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Байден продлил еще на год санкции против Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкции,санкції

Президент США Джо Байден официально сообщил, что продлил чрезвычайную ситуацию в связи с действиями и политикой режима республики Беларусь, что предусматривает продление санкций против власти этой страны.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также злонамеренная деятельность белорусского режима и постоянные злоупотребления продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - отмечается в документе.

В этой связи президент отметил, что продолжает действие чрезвычайной ситуации, связанной с республикой Беларусь после 16 июня еще на один год.

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Белорашке санкции нужно пожизненно. Или до тех пор, пока не прихлопнут Таракана.
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14.06.2022 07:49 Ответить
Поки цього прихлопнуть новий підросте. Народ повинен вирости,жити без тараканів
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14.06.2022 07:51 Ответить
Таргани у них не при владі, а в голові. Звісно, що вусатий малує собі цифри на виборах, але все ж таке там багато за нього - і це найстрашніше.
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14.06.2022 08:19 Ответить
Тараканов у каждого народа хватает. 73 процента за сладкую сказочку о хорошей жизни.
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14.06.2022 11:48 Ответить
американцям вже слід оголосити санкції проти рашистських колаборантів: хламідії, дєрьмака, баканова, татарова, дємченко та ін.
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14.06.2022 07:56 Ответить
Санкції треба вводити не на рік, а безстроково, до окремого рішення щодо їх зняття, якщо для цього будуть підстави
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14.06.2022 08:40 Ответить
А де почитати, які саме санкції? Бо вразливе місце луки мудіщєва - калійні добрива.
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14.06.2022 09:51 Ответить
https://belarus.ahk.de/ru/infoteka/sankcii-v-otnoshenii-belarusi
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14.06.2022 11:32 Ответить
 
 