Войска РФ закрепились на северной окраине Старого Салтова, - Минобороны
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Российские войска возобновили наступательные действия на севере Харьковщины и сумели закрепиться в окрестностях поселка Старый Салтов на правом берегу Северского Донца.
Об этом сказал на брифинге представитель Минобороны Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Агрессор вел штурмовые действия в направлении Тернова – Избицкое, 15 км к северу от Старого Салтова, и закрепился на его северной окраине", – сообщил он.
Поселок, расположенный менее чем в 30 км к востоку от Харькова, был освобожден от российских войск в начале мая.
На Донбассе продолжаются активные боевые действия. Россия пытается оцепить украинские войска в Северодонецке и Лисичанске и блокировать пути обеспечения из Бахмута, рассказал Мотузяник.
"На Северодонецком направлении наши войска противостоят штурмовым действиям в самом городе. Противник активно применяет артиллерию, РСЗО и контролирует центр города. Там продолжаются боевые действия высокой интенсивности", – сообщил он.
Противник возобновил наступательные действия в районе Золотого и пытается закрепиться на рубеже Роты – Мироновка.
ВСУ сдержали штурм в направлении Доломитное – Кодыма и Доломитное – Луганское, что в 15 км к юго-востоку от Бахмута.
Пожалуйста, подождите...
уже товарищу позвонил: в Рубежном - бой, но про Ст.С. - полный бред...
На правом фланге Попаснянской группировки атака противника по направлению Орехово - Золотое не принесла ему успеха. По ряду сообщений, она завершилась для него потерями, определяемыми как "значительные"... Атаковавшие подразделения противника отошли на исходный рубеж...
Судя по всему, ситуация с "ударным клином" Попаснянской группировки противника, по мнению её командования становтся "неблагоприятной" и оно возвращает в первую линию "недовосстановившиеся" подразделения "1-й и 100-й омсбр 1-го АК днр".
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Животное *****.
"Противник вел штурмовые действия в направлении Терновая - Избицкое, имел частичный успех, закрепился на его северной окраине. Совершил дистанционное минирование возможных путей выдвижения наших подразделений в районе населенного пункта Петровка, 20 км восточнее Старого Салтова. Проводил воздушную разведку БПЛА в районе Шестаково," - сообщил Мотузняк.
Вояки пишуть, що орки тиснуть артою зі своєї території.
Все як було 2014-го, 15-го.
"Ворог штурмував у напрямку Тернова-Ізбицьке у 15 км від Старого Салтіва та закріпився на околиці"
Це про Ізбицьке, а не про Старий Салтів!!
Досить через свою некомпетентність розповсюджувати дезінформацію!
Агресор вів штурмові дії в напрямку Тернова - Ізбицьке, 15 км північніше Старого Салтова, та закріпився на його північній околиці Джерело: https://censor.net/ua/n3347653
Якщо б Мотузяник навів відстань від Ізбицького не до С.Салтова, а до Харкова,
то ЗМІ би написали про взяття Харкова. І не тільки Цензор помилився, Ліга.Інформ туди ж. Нібито недостатньо зради...
Мотузянику все ж слід точніше формулювати речення.
Мова про Ізбицьке, і ця інформація була ще в зведенні ГШ на 06.00.
НАа напрямку С.Салтова фронт проходить по Рубіжному.
але суть не в цьому
північний (відносно Харкова) напрямок мав який сенс тільки як відволікання сил і засобів противника, тільки як плацдарм для удару в східному й південно-східному напрямку - для загрози ізюмському скупченню кацапів з флангу й тилу
мораль проста: не їбете ви - їбуть вас