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Войска РФ закрепились на северной окраине Старого Салтова, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

салтов

Российские войска возобновили наступательные действия на севере Харьковщины и сумели закрепиться в окрестностях поселка Старый Салтов на правом берегу Северского Донца.

Об этом сказал на брифинге представитель Минобороны Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Агрессор вел штурмовые действия в направлении Тернова – Избицкое, 15 км к северу от Старого Салтова, и закрепился на его северной окраине", – сообщил он.

Поселок, расположенный менее чем в 30 км к востоку от Харькова, был освобожден от российских войск в начале мая.

На Донбассе продолжаются активные боевые действия. Россия пытается оцепить украинские войска в Северодонецке и Лисичанске и блокировать пути обеспечения из Бахмута, рассказал Мотузяник.

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"На Северодонецком направлении наши войска противостоят штурмовым действиям в самом городе. Противник активно применяет артиллерию, РСЗО и контролирует центр города. Там продолжаются боевые действия высокой интенсивности", – сообщил он.

Противник возобновил наступательные действия в районе Золотого и пытается закрепиться на рубеже Роты – Мироновка.

ВСУ сдержали штурм в направлении Доломитное – Кодыма и Доломитное – Луганское, что в 15 км к юго-востоку от Бахмута.
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Топ комментарии
+52
Херовая новость - это когда Подоляк и зебил просят тысячу гаубиц и 500 танков для победы, которые вместе стоят 2 лярда баксов, однако 2 года на великому строительстве спустили в унитаз 160 лярдов гривен, то есть в 2,5 раза больше. А то что в новости - это закономерный итог игры писюном на рояле и разрушения армии последние три года зеленой властью.
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13.06.2022 16:00
+20
А що каже єдиний телемарахвон?
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13.06.2022 15:53
+19
Як так розумію, що це наші успіхи в Харківський області ? Так пане президенте ?
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13.06.2022 15:55
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Діло дрянь.
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13.06.2022 15:52 Ответить
Надо им Сватов покрутить, может сложат оружие?
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13.06.2022 16:02 Ответить
13.06.2022. Оце дрянь.
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13.06.2022 16:25 Ответить
Догадайся що означає шістка в нікнеймі.
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13.06.2022 16:35 Ответить
Так що по твоєму після 24 нікому не можна реєструватися на форумі і висловлювати свою точку зору і чого він сказав поганого,крім гіркої правди, проаналізувавши новину
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13.06.2022 16:58 Ответить
А що каже єдиний телемарахвон?
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13.06.2022 15:53 Ответить
Каже, що скоро наступление на Берлин
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13.06.2022 16:03 Ответить
Такими темпами вони скоро будуть у Харкові. Робіть щось. Україну може спасти не стількі нова зброя, як нова тактика. Хто її застосує, той і виграє.
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13.06.2022 15:53 Ответить
А що ти робиш? На дівані воюеш?
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13.06.2022 16:35 Ответить
их там уже нет
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13.06.2022 15:55 Ответить
Кого и где нет ?
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13.06.2022 16:13 Ответить
Як так розумію, що це наші успіхи в Харківський області ? Так пане президенте ?
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13.06.2022 15:55 Ответить
Реально херовая новость...
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13.06.2022 15:57 Ответить
Херовая новость - это когда Подоляк и зебил просят тысячу гаубиц и 500 танков для победы, которые вместе стоят 2 лярда баксов, однако 2 года на великому строительстве спустили в унитаз 160 лярдов гривен, то есть в 2,5 раза больше. А то что в новости - это закономерный итог игры писюном на рояле и разрушения армии последние три года зеленой властью.
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13.06.2022 16:00 Ответить
Про це сказав на брифінгу представник Міноборони Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ ... Джерело: https://censor.net/ua/n3347653
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13.06.2022 16:15 Ответить
я же и говорю - грибы, не иначе. А Вам бы тоже не мешало бы в карту поглядывать. Алармистов тут и так *******. Некоторые за это деньги получают.
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13.06.2022 16:35 Ответить
Рукожопы, блть...
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13.06.2022 16:40 Ответить
Це у Генштабі гриби? Мотузяник взагалі-то звідтам, а не з Цензора
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13.06.2022 16:45 Ответить
Мотузяник-то звідтам, а передал Цензор. Шо не понятно???
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13.06.2022 17:01 Ответить
Три дня было не до этого - а тут открываю эту "новость" и охреневаю...
уже товарищу позвонил: в Рубежном - бой, но про Ст.С. - полный бред...
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13.06.2022 16:32 Ответить
со стороны Байрака на Рубежное лезут?
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13.06.2022 16:41 Ответить
Х/з, некогда выяснять...
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13.06.2022 19:28 Ответить
Балбесам яйца оторвать мало...
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13.06.2022 16:38 Ответить
Знову зраду розігнали. Як саме треба трактувати речення - вони закріпилися на околиці Тернова? Як і показує мапа діпстейт. Чи встигли дійти до Старого Салтова? Про що речення не каже. Тлумачте якось зрозуміло, бо виходить раптова зрада з нічого.
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13.06.2022 15:57 Ответить
Русня интенсивно стали продвигаться, сегодня захвачено Відроження та Роти, на днях захватили Святогорск. А у Зебобиков всё хорошо? видимо все согласовано по плану.
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13.06.2022 16:04 Ответить
на задании?
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13.06.2022 16:09 Ответить
ага "что вы сеете панику" говорили они перед 24 февраля, да?
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13.06.2022 16:17 Ответить
за пару недель до вторжения 24 февраля на Цензоре был отмечен аномальный рост регистраций новых аккаунтов.
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13.06.2022 16:46 Ответить
То шо святі отци прєсномучєніки дочекалися нарешті асвабадітєлєй в святогірській лаврі?
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13.06.2022 16:35 Ответить
Так. І троє, чи четверо на радощах передчасно познайомились з небесами.
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13.06.2022 16:48 Ответить
Журналист, написавший єтот заголовок, должен бьіть казнен через пожизненное изучение географии Харьковской области.
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13.06.2022 16:00 Ответить
Який там журналіст. Бутусову давно пора навести порядок в стрічці. І найти одного хоч притомного, який буде коригувати хоча б заголовки. Бо російсько челюстні "журналісти" часто прямо з орківських заголовки списують з їх же наративами. Таке враження що семикласники в журналіста грають.
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13.06.2022 19:14 Ответить
На двух участках, где вчера наступали передовые подразделения Изюмской группировки противника по направлению Довгеньке - Мазановка и Довгеньке - Долина, противник на продвинулся, понёс потери, и вроде как, отошёл... Хотя, ряд "источников" сообщает, что у противника "наметился успех" у Богородичного и у Долины. Здесь наступают подразделения 5-й гв. тбр, 106-й гв. вдд, 45-й обр СпН ВДВ и 252-го гв.мсп. Всего - до 5-6 БТГр... На сегодняшнее утро я не возмусь утверждать однозначно - кто именно контролирует Долину и Богородичное... но по ряду признаков, по крайней мере, одно из этих сёл - таки удерживается Силами обороны Украины.

