УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4561 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
23 938 76
армія РФ (13448) війна (56233) Міноборони (5264) Харківщина (4256) Мотузяник (350)

Війська РФ закріпилися на північній околиці Старого Салтова, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

салтов

Російські війська відновили наступальні дії на півночі Харківщини та зуміли закріпитися на околицях селища Старий Салтів на правому березі Сіверського Дінця.

Про це сказав на брифінгу представник Міноборони Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ з посиланням ЛігаБізнесІнформ.

"Агресор вів штурмові дії в напрямку Тернова – Ізбицьке, 15 км північніше Старого Салтова, та закріпився на його північній околиці", – повідомив він.

Селище, яке розташоване менше ніж за 30 км на схід від Харкова, було звільнене від російських військ на початку травня.

На Донбасі тривають активні бойові дії. Росія намагається оточити українські війська в Сєверодонецьку і Лисичанську та блокувати шляхи забезпечення з Бахмута, розказав Мотузяник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія розмістила свої війська в 10 населених пунктах Білорусі, - Міноборони

"На Сєверодонецькому напрямку наші війська протистоять штурмовим діям у самому місті. Противник активно застосовує артилерію, РСЗВ і контролює центр міста. Там тривають бойові дії високої інтенсивності", – повідомив він.

Противник відновив наступальні дії в районі Золотого і намагається закріпитися на рубежі Роти – Миронівка.

