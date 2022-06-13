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Окупанти не можуть убезпечити людей від поширення холери в Маріуполі, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

В окупованому Маріуполі зберігається висока загроза поширення холери. В місті немає медичного забезпечення, яке б могло запобігти цьому.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив радник мера Петро Андрющенко.

"Ситуація не змінилася останнім часом, ризик залишається, хоча окупант заперечує загрозу. Насправді там немає нічого, що може убезпечити людей від поширення холери", - зазначив він.

За словами Андрющенка, владі не відомо, чи вже є в Маріуполі реальні випадки захворювання на холеру.

"Тут ми не можемо стверджувати, чи це є, чи немає. Не проводяться тести людей, причини смерті ніхто не досліджує. Якщо сьогодні людина помирає від природних причин, то до того, як її поховають проходить 9-10 днів, тому що окупанти встановили таку процедуру. Просто неможливо дізнатись, немає цих даних. Тому ми кажемо про ризик, кажемо, що зберігається високий рівень смертності по Маріуполю. І все це може казати, що, можливо холера вже є в місті", - наголосив радник мера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попри публічне заперечення загрози спалаху холери у Маріуполі, окупанти терміново готують інфекційне відділення, - Андрющенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Не для того вони сюди припхались.
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13.06.2022 14:00 Відповісти
Вони ж і є - чума й холера.
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13.06.2022 14:05 Відповісти
Такие болезни, как проказа, чума, холера и оспа, оставили в истории человечества свой смертоносный след.
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13.06.2022 14:19 Відповісти
Есть знакомые в Мариуполе, из них двое мужиков призывного возраста, так они выехали без проблем оттуда через Крым, потом через всю Рассею на автобусе и со Смоленска сели на автобус и без проблем доехали до Польши.......... Сволочи кацапы наладили неплохой бизнес, с украинской границы пацанов забугор полюбому не выпустили, а так через Кацапстан, Польшу - едь хоть в Сьерра-Лионе......... П.С. Если будут возвращаться в Украину после войны, то скажут что их орки насильственно депортировали, хотя по факту они обычные уклонисты............
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13.06.2022 14:12 Відповісти
Ща троица приедет к зеле и расскажет что так и надо и территория эта уже российская буферная зона, так надо, а не то отключат газ!
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13.06.2022 14:13 Відповісти
И не могут и не хотят. Рашистам какая разница, не погибли под обстрелами, так умрут от заразы , которую принес "руцький мир"
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13.06.2022 14:19 Відповісти
Если будет вспышка холеры, то она перекинется на всё ОРДЛО, Ростовскую область и Крым. Так что они сильно рискуют. Хотя это будет ирония судьбы когда регион, который Россия уничтожала годами передаст России большой привет в виде смертельной эпидемии.
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13.06.2022 14:38 Відповісти
 
 