На правом фланге Попаснянской группировки атака противника по направлению Орехово - Золотое не принесла ему успеха. По ряду сообщений, она завершилась для него потерями, определяемыми как "значительные"... Атаковавшие подразделения противника отошли на исходный рубеж...

Судя по всему, ситуация с "ударным клином" Попаснянской группировки противника, по мнению её командования становтся "неблагоприятной" и оно возвращает в первую линию "недовосстановившиеся" подразделения "1-й и 100-й омсбр 1-го АК днр".
Машовец
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13.06.2022 16:00 Ответить
Є така думка, що Маша-вец , це такий Аристович- тільки вміє ще і писати...
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13.06.2022 16:31 Ответить
зе-марафонцы херовы хотя бы транспортом ВСУ обеспечили. сидят сц#ки по бункерам видосики пишут и ждут "рiшучого контрнаступу". долго ждать придется, если них#я не делать.
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13.06.2022 16:01 Ответить
закрепился
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13.06.2022 16:01 Ответить
****,монобровь доказывает что это русский.😁
Животное *****.
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13.06.2022 16:14 Ответить
Нащядки хазаров.
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13.06.2022 16:15 Ответить
Новая технология, наналоговнет - что бьі не копать окоп, руские десант сбрасьівают без парашюта.
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13.06.2022 16:18 Ответить
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13.06.2022 17:03 Ответить
Нихрена себе, как гром среди ясного неба
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13.06.2022 16:01 Ответить
❗️Россияне закрепились на окраине села Избицкое на севере Харьковской области, - сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник

"Противник вел штурмовые действия в направлении Терновая - Избицкое, имел частичный успех, закрепился на его северной окраине. Совершил дистанционное минирование возможных путей выдвижения наших подразделений в районе населенного пункта Петровка, 20 км восточнее Старого Салтова. Проводил воздушную разведку БПЛА в районе Шестаково," - сообщил Мотузняк.
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13.06.2022 16:03 Ответить
Здесь по видимому какая то опечатка ведь если наступали на Избицкое то и закрепились по видимому на его северных окраинах а не в старом Салтове ,что в 15 км .Ведь если не опечатка то противник получается уже Рубежное и Байрак сумел занять ,а пока таких сообщений не было.Видно редактор перепутал населённые пункты местами
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13.06.2022 16:11 Ответить
Рубіжне вже під орками - це точно
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13.06.2022 16:20 Ответить
впевнен?
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13.06.2022 16:22 Ответить
он на задании.
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13.06.2022 17:14 Ответить
це не так: DeepStateMAP | Мапа війни в Україні
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13.06.2022 16:26 Ответить
Пока нет...
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13.06.2022 16:34 Ответить
То Мотузняк какую-то херню озвучил. Судя по всему имелась в виду северная окраина Рубежного
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13.06.2022 16:25 Ответить
В Старом Салтове их нет. То действительно редактор с Избицким попутал. Бло набирают разное гамно.
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13.06.2022 18:53 Ответить
на північній околиці ІЗБИЦЬКОГО
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13.06.2022 16:11 Ответить
це від того, що наш Зе-черчель заборонив завдавати ударів по території Московії.

