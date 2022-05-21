Росію та Білорусь пропонують виключити зі Всесвітньої митної організації

Євросоюз та його країни-партнери виступили за призупинення роботи Росії та Білорусі у Всесвітній митній організації (ВМО).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному телеграм-каналі Державної митної служби України.

Члени-держави ЄС та його країни-партнери (зокрема, США, Велика Британія, Австралія, Канада та інші) виступили із заявою обмежити або призупинити участь РФ та РБ у роботі ВМО.

У заяві висловлено підтримку Україні та засуджено вторгнення Росії за участі Білорусі: "Дії російського керівництва є неспровокованим і невиправданим нападом на суверенну демократичну державу, а також кричущим порушенням норм міжнародного права, статуту ООН та основоположних принципів міжнародного права, включаючи повагу до суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Це вторгнення ставить під серйозний сумнів повагу РФ до всіх міжнародних інститутів, дисциплін і норм".

Читайте також: Під впливом міжнародних санкцій економіка Росії продовжує стабільно руйнуватися, - розвідка

Країни-підписанти нагадали, що ВМО була створена з метою сприяння співпраці між її членами щодо митних питань та має на меті об’єднати митниці для гарантування безпечного та процвітаючого світу. Однак агресія Путіна за активної підтримки білоруського режиму щодо іншого члена Всесвітньої митної організації, крім непрощенного насильства, завданого цивільному населенню та інфраструктурі, також поширилася на митні об’єкти та здійснення митної справи одного з членів ВМО, зокрема Росія знищила всі пункти пропуску на своїх та білоруських кордонах з Україною. Тому було б недоречним, щоб ВМО залишилась нейтральною та ігнорувала цю агресію безпрецендентного масштабу з боку одного члена щодо іншого.

ЄС та його країни-партнери заявили, що будуть використовувати всі можливі способи, щоб обмежити або іншим чином фактично призупинити участь РФ та РБ у роботі ВМО.

Також читайте: Загарбники вивозять зерно з окупованої Запорізької області

Такі дії можуть включати недопущення головування РФ та РБ у роботі всіх органів Всесвітньої митної організації, включаючи Політичну комісію, Фінансовий комітет та Ревізійний комітет. З міркувань безпеки та для того, щоб дати можливість усім членам продовжити роботу на основі співпраці та довіри, участь представників Росії та Білорусі у всіх робочих органах Всесвітньої митної організації є недоречною.

Також країни-підписанти заяви вимагають призупинити всі програми фінансування РФ та РБ, які здійснюються Всесвітньою митною організацією, щоб гарантувати, що їх виконання або продовження не сприятиме, навіть непрямим чином, фінансуванню воєнної агресії проти України.

Наприкінці заяви країни-підписанти закликають Всесвітню митну організацію зробити все можливе, щоб допомогти українській митниці здійснювати свою діяльність всупереч цій агресії та обіцяють й надалі закликати РФ та РБ виконувати свої міжнародні обов’язки щодо підтримки міжнародного миру та безпеки.

Також читайте: Митниця передає конфіскат на потреби ЗСУ