ЗСУ стримали штурм в напрямку Доломітне – Кодима і Доломітне – Луганське, що за 15 км на південний схід від Бахмута.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+52
Херовая новость - это когда Подоляк и зебил просят тысячу гаубиц и 500 танков для победы, которые вместе стоят 2 лярда баксов, однако 2 года на великому строительстве спустили в унитаз 160 лярдов гривен, то есть в 2,5 раза больше. А то что в новости - это закономерный итог игры писюном на рояле и разрушения армии последние три года зеленой властью.
показати весь коментар
13.06.2022 16:00
+20
А що каже єдиний телемарахвон?
показати весь коментар
13.06.2022 15:53
+19
Як так розумію, що це наші успіхи в Харківський області ? Так пане президенте ?
показати весь коментар
13.06.2022 15:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Діло дрянь.
показати весь коментар
13.06.2022 15:52 Відповісти
Надо им Сватов покрутить, может сложат оружие?
показати весь коментар
13.06.2022 16:02 Відповісти
13.06.2022. Оце дрянь.
показати весь коментар
13.06.2022 16:25 Відповісти
Догадайся що означає шістка в нікнеймі.
показати весь коментар
13.06.2022 16:35 Відповісти
Так що по твоєму після 24 нікому не можна реєструватися на форумі і висловлювати свою точку зору і чого він сказав поганого,крім гіркої правди, проаналізувавши новину
показати весь коментар
13.06.2022 16:58 Відповісти
А що каже єдиний телемарахвон?
показати весь коментар
13.06.2022 15:53 Відповісти
Каже, що скоро наступление на Берлин
показати весь коментар
13.06.2022 16:03 Відповісти
Такими темпами вони скоро будуть у Харкові. Робіть щось. Україну може спасти не стількі нова зброя, як нова тактика. Хто її застосує, той і виграє.
показати весь коментар
13.06.2022 15:53 Відповісти
А що ти робиш? На дівані воюеш?
показати весь коментар
13.06.2022 16:35 Відповісти
их там уже нет
показати весь коментар
13.06.2022 15:55 Відповісти
Кого и где нет ?
показати весь коментар
13.06.2022 16:13 Відповісти
Як так розумію, що це наші успіхи в Харківський області ? Так пане президенте ?
показати весь коментар
13.06.2022 15:55 Відповісти
Реально херовая новость...
показати весь коментар
13.06.2022 15:57 Відповісти
Херовая новость - это когда Подоляк и зебил просят тысячу гаубиц и 500 танков для победы, которые вместе стоят 2 лярда баксов, однако 2 года на великому строительстве спустили в унитаз 160 лярдов гривен, то есть в 2,5 раза больше. А то что в новости - это закономерный итог игры писюном на рояле и разрушения армии последние три года зеленой властью.
показати весь коментар
13.06.2022 16:00 Відповісти
Про це сказав на брифінгу представник Міноборони Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ ... Джерело: https://censor.net/ua/n3347653
показати весь коментар
13.06.2022 16:15 Відповісти
я же и говорю - грибы, не иначе. А Вам бы тоже не мешало бы в карту поглядывать. Алармистов тут и так *******. Некоторые за это деньги получают.
показати весь коментар
13.06.2022 16:35 Відповісти
Рукожопы, блть...
показати весь коментар
13.06.2022 16:40 Відповісти
Це у Генштабі гриби? Мотузяник взагалі-то звідтам, а не з Цензора
показати весь коментар
13.06.2022 16:45 Відповісти
Мотузяник-то звідтам, а передал Цензор. Шо не понятно???
показати весь коментар
13.06.2022 17:01 Відповісти
Три дня было не до этого - а тут открываю эту "новость" и охреневаю...
уже товарищу позвонил: в Рубежном - бой, но про Ст.С. - полный бред...
показати весь коментар
13.06.2022 16:32 Відповісти
со стороны Байрака на Рубежное лезут?
показати весь коментар
13.06.2022 16:41 Відповісти
Х/з, некогда выяснять...
показати весь коментар
13.06.2022 19:28 Відповісти
Балбесам яйца оторвать мало...
показати весь коментар
13.06.2022 16:38 Відповісти
Знову зраду розігнали. Як саме треба трактувати речення - вони закріпилися на околиці Тернова? Як і показує мапа діпстейт. Чи встигли дійти до Старого Салтова? Про що речення не каже. Тлумачте якось зрозуміло, бо виходить раптова зрада з нічого.
показати весь коментар
13.06.2022 15:57 Відповісти
Русня интенсивно стали продвигаться, сегодня захвачено Відроження та Роти, на днях захватили Святогорск. А у Зебобиков всё хорошо? видимо все согласовано по плану.
показати весь коментар
13.06.2022 16:04 Відповісти
на задании?
показати весь коментар
13.06.2022 16:09 Відповісти
ага "что вы сеете панику" говорили они перед 24 февраля, да?
показати весь коментар
13.06.2022 16:17 Відповісти
за пару недель до вторжения 24 февраля на Цензоре был отмечен аномальный рост регистраций новых аккаунтов.
показати весь коментар
13.06.2022 16:46 Відповісти
То шо святі отци прєсномучєніки дочекалися нарешті асвабадітєлєй в святогірській лаврі?
показати весь коментар
13.06.2022 16:35 Відповісти
Так. І троє, чи четверо на радощах передчасно познайомились з небесами.
показати весь коментар
13.06.2022 16:48 Відповісти
Журналист, написавший єтот заголовок, должен бьіть казнен через пожизненное изучение географии Харьковской области.
показати весь коментар
13.06.2022 16:00 Відповісти
Який там журналіст. Бутусову давно пора навести порядок в стрічці. І найти одного хоч притомного, який буде коригувати хоча б заголовки. Бо російсько челюстні "журналісти" часто прямо з орківських заголовки списують з їх же наративами. Таке враження що семикласники в журналіста грають.
показати весь коментар
13.06.2022 19:14 Відповісти
На двух участках, где вчера наступали передовые подразделения Изюмской группировки противника по направлению Довгеньке - Мазановка и Довгеньке - Долина, противник на продвинулся, понёс потери, и вроде как, отошёл... Хотя, ряд "источников" сообщает, что у противника "наметился успех" у Богородичного и у Долины. Здесь наступают подразделения 5-й гв. тбр, 106-й гв. вдд, 45-й обр СпН ВДВ и 252-го гв.мсп. Всего - до 5-6 БТГр... На сегодняшнее утро я не возмусь утверждать однозначно - кто именно контролирует Долину и Богородичное... но по ряду признаков, по крайней мере, одно из этих сёл - таки удерживается Силами обороны Украины.

