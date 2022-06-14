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Байден продовжив ще на рік санкції проти Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкции,санкції

Президент США Джо Байден офіційно повідомив, що продовжив надзвичайну ситуацію у зв’язку з діями та політикою режиму республіки Білорусь, що передбачає також продовження санкцій проти влади цієї країни.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, а також зловмисна діяльність білоруського режиму та постійні зловживання продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - зазначається в документі.

У цьому зв’язку президент зауважив, що продовжує дію надзвичайної ситуації, пов’язаною із республікою Білорусь після 16 червня, ще на один рік.

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Автор: Ірина Дашківська
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Белорашке санкции нужно пожизненно. Или до тех пор, пока не прихлопнут Таракана.
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14.06.2022 07:49 Відповісти
Поки цього прихлопнуть новий підросте. Народ повинен вирости,жити без тараканів
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14.06.2022 07:51 Відповісти
Таргани у них не при владі, а в голові. Звісно, що вусатий малує собі цифри на виборах, але все ж таке там багато за нього - і це найстрашніше.
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14.06.2022 08:19 Відповісти
Тараканов у каждого народа хватает. 73 процента за сладкую сказочку о хорошей жизни.
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14.06.2022 11:48 Відповісти
американцям вже слід оголосити санкції проти рашистських колаборантів: хламідії, дєрьмака, баканова, татарова, дємченко та ін.
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14.06.2022 07:56 Відповісти
Санкції треба вводити не на рік, а безстроково, до окремого рішення щодо їх зняття, якщо для цього будуть підстави
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14.06.2022 08:40 Відповісти
А де почитати, які саме санкції? Бо вразливе місце луки мудіщєва - калійні добрива.
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14.06.2022 09:51 Відповісти
https://belarus.ahk.de/ru/infoteka/sankcii-v-otnoshenii-belarusi
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14.06.2022 11:32 Відповісти
 
 