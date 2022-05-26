Відновлювана енергетика може стати основою післявоєнного відновлення України, - голова ДТЕК Тімченко
Україна може стати лідером розвитку чистої енергетики, і відновлювана енергетика може стати основою плану відновлення країни після війни.
Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час виступу на Всесвітньому економічному форумі (WEF), передає Цензор.НЕТ.
"Україна може стати лідером розвитку чистої енергетики. До того ж ця ідея може бути основою плану відновлення України після війни. І саме цього боїться путін, що Україна буде не просто успішною, а стане прикладом у розвитку нової чистої енергетики, створення "зеленої", інноваційної економіки, а також стане частиною європейської енергетичної системи безпеки", - зазначив Максим Тімченко.
Глава ДТЕК зазначив, що розширення енергетичного співробітництва між ЄС та Україною, яке буде орієнтоване на розвиток відновлюваних джерел енергії, водневих технологій та систем накопичення енергії, зможе суттєво посилити енергетичну безпеку ЄС.
За словами Тімченка, 16 березня відбулася історична для України подія – у розпал війни Україна приєдналася до енергетичної мережі ЄС, що стало практичним євроінтеграційним кроком, до якого Україна готувалася кілька років.
"Наступні важливі дати та рішення на цьому шляху – це початок комерційного експорту електроенергії до ЄС. Це потрібно і вигідно не лише для України, яка перебуває у стані війни та потребує фінансів, а також потрібно і для ЄС, який може отримати додаткове джерело енергії та частково замінити російські енергоресурси", - зазначив голова ДТЕК.
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Логіки в міркуваннях ахметовських підстилок з ДТЕКу взагалі не бачу ніякої.
Навпаки, є родовища кам'яного і бурого вугілля на підконтрольних Україні територіях, далеко від зони активних бойових дій. І вони повинні працювати на заміщення обсягів споживання Україною імпортного рашистського газу. Щоб українці провели наступні зиму в теплі з опаленням, не замерзли і були здоровими.
Страшний сон ***** це якщо Україна переведе свої ТЕЦ та котельні на торф і вугілля (там де це можливо) і навчиться виготовляти бензин з вугілля. Якщо пуйло наносить ракетні удари по нафтопереробній інфраструктурі України, то він саме того й чекає, щоб українець відмовився від приватного автомобіля, замерз взимку без опалення (задля "збереження довкілля" буцімто) і ходив пішки.
А всі оті "всесвітні економічні форуми" хай ідуть за рашистським кораблем, разом із такою самою *************-комуняцькою ВООЗ.
До речі, рашисти не просто так наносять ракетні удари по тваринницьких фермах і хлібоприймальним підприємствах. Вони це роблять абсолютно свідомо. Їхня мета - новий Голодомор в Україні.
Хто б сумнівався, краще хай відсидить у казеному домі, там є за що.