На правом фланге Попаснянской группировки атака противника по направлению Орехово - Золотое не принесла ему успеха. По ряду сообщений, она завершилась для него потерями, определяемыми как "значительные"... Атаковавшие подразделения противника отошли на исходный рубеж...

Судя по всему, ситуация с "ударным клином" Попаснянской группировки противника, по мнению её командования становтся "неблагоприятной" и оно возвращает в первую линию "недовосстановившиеся" подразделения "1-й и 100-й омсбр 1-го АК днр".
Машовец
показати весь коментар
13.06.2022 16:00 Відповісти
Є така думка, що Маша-вец , це такий Аристович- тільки вміє ще і писати...
показати весь коментар
13.06.2022 16:31 Відповісти
зе-марафонцы херовы хотя бы транспортом ВСУ обеспечили. сидят сц#ки по бункерам видосики пишут и ждут "рiшучого контрнаступу". долго ждать придется, если них#я не делать.
показати весь коментар
13.06.2022 16:01 Відповісти
закрепился
показати весь коментар
13.06.2022 16:01 Відповісти
****,монобровь доказывает что это русский.😁
Животное *****.
показати весь коментар
13.06.2022 16:14 Відповісти
Нащядки хазаров.
показати весь коментар
13.06.2022 16:15 Відповісти
Новая технология, наналоговнет - что бьі не копать окоп, руские десант сбрасьівают без парашюта.
показати весь коментар
13.06.2022 16:18 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2022 17:03 Відповісти
Нихрена себе, как гром среди ясного неба
показати весь коментар
13.06.2022 16:01 Відповісти
❗️Россияне закрепились на окраине села Избицкое на севере Харьковской области, - сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник

"Противник вел штурмовые действия в направлении Терновая - Избицкое, имел частичный успех, закрепился на его северной окраине. Совершил дистанционное минирование возможных путей выдвижения наших подразделений в районе населенного пункта Петровка, 20 км восточнее Старого Салтова. Проводил воздушную разведку БПЛА в районе Шестаково," - сообщил Мотузняк.
показати весь коментар
13.06.2022 16:03 Відповісти
Здесь по видимому какая то опечатка ведь если наступали на Избицкое то и закрепились по видимому на его северных окраинах а не в старом Салтове ,что в 15 км .Ведь если не опечатка то противник получается уже Рубежное и Байрак сумел занять ,а пока таких сообщений не было.Видно редактор перепутал населённые пункты местами
показати весь коментар
13.06.2022 16:11 Відповісти
Рубіжне вже під орками - це точно
показати весь коментар
13.06.2022 16:20 Відповісти
впевнен?
показати весь коментар
13.06.2022 16:22 Відповісти
он на задании.
показати весь коментар
13.06.2022 17:14 Відповісти
це не так: DeepStateMAP | Мапа війни в Україні
показати весь коментар
13.06.2022 16:26 Відповісти
Пока нет...
показати весь коментар
13.06.2022 16:34 Відповісти
То Мотузняк какую-то херню озвучил. Судя по всему имелась в виду северная окраина Рубежного
показати весь коментар
13.06.2022 16:25 Відповісти
В Старом Салтове их нет. То действительно редактор с Избицким попутал. Бло набирают разное гамно.
показати весь коментар
13.06.2022 18:53 Відповісти
на північній околиці ІЗБИЦЬКОГО
показати весь коментар
13.06.2022 16:11 Відповісти
це від того, що наш Зе-черчель заборонив завдавати ударів по території Московії.

Вояки пишуть, що орки тиснуть артою зі своєї території.