Вояки пишуть, що орки тиснуть артою зі своєї території.

Все як було 2014-го, 15-го.
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13.06.2022 16:16 Ответить
Нифига себе сравнение, в 2014 у нас не было армии! Но притом освободили Мариуполь и Славянск.
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13.06.2022 16:21 Ответить
Опечатка скоріше всього.Мається на увазі Ізбицьке.Північні околиці Ізбицького.До Старого Салтова досить далеко щоб вони за добу так продвинулися.
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13.06.2022 16:17 Ответить
Бутусов знімав про Малу Рогань.Це в бік Чугуєва.Зовсім інше місце.Там орків і близько не має.
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13.06.2022 16:22 Ответить
Там помилка. Закріпились коло Ізбицького. Там до Салтова 12 км.
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13.06.2022 16:21 Ответить
от Избикого до Верхнего Салтова по прямой 8 км. Но по пути по левому флангу - Рубежное под нашим контролем. Поэтому лезут с направления Байрак-Замуливка.
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13.06.2022 17:23 Ответить
Редактора звільнить, дезу закидає. Нерви у людей і так на межі
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13.06.2022 16:23 Ответить
Так и есть, Терновая и Избицкое в пяти километрах от границы. Никакого смысла там сидеть под огнем нет - дальше на Юг и в сторону Старого Салтова - нехилые леса, в которых вести маневренные боевые действия намного легче, и от артиллерии врагу там проку мало.
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13.06.2022 16:28 Ответить
Шановні журналісти, ви коли переказуєте брифінги, навчіться слухати!
"Ворог штурмував у напрямку Тернова-Ізбицьке у 15 км від Старого Салтіва та закріпився на околиці"
Це про Ізбицьке, а не про Старий Салтів!!
Досить через свою некомпетентність розповсюджувати дезінформацію!
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13.06.2022 16:34 Ответить
Шановні журналісти, ви коли переказуєте брифінги, навчіться слухати! "Ворог штурмував у напрямку Тернова-Ізбицьке у 15 км від Старого Салтіва та закріпився на околиці" Це про Ізбицьке, а не про Старий Салтів!!
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13.06.2022 16:36 Ответить
Юрію, це тільки ідіот (мабуть, Мотузяник) міг так побудувати речення, щоби його всі зрозуміли неправильно. Чи він не ідіот, а так і було замислено?
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13.06.2022 16:39 Ответить
Там дійсно нічого не ясно, в повідомленні. Але це не привід ставити такі заголовки.
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13.06.2022 16:48 Ответить
Зрада відміняється.

Агресор вів штурмові дії в напрямку Тернова - Ізбицьке, 15 км північніше Старого Салтова, та закріпився на його північній околиці Джерело: https://censor.net/ua/n3347653

Якщо б Мотузяник навів відстань від Ізбицького не до С.Салтова, а до Харкова,
то ЗМІ би написали про взяття Харкова. І не тільки Цензор помилився, Ліга.Інформ туди ж. Нібито недостатньо зради...
Мотузянику все ж слід точніше формулювати речення.

Мова про Ізбицьке, і ця інформація була ще в зведенні ГШ на 06.00.
НАа напрямку С.Салтова фронт проходить по Рубіжному.
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13.06.2022 16:42 Ответить
станом на 16:46 кацапи вже проминули Ізбицьке. нема про що сперечатися

але суть не в цьому

північний (відносно Харкова) напрямок мав який сенс тільки як відволікання сил і засобів противника, тільки як плацдарм для удару в східному й південно-східному напрямку - для загрози ізюмському скупченню кацапів з флангу й тилу

мораль проста: не їбете ви - їбуть вас
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13.06.2022 16:51 Ответить
Тут неточність: 15 км від Старого Салтова - це околиці Ізбицького. Мимоволі вкинули дезу. Ось свіжа мапа: https://deepstatemap.live/#9.75/49.8793/37.2288
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13.06.2022 16:53 Ответить
Ну от. Мотузяник все поправив. Треба було тільки спитати. В Фейсбуці. Це називається комунікація, недорогенька редакціє...
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13.06.2022 19:12 Ответить
 
 