Під впливом міжнародних санкцій економіка Росії продовжує стабільно руйнуватися, - розвідка

Російські урядовці оцінили спад економіки до кінця 2022 року на рівні 8,8 відсотків.

Про це свідчать дані, опубліковані ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"Бравурні заяви керівництва кремля про фінансове зростання РФ, покращення добробуту росіян та "все йде за планом", протирічать прогнозам їхнього ж міністерства економіки. За найоптимістичнішими для країни-агресора сценаріями, видобуток нафти знизиться на 9,3 %, газу на 5,5 %. Також на 20 % скоротиться експорт нафтопродуктів та на 10 % експорт газу. Bank of New York повідомив власників російських євробондів, що через санкції Євросоюзу відмовляється виконувати функції довірчого управителя цих паперів. Deutsche Bank перестав працювати з низкою великих російських банків, закривши їм кореспондентські рахунки. Такі дії можуть спричинити проблеми при переказах росіянами коштів за кордон. Раніше схоже рішення ухвалила група Raiffeisen. Французька група Societe Generale завершила операцію з продажу Росбанку та всіх своїх російських активів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією українських розвідників, після введення санкцій різко скоротилося надходження до РФ китайських технологій: постачання ноутбуків з Китаю до Росії в березні впало порівняно з лютим на 40%; імпорт смартфонів скоротився на 2/3; імпорт телекомунікаційного мережевого обладнання впав на 98%.

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Військове вторгнення в Україну не минуло безслідно і для малого бізнесу РФ. У березні та квітні в Росії зареєстровано понад 60 тисяч справ про банкрутство.