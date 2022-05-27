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Україна готова збільшити експорт електроенергії в ЄС, - глава ДТЕК Тімченко

електроенергія

Україна готова збільшити експорт електроенергії в Європу, що дозволило бы компенсувати падіння власного споживання струму внаслідок російської військової агресії.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в коментарі американському виданню Associated Press на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ.

"Споживання нашої електроенергії впало на 35% з моменту вторгнення Росії, 24 лютого, Частину надлишкової електроенергії можна було б відправити до Європи", - сказав він.

В середині березня українська енергосистема синхронізувалась з європейською, але через те, що синхронізація пройшла в аварійному режимі, Україна не може повноцінно експортувати струм.

"Доходи від експорту потрібні Україні для підтримки фінансової стабільності нашої енергосистеми", - наголосив він.

Нагадаємо, що за оцінкою Міністерства енергетики, експорт української електроенергії до країн Євросоюзу допоможе Європі замінити 17% російського газу.

Також читайте: Відновлювана енергетика може стати основою післявоєнного відновлення України, - голова ДТЕК Тімченко

Автор: 

електроенергія (6175) ДТЕК (1981) Тімченко (46)


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Топ коментарі
+2
По перше потрібно повернути ЗАЕС.
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27.05.2022 14:45
+2
Молодцы какие. Ещё давайте экспорт зерна увеличим, а лучше всё вывезем чтоб в следующем году от голода подыхать.
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27.05.2022 14:50
+2
Круто. До 24 лютого Зєля купував електроенергію в Білорусі, спонсуючи Лукашенка. Кацапи віджали ЗАЕС, а Україна готова постачати електрику в ЄС. Дивно якось...
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27.05.2022 15:08
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Оце добра новина! Газ взагалі не потрібен, хіба що тільки як сировина для хімічної галузі.
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27.05.2022 14:45 Відповісти
Согласен, что газ не нужен, вон кацапы отключили часть территории Украины от газа, отопительный сезон весело пройдет, котельные то на газе. Это я к тому, что в 2023 году газ уже не нужен будет никому, потому что многие умрут от холода в 2022-2023.
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27.05.2022 14:55 Відповісти
Стривай, а якже українці жили до 20 століття без газу і не замерзли?!
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27.05.2022 15:20 Відповісти
По перше потрібно повернути ЗАЕС.
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27.05.2022 14:45 Відповісти
Объясните, пожалуйста, сейчас над Херсоном говорят о сбитии ракет, над Олешками тоже, чьи это ракеты и кто их сбивает?
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27.05.2022 14:49 Відповісти
Руснявые очевидно. Наши ракеты Отрк Гром плотно укатаны в асфальт.
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27.05.2022 14:57 Відповісти
я выезжал с оккупации 6 дней из Херсонской обл. в итоге выехал аж через Запорожскую обл. и видел многое. Я бы сказал чьи это ракеты сбивают, кто обстреливает колоны в том числе последний раз в Давидовом Броде. Но только сразу заплюют. У меня вопрос только зачем это делают, стреляют лишь бы стрельнуть или данные не правдивые.
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27.05.2022 15:03 Відповісти
Я підписаний на найбільший херсонський телеграм канал: навіть місцеві ніхрєна не розуміють, тільки пишуть про регулярні вибухи. Чи то з Херсону на Миколаїв летить, чи не знаю що...
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27.05.2022 16:30 Відповісти
Молодцы какие. Ещё давайте экспорт зерна увеличим, а лучше всё вывезем чтоб в следующем году от голода подыхать.
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27.05.2022 14:50 Відповісти
Ти кацапський ідіот. В Україні забиті елеватори зерном. Через два місяця почнуться жнива. Новий врожай тупо не буде куди дівати, бо старий не розпроданий. Ми споживаємо тільки 10% від того, що вирощуємо
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27.05.2022 15:27 Відповісти
Дивним чином виявилося що в нас перевиробництво електроенергії, причому це завжди так було, знати про це виборцям невигідно москалям і нашій владі. Де журналісти, експерти, розлідування?
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27.05.2022 14:57 Відповісти
Круто. До 24 лютого Зєля купував електроенергію в Білорусі, спонсуючи Лукашенка. Кацапи віджали ЗАЕС, а Україна готова постачати електрику в ЄС. Дивно якось...
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27.05.2022 15:08 Відповісти
Єто другоє
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27.05.2022 15:28 Відповісти
Оооо, скоро будуть барижити електрикою з ЗАЕС і ділити гроші з кацапнею.
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27.05.2022 15:08 Відповісти
Коли почалася війна, то два місяці стабільно електрика була, а зараз знову по 5 разів вмикають і вимикають.
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27.05.2022 15:29 Відповісти
Долботек націоналізувати, рудого на пожиттєве за здачу домбабве
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27.05.2022 15:47 Відповісти
 
 