Всесвітньому економічному форумі у Давосі ДТЕК ініціював проєкт збільшення потужності "зеленої" енергетики в Україні. Як зазначив Максим Тімченко, Україна може стати найбільшим постачальником "зеленої" електроенергії для своїх європейських партнерів.

Також читайте: Україна готова збільшити експорт електроенергії в ЄС, - глава ДТЕК Тімченко

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С какого перепуга Тимченко с ДТЭКа уже от имени всей Украины выступает и при чём тут он к атомной энергии? Не много ли на себя берут ахметовские? А с "зелёной" энергией надо успокоиться как минимум на несколько лет
показати весь коментар
13.06.2022 13:35 Відповісти
ЗАЕС під вороголм теплові парочку під ворогом йдуть бої і війна.Про що ви бл@дь патякаєте?Для початку потрібно закінчити війну !
показати весь коментар
13.06.2022 14:09 Відповісти
Натякають, якщо їм віддадуть АЕС, вони будуть експортувати атомну енергію під виглядом зеленої, як до цього продавали українцям.
показати весь коментар
13.06.2022 14:38 Відповісти
Кому війна,а для кого бізнес на крові
показати весь коментар
13.06.2022 15:22 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2022 15:23 Відповісти
Рудого на гіляку.
показати весь коментар
13.06.2022 15:34 Відповісти
 
 