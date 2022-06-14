США работают, чтобы не допустить продажи Россией украденного в Украине зерна, - Жан-Пьер

Белый дом подтвердил, что взаимодействует с другими странами, чтобы заблокировать возможность продажи зерна, украденного россиянами на оккупированных территориях Украины.

Об этом заявила во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем с другими странами, чтобы не допустить продажи зерна, которое, вероятно, было украдено в Украине", - отметила официальный представитель администрации Байдена.

В то же время она не стала уточнять, допускает ли Вашингтон возможность наказания за покупку украденного украинского зерна.

Отметим, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, фиксируются факты вывоза зерна захватчиками со временно захваченных территорий. Похищенное зерно везут либо в Россию, прежде всего из Харьковщины, Донетчины, Луганщины, либо через временно оккупированный Крым – из Запорожской и Херсонской областей.

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