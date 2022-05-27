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Новости Война
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Украина готова увеличить экспорт электроэнергии в ЕС, - глава ДТЭК Тимченко

електроенергія

Украина готова увеличить экспорт электроэнергии в Европу, что позволило бы компенсировать падение собственного потребления тока в результате российской военной агрессии.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в комментарии американскому изданию Associated Press на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

"Потребление нашей электроэнергии упало на 35% с момента вторжения России 24 февраля, часть избыточной электроэнергии можно было бы отправить в Европу", - сказал он.

В середине марта украинская энергосистема синхронизировалась с европейской, но так как синхронизация прошла в аварийном режиме, Украина не может полноценно экспортировать ток.

"Доходы от экспорта нужны Украине для поддержания финансовой стабильности нашей энергосистемы", - подчеркнул он.

Напомним, что, по оценке Министерства энергетики, экспорт украинской электроэнергии в страны Евросоюза поможет Европе заменить 17% российского газа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возобновляемая энергетика может стать основой послевоенного восстановления Украины, - глава ДТЭК Тимченко

Тарифы на электроэнергию (2162) ДТЭК (520) Тимченко (17)


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Топ комментарии
+2
По перше потрібно повернути ЗАЕС.
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27.05.2022 14:45
+2
Молодцы какие. Ещё давайте экспорт зерна увеличим, а лучше всё вывезем чтоб в следующем году от голода подыхать.
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27.05.2022 14:50
+2
Круто. До 24 лютого Зєля купував електроенергію в Білорусі, спонсуючи Лукашенка. Кацапи віджали ЗАЕС, а Україна готова постачати електрику в ЄС. Дивно якось...
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27.05.2022 15:08
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Правила форума Совет форумчан
Оце добра новина! Газ взагалі не потрібен, хіба що тільки як сировина для хімічної галузі.
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27.05.2022 14:45 Ответить
Согласен, что газ не нужен, вон кацапы отключили часть территории Украины от газа, отопительный сезон весело пройдет, котельные то на газе. Это я к тому, что в 2023 году газ уже не нужен будет никому, потому что многие умрут от холода в 2022-2023.
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27.05.2022 14:55 Ответить
Стривай, а якже українці жили до 20 століття без газу і не замерзли?!
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27.05.2022 15:20 Ответить
По перше потрібно повернути ЗАЕС.
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27.05.2022 14:45 Ответить
Объясните, пожалуйста, сейчас над Херсоном говорят о сбитии ракет, над Олешками тоже, чьи это ракеты и кто их сбивает?
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27.05.2022 14:49 Ответить
Руснявые очевидно. Наши ракеты Отрк Гром плотно укатаны в асфальт.
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27.05.2022 14:57 Ответить
я выезжал с оккупации 6 дней из Херсонской обл. в итоге выехал аж через Запорожскую обл. и видел многое. Я бы сказал чьи это ракеты сбивают, кто обстреливает колоны в том числе последний раз в Давидовом Броде. Но только сразу заплюют. У меня вопрос только зачем это делают, стреляют лишь бы стрельнуть или данные не правдивые.
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27.05.2022 15:03 Ответить
Я підписаний на найбільший херсонський телеграм канал: навіть місцеві ніхрєна не розуміють, тільки пишуть про регулярні вибухи. Чи то з Херсону на Миколаїв летить, чи не знаю що...
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27.05.2022 16:30 Ответить
Молодцы какие. Ещё давайте экспорт зерна увеличим, а лучше всё вывезем чтоб в следующем году от голода подыхать.
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27.05.2022 14:50 Ответить
Ти кацапський ідіот. В Україні забиті елеватори зерном. Через два місяця почнуться жнива. Новий врожай тупо не буде куди дівати, бо старий не розпроданий. Ми споживаємо тільки 10% від того, що вирощуємо
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27.05.2022 15:27 Ответить
Дивним чином виявилося що в нас перевиробництво електроенергії, причому це завжди так було, знати про це виборцям невигідно москалям і нашій владі. Де журналісти, експерти, розлідування?
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27.05.2022 14:57 Ответить
Круто. До 24 лютого Зєля купував електроенергію в Білорусі, спонсуючи Лукашенка. Кацапи віджали ЗАЕС, а Україна готова постачати електрику в ЄС. Дивно якось...
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27.05.2022 15:08 Ответить
Єто другоє
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27.05.2022 15:28 Ответить
Оооо, скоро будуть барижити електрикою з ЗАЕС і ділити гроші з кацапнею.
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27.05.2022 15:08 Ответить
Коли почалася війна, то два місяці стабільно електрика була, а зараз знову по 5 разів вмикають і вимикають.
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27.05.2022 15:29 Ответить
Долботек націоналізувати, рудого на пожиттєве за здачу домбабве
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27.05.2022 15:47 Ответить
 
 