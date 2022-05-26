УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9808 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 101 23

Відновлювана енергетика може стати основою післявоєнного відновлення України, - голова ДТЕК Тімченко

дтек

Україна може стати лідером розвитку чистої енергетики, і відновлювана енергетика може стати основою плану відновлення країни після війни.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час виступу на Всесвітньому економічному форумі (WEF), передає Цензор.НЕТ.

"Україна може стати лідером розвитку чистої енергетики. До того ж ця ідея може бути основою плану відновлення України після війни. І саме цього боїться путін, що Україна буде не просто успішною, а стане прикладом у розвитку нової чистої енергетики, створення "зеленої", інноваційної економіки, а також стане частиною європейської енергетичної системи безпеки", - зазначив Максим Тімченко.

Глава ДТЕК зазначив, що розширення енергетичного співробітництва між ЄС та Україною, яке буде орієнтоване на розвиток відновлюваних джерел енергії, водневих технологій та систем накопичення енергії, зможе суттєво посилити енергетичну безпеку ЄС.

За словами Тімченка, 16 березня відбулася історична для України подія – у розпал війни Україна приєдналася до енергетичної мережі ЄС, що стало практичним євроінтеграційним кроком, до якого Україна готувалася кілька років.

"Наступні важливі дати та рішення на цьому шляху – це початок комерційного експорту електроенергії до ЄС. Це потрібно і вигідно не лише для України, яка перебуває у стані війни та потребує фінансів, а також потрібно і для ЄС, який може отримати додаткове джерело енергії та частково замінити російські енергоресурси", - зазначив голова ДТЕК.

Також читайте: Україна готова постачати "зелену" енергію до Європи, замінюючи енергоресурси з РФ, - глава ДТЕК Тімченко

Автор: 

ДТЕК (1981) Тімченко (46) альтернативна енергетика (845)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Україна багато ким могла стати,якби не корупціонери та кремлівські гниди!!!)))
показати весь коментар
26.05.2022 13:17
+6
тоді якого хера бородата бабуся бубочки вигнала звідси канадську провідну у світі кампанію з відновлюваної енергетики?
показати весь коментар
26.05.2022 13:25
+5
А зелена пліснява вважала що майбутнє в портнерстві з кремлем та бульбонією,в імпорті їх електроенергії!! Де там Херус подівся,десь разом з Каклетою Україну борнить в Закарпатті???))
показати весь коментар
26.05.2022 13:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна багато ким могла стати,якби не корупціонери та кремлівські гниди!!!)))
показати весь коментар
26.05.2022 13:17 Відповісти
А зелена пліснява вважала що майбутнє в портнерстві з кремлем та бульбонією,в імпорті їх електроенергії!! Де там Херус подівся,десь разом з Каклетою Україну борнить в Закарпатті???))
показати весь коментар
26.05.2022 13:22 Відповісти
тоді якого хера бородата бабуся бубочки вигнала звідси канадську провідну у світі кампанію з відновлюваної енергетики?
показати весь коментар
26.05.2022 13:25 Відповісти
Дійство відбувається за сценарієм!!!)))
показати весь коментар
26.05.2022 13:31 Відповісти
Бо канадці працюють по закону, а не по понятіям.
показати весь коментар
26.05.2022 13:52 Відповісти
Ход на опережение, Ринатушка уже в предвкушении гешефта от зеленой энергии. Только в ЕС дураков нет, там никто за нее не будет платить так как было с украинского бюджета по зеленому тарифу
показати весь коментар
26.05.2022 13:28 Відповісти
думаю через таких як бабуся сюди ще років 20 х"р хто зайде...
показати весь коментар
26.05.2022 13:28 Відповісти
Якщо пуйло боїться розвитку в Україні так званої "чистої енергетики", собівартість якої в рази вища за традиційну викопну (атомну, вугільну, нафтогазову) то для чого він тоді наносить ракетні удари по нафтобазах???

Логіки в міркуваннях ахметовських підстилок з ДТЕКу взагалі не бачу ніякої.

Навпаки, є родовища кам'яного і бурого вугілля на підконтрольних Україні територіях, далеко від зони активних бойових дій. І вони повинні працювати на заміщення обсягів споживання Україною імпортного рашистського газу. Щоб українці провели наступні зиму в теплі з опаленням, не замерзли і були здоровими.
Страшний сон ***** це якщо Україна переведе свої ТЕЦ та котельні на торф і вугілля (там де це можливо) і навчиться виготовляти бензин з вугілля. Якщо пуйло наносить ракетні удари по нафтопереробній інфраструктурі України, то він саме того й чекає, щоб українець відмовився від приватного автомобіля, замерз взимку без опалення (задля "збереження довкілля" буцімто) і ходив пішки.
А всі оті "всесвітні економічні форуми" хай ідуть за рашистським кораблем, разом із такою самою *************-комуняцькою ВООЗ.
показати весь коментар
26.05.2022 13:32 Відповісти
По нафтобазам стреляют, что бы лишить экономику и армию логистики.
показати весь коментар
26.05.2022 13:47 Відповісти
Це само собою. Але я про те, що особи (особливо з "всесвітнього економічного форуму"), які закликають Україну відмовитись від викопного палива як такого замість того, щоб шукати альтернативні джерела задоволення потреб економіки України у викопному паливі, підспівують ********* в унісон.

До речі, рашисти не просто так наносять ракетні удари по тваринницьких фермах і хлібоприймальним підприємствах. Вони це роблять абсолютно свідомо. Їхня мета - новий Голодомор в Україні.
показати весь коментар
26.05.2022 14:07 Відповісти
Ахметка вже готовий освоювати гроші, нова квартира за 400 мільйонів зелених для личинки сама себе не купить.
показати весь коментар
26.05.2022 13:39 Відповісти
особенно в Херсонской области ,где было много мощностей возобновляемой энергетики
показати весь коментар
26.05.2022 13:48 Відповісти
Ренатік губа не дура, вже шукає собі місце під сонцем у післявоєнній Україні.
Хто б сумнівався, краще хай відсидить у казеному домі, там є за що.
показати весь коментар
26.05.2022 13:50 Відповісти
І такі ціни, будемо тільки на свята освітлення вдома вмикати.
показати весь коментар
26.05.2022 13:52 Відповісти
Та да. Так тебе корпорашки и позволят
показати весь коментар
26.05.2022 13:54 Відповісти
Ніяких, зе тарифів немає бути!!!
показати весь коментар
26.05.2022 14:15 Відповісти
Без "зеленого тарифу" їхня відновлювана енергетика гівна варта.
показати весь коментар
26.05.2022 15:17 Відповісти
Особливо гідро та атомна,це доречі теж зелені,в них нема шкідливих викидів !!!)))
показати весь коментар
26.05.2022 15:34 Відповісти
А звідки у ДТЕК гідро і атомні?!
показати весь коментар
26.05.2022 19:45 Відповісти
допоки у нас олігархічна еконіміка і влада, у нас весь час будуть війни і злидні
показати весь коментар
26.05.2022 15:24 Відповісти
зелёная энергия такая же предательская как и зеленожопые. Не те широты и климат для производства, убыточное го*но.
показати весь коментар
26.05.2022 15:32 Відповісти
 
 