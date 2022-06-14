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США работают, чтобы не допустить продажи Россией украденного в Украине зерна, - Жан-Пьер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Белый дом подтвердил, что взаимодействует с другими странами, чтобы заблокировать возможность продажи зерна, украденного россиянами на оккупированных территориях Украины.

Об этом заявила во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем с другими странами, чтобы не допустить продажи зерна, которое, вероятно, было украдено в Украине", - отметила официальный представитель администрации Байдена.

В то же время она не стала уточнять, допускает ли Вашингтон возможность наказания за покупку украденного украинского зерна.

Отметим, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, фиксируются факты вывоза зерна захватчиками со временно захваченных территорий. Похищенное зерно везут либо в Россию, прежде всего из Харьковщины, Донетчины, Луганщины, либо через временно оккупированный Крым – из Запорожской и Херсонской областей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму замечены зерновозы с украинскими номерами. ФОТО
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Россия всегда была страной воровкой ,чужих достижений ,чужих продуктов ,чему Мы удивляемся ,а сейчас скотилась вообще до мародёрства , варварства и полногго скотства .
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14.06.2022 06:55 Ответить
Якось дивно це чути - працюють.... Скупка краденого - це кримінальний злочин у всіх країнах. Тому тих, хто це робить треба просто саджати у буцегарню. А якщо відомо що кацапський корабель везе крадене - треба зерно вилучати а корабель конфіскувати. Чи бояться що "путен нападе"?
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14.06.2022 08:10 Ответить
Даже не знаешь, смеяться или плакать. Это шо, на каждой зернинке написано-"зерно Украины"? Привезли в Ростов на ХПК, как потом определить чье зерно?
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14.06.2022 09:26 Ответить
"На Херсонщині та Миколаївщині орки випалюють наші лани з врожаєм сьогодні і зараз. Щодня вже тиждень ціленаправлено обстрілють по лініі фронту ячмінні та пшеничні поля запальними снаряди. Площі займання надвиликі для порятунку."
https://twitter.com/i/status/1536364225169436672
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14.06.2022 09:49 Ответить
 
 