Все як було 2014-го, 15-го.
показати весь коментар
13.06.2022 16:16 Відповісти
Нифига себе сравнение, в 2014 у нас не было армии! Но притом освободили Мариуполь и Славянск.
показати весь коментар
13.06.2022 16:21 Відповісти
Опечатка скоріше всього.Мається на увазі Ізбицьке.Північні околиці Ізбицького.До Старого Салтова досить далеко щоб вони за добу так продвинулися.
показати весь коментар
13.06.2022 16:17 Відповісти
Бутусов знімав про Малу Рогань.Це в бік Чугуєва.Зовсім інше місце.Там орків і близько не має.
показати весь коментар
13.06.2022 16:22 Відповісти
Там помилка. Закріпились коло Ізбицького. Там до Салтова 12 км.
показати весь коментар
13.06.2022 16:21 Відповісти
от Избикого до Верхнего Салтова по прямой 8 км. Но по пути по левому флангу - Рубежное под нашим контролем. Поэтому лезут с направления Байрак-Замуливка.
показати весь коментар
13.06.2022 17:23 Відповісти
Редактора звільнить, дезу закидає. Нерви у людей і так на межі
показати весь коментар
13.06.2022 16:23 Відповісти
Так и есть, Терновая и Избицкое в пяти километрах от границы. Никакого смысла там сидеть под огнем нет - дальше на Юг и в сторону Старого Салтова - нехилые леса, в которых вести маневренные боевые действия намного легче, и от артиллерии врагу там проку мало.
показати весь коментар
13.06.2022 16:28 Відповісти
Шановні журналісти, ви коли переказуєте брифінги, навчіться слухати!
"Ворог штурмував у напрямку Тернова-Ізбицьке у 15 км від Старого Салтіва та закріпився на околиці"
Це про Ізбицьке, а не про Старий Салтів!!
Досить через свою некомпетентність розповсюджувати дезінформацію!
показати весь коментар
13.06.2022 16:34 Відповісти
Шановні журналісти, ви коли переказуєте брифінги, навчіться слухати! "Ворог штурмував у напрямку Тернова-Ізбицьке у 15 км від Старого Салтіва та закріпився на околиці" Це про Ізбицьке, а не про Старий Салтів!!
показати весь коментар
13.06.2022 16:36 Відповісти
Юрію, це тільки ідіот (мабуть, Мотузяник) міг так побудувати речення, щоби його всі зрозуміли неправильно. Чи він не ідіот, а так і було замислено?
показати весь коментар
13.06.2022 16:39 Відповісти
Там дійсно нічого не ясно, в повідомленні. Але це не привід ставити такі заголовки.
показати весь коментар
13.06.2022 16:48 Відповісти
Зрада відміняється.

Агресор вів штурмові дії в напрямку Тернова - Ізбицьке, 15 км північніше Старого Салтова, та закріпився на його північній околиці Джерело: https://censor.net/ua/n3347653

Якщо б Мотузяник навів відстань від Ізбицького не до С.Салтова, а до Харкова,
то ЗМІ би написали про взяття Харкова. І не тільки Цензор помилився, Ліга.Інформ туди ж. Нібито недостатньо зради...
Мотузянику все ж слід точніше формулювати речення.

Мова про Ізбицьке, і ця інформація була ще в зведенні ГШ на 06.00.
НАа напрямку С.Салтова фронт проходить по Рубіжному.
показати весь коментар
13.06.2022 16:42 Відповісти
станом на 16:46 кацапи вже проминули Ізбицьке. нема про що сперечатися

але суть не в цьому

північний (відносно Харкова) напрямок мав який сенс тільки як відволікання сил і засобів противника, тільки як плацдарм для удару в східному й південно-східному напрямку - для загрози ізюмському скупченню кацапів з флангу й тилу

мораль проста: не їбете ви - їбуть вас
показати весь коментар
13.06.2022 16:51 Відповісти
Тут неточність: 15 км від Старого Салтова - це околиці Ізбицького. Мимоволі вкинули дезу. Ось свіжа мапа: https://deepstatemap.live/#9.75/49.8793/37.2288
показати весь коментар
13.06.2022 16:53 Відповісти
Ну от. Мотузяник все поправив. Треба було тільки спитати. В Фейсбуці. Це називається комунікація, недорогенька редакціє...
показати весь коментар
13.06.2022 19:12 Відповісти
 
 