Оккупанты не могут обезопасить людей от распространения холеры в Мариуполе, - Андрющенко

В оккупированном Мариуполе сохраняется высокая угроза распространения холеры. В городе нет медицинского обеспечения, которое бы могло предотвратить это.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил советник мэра Петр Андрющенко.

"Ситуация не изменилась в последнее время, риск остается, хотя оккупант отрицает угрозу. На самом деле, там нет ничего, что может обезопасить людей от распространения холеры", - отметил он.

По словам Андрющенко, властям неизвестно, есть ли в Мариуполе реальные случаи заболевания холерой.

"Здесь мы не можем утверждать, есть ли это или нет. Не проводятся тесты людей, причины смерти никто не исследует. Если сегодня человек умирает от естественных причин, то до того, как его похоронят проходит 9-10 дней, потому что оккупанты установили такую процедуру. Просто невозможно узнать, нет ли этих данных. Поэтому мы говорим о риске, говорим, что сохраняется высокий уровень смертности по Мариуполю. И все это может говорить, что, возможно, холера уже есть в городе", - подчеркнул советник мэра.

Смотрите: Оккупанты в ускоренном темпе пытаются восстановить железнодорожный путь в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО