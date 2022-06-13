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Оккупанты не могут обезопасить людей от распространения холеры в Мариуполе, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

В оккупированном Мариуполе сохраняется высокая угроза распространения холеры. В городе нет медицинского обеспечения, которое бы могло предотвратить это.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил советник мэра Петр Андрющенко.

"Ситуация не изменилась в последнее время, риск остается, хотя оккупант отрицает угрозу. На самом деле, там нет ничего, что может обезопасить людей от распространения холеры", - отметил он.

По словам Андрющенко, властям неизвестно, есть ли в Мариуполе реальные случаи заболевания холерой.

"Здесь мы не можем утверждать, есть ли это или нет. Не проводятся тесты людей, причины смерти никто не исследует. Если сегодня человек умирает от естественных причин, то до того, как его похоронят проходит 9-10 дней, потому что оккупанты установили такую процедуру. Просто невозможно узнать, нет ли этих данных. Поэтому мы говорим о риске, говорим, что сохраняется высокий уровень смертности по Мариуполю. И все это может говорить, что, возможно, холера уже есть в городе", - подчеркнул советник мэра.

Смотрите: Оккупанты в ускоренном темпе пытаются восстановить железнодорожный путь в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО
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Не для того вони сюди припхались.
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13.06.2022 14:00 Ответить
Вони ж і є - чума й холера.
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13.06.2022 14:05 Ответить
Такие болезни, как проказа, чума, холера и оспа, оставили в истории человечества свой смертоносный след.
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13.06.2022 14:19 Ответить
Есть знакомые в Мариуполе, из них двое мужиков призывного возраста, так они выехали без проблем оттуда через Крым, потом через всю Рассею на автобусе и со Смоленска сели на автобус и без проблем доехали до Польши.......... Сволочи кацапы наладили неплохой бизнес, с украинской границы пацанов забугор полюбому не выпустили, а так через Кацапстан, Польшу - едь хоть в Сьерра-Лионе......... П.С. Если будут возвращаться в Украину после войны, то скажут что их орки насильственно депортировали, хотя по факту они обычные уклонисты............
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13.06.2022 14:12 Ответить
Ща троица приедет к зеле и расскажет что так и надо и территория эта уже российская буферная зона, так надо, а не то отключат газ!
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13.06.2022 14:13 Ответить
И не могут и не хотят. Рашистам какая разница, не погибли под обстрелами, так умрут от заразы , которую принес "руцький мир"
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13.06.2022 14:19 Ответить
Если будет вспышка холеры, то она перекинется на всё ОРДЛО, Ростовскую область и Крым. Так что они сильно рискуют. Хотя это будет ирония судьбы когда регион, который Россия уничтожала годами передаст России большой привет в виде смертельной эпидемии.
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13.06.2022 14:38 Ответить
 
 