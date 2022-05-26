Відновлювана енергетика може стати основою післявоєнного відновлення України, - голова ДТЕК Тімченко

Україна може стати лідером розвитку чистої енергетики, і відновлювана енергетика може стати основою плану відновлення країни після війни.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час виступу на Всесвітньому економічному форумі (WEF), передає Цензор.НЕТ.

"Україна може стати лідером розвитку чистої енергетики. До того ж ця ідея може бути основою плану відновлення України після війни. І саме цього боїться путін, що Україна буде не просто успішною, а стане прикладом у розвитку нової чистої енергетики, створення "зеленої", інноваційної економіки, а також стане частиною європейської енергетичної системи безпеки", - зазначив Максим Тімченко.

Глава ДТЕК зазначив, що розширення енергетичного співробітництва між ЄС та Україною, яке буде орієнтоване на розвиток відновлюваних джерел енергії, водневих технологій та систем накопичення енергії, зможе суттєво посилити енергетичну безпеку ЄС.

За словами Тімченка, 16 березня відбулася історична для України подія – у розпал війни Україна приєдналася до енергетичної мережі ЄС, що стало практичним євроінтеграційним кроком, до якого Україна готувалася кілька років.

"Наступні важливі дати та рішення на цьому шляху – це початок комерційного експорту електроенергії до ЄС. Це потрібно і вигідно не лише для України, яка перебуває у стані війни та потребує фінансів, а також потрібно і для ЄС, який може отримати додаткове джерело енергії та частково замінити російські енергоресурси", - зазначив голова ДТЕК.

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