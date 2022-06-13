Війська РФ закріпилися на північній околиці Старого Салтова, - Міноборони
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Російські війська відновили наступальні дії на півночі Харківщини та зуміли закріпитися на околицях селища Старий Салтів на правому березі Сіверського Дінця.
Про це сказав на брифінгу представник Міноборони Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ з посиланням ЛігаБізнесІнформ.
"Агресор вів штурмові дії в напрямку Тернова – Ізбицьке, 15 км північніше Старого Салтова, та закріпився на його північній околиці", – повідомив він.
Селище, яке розташоване менше ніж за 30 км на схід від Харкова, було звільнене від російських військ на початку травня.
На Донбасі тривають активні бойові дії. Росія намагається оточити українські війська в Сєверодонецьку і Лисичанську та блокувати шляхи забезпечення з Бахмута, розказав Мотузяник.
"На Сєверодонецькому напрямку наші війська протистоять штурмовим діям у самому місті. Противник активно застосовує артилерію, РСЗВ і контролює центр міста. Там тривають бойові дії високої інтенсивності", – повідомив він.
Противник відновив наступальні дії в районі Золотого і намагається закріпитися на рубежі Роти – Миронівка.
ЗСУ стримали штурм в напрямку Доломітне – Кодима і Доломітне – Луганське, що за 15 км на південний схід від Бахмута.
Будь ласка, зачекайте...
уже товарищу позвонил: в Рубежном - бой, но про Ст.С. - полный бред...
На правом фланге Попаснянской группировки атака противника по направлению Орехово - Золотое не принесла ему успеха. По ряду сообщений, она завершилась для него потерями, определяемыми как "значительные"... Атаковавшие подразделения противника отошли на исходный рубеж...
Судя по всему, ситуация с "ударным клином" Попаснянской группировки противника, по мнению её командования становтся "неблагоприятной" и оно возвращает в первую линию "недовосстановившиеся" подразделения "1-й и 100-й омсбр 1-го АК днр".
Машовец
Животное *****.
"Противник вел штурмовые действия в направлении Терновая - Избицкое, имел частичный успех, закрепился на его северной окраине. Совершил дистанционное минирование возможных путей выдвижения наших подразделений в районе населенного пункта Петровка, 20 км восточнее Старого Салтова. Проводил воздушную разведку БПЛА в районе Шестаково," - сообщил Мотузняк.
Вояки пишуть, що орки тиснуть артою зі своєї території.
Все як було 2014-го, 15-го.
"Ворог штурмував у напрямку Тернова-Ізбицьке у 15 км від Старого Салтіва та закріпився на околиці"
Це про Ізбицьке, а не про Старий Салтів!!
Досить через свою некомпетентність розповсюджувати дезінформацію!
Агресор вів штурмові дії в напрямку Тернова - Ізбицьке, 15 км північніше Старого Салтова, та закріпився на його північній околиці Джерело: https://censor.net/ua/n3347653
Якщо б Мотузяник навів відстань від Ізбицького не до С.Салтова, а до Харкова,
то ЗМІ би написали про взяття Харкова. І не тільки Цензор помилився, Ліга.Інформ туди ж. Нібито недостатньо зради...
Мотузянику все ж слід точніше формулювати речення.
Мова про Ізбицьке, і ця інформація була ще в зведенні ГШ на 06.00.
НАа напрямку С.Салтова фронт проходить по Рубіжному.
але суть не в цьому
північний (відносно Харкова) напрямок мав який сенс тільки як відволікання сил і засобів противника, тільки як плацдарм для удару в східному й південно-східному напрямку - для загрози ізюмському скупченню кацапів з флангу й тилу
мораль проста: не їбете ви - їбуть вас