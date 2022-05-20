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Новини Санкції проти Росії
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Під впливом міжнародних санкцій економіка Росії продовжує стабільно руйнуватися, - розвідка

рф,санкції

Російські урядовці оцінили спад економіки до кінця 2022 року на рівні 8,8 відсотків.

Про це свідчать дані, опубліковані ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"Бравурні заяви керівництва кремля про фінансове зростання РФ, покращення добробуту росіян та "все йде за планом", протирічать прогнозам їхнього ж міністерства економіки. За найоптимістичнішими для країни-агресора сценаріями, видобуток нафти знизиться на 9,3 %, газу на 5,5 %. Також на 20 % скоротиться експорт нафтопродуктів та на 10 % експорт газу.  Bank of New York повідомив власників російських євробондів, що через санкції Євросоюзу відмовляється виконувати функції довірчого управителя цих паперів. Deutsche Bank перестав працювати з низкою великих російських банків, закривши їм кореспондентські рахунки. Такі дії можуть спричинити проблеми при переказах росіянами коштів за кордон. Раніше схоже рішення ухвалила група Raiffeisen. Французька група Societe Generale завершила операцію з продажу Росбанку та всіх своїх російських активів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією українських розвідників, після введення санкцій різко скоротилося надходження до РФ китайських технологій: постачання ноутбуків з Китаю до Росії в березні впало порівняно з лютим на 40%; імпорт смартфонів скоротився на 2/3; імпорт телекомунікаційного мережевого обладнання впав на 98%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна Путіна знищить економічні досягнення Росії за останні 15 років, - заява G7

Військове вторгнення в Україну не минуло безслідно і для малого бізнесу РФ. У березні та квітні в Росії зареєстровано понад 60 тисяч справ про банкрутство.

розвідка (3854) росія (64911) санкції (11763) економіка (927)


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Топ коментарі
+12
Це лише початок, кінцева зупинка - 14-15 ст.
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20.05.2022 12:10
+7
То шо, можно снова асфальтировать?
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20.05.2022 12:06
+7
У кацапні є такий принцип. Не жили добре і починати нічого.
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20.05.2022 12:10
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То шо, можно снова асфальтировать?
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20.05.2022 12:06 Відповісти
ага не надійтись на экономіку мордор цим не зупиниш -"Россия может получить рекордный доход в 100 млрд $ от поставок газа в страны Евросоюза (ЕС) в 2022 году. Об этом сообщает французская газета Echos «Это вдвое больше, чем в прошлом году, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья», - подчеркивает издание.

Обозреватель Echos Винсент Колен считает, что ожидаемые сверхприбыли «Газпрома» позволили окупить газопровод «Северный поток-2», попавший под санкции США.

По его мнению, Россия выиграла первый раунд «энергетической битвы», поскольку даже если ЕС сократят покупки газа, скачок цен компенсирует последствия этого решения. «Угрожая эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в ловушку.
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20.05.2022 12:09 Відповісти
ага, французская
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20.05.2022 13:53 Відповісти
Правда? А посилання на першоджерело є? А то, чомусь, всезнаючий Гугл про оглядача Vincent Kolen нічого не знає.
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20.05.2022 13:56 Відповісти
Это сослуживец диспетчера Карлоса ))))
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20.05.2022 14:20 Відповісти
Це лише початок, кінцева зупинка - 14-15 ст.
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20.05.2022 12:10 Відповісти
У кацапні є такий принцип. Не жили добре і починати нічого.
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20.05.2022 12:10 Відповісти
Розвідка все знає, подивившись на світову загально доступну статистику.
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20.05.2022 12:11 Відповісти
Щось мало оцінили. Бломберг біль песимістичний.
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20.05.2022 12:12 Відповісти
Я думал у разведки чуть другие функции...
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20.05.2022 12:12 Відповісти
Работу показать нужно. Ми, разведали.
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20.05.2022 12:16 Відповісти
поки товстий схудне худий здохне
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20.05.2022 12:14 Відповісти
Автори текстів хоть розбираються в тому, що перекладають?
ЧИ то татові пристроєні синочки і дочки?
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20.05.2022 12:15 Відповісти
good
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20.05.2022 12:15 Відповісти
Зробіть диверсії на їх найбільших нафтопереробних заводах і видобуток нафти доведеться припинити ,заливаючі скважини бетоном!
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20.05.2022 12:40 Відповісти
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20.05.2022 12:44 Відповісти
Економічний крах. Путлер намагається брехати, але це вже не діє!
https://www.youtube.com/watch?v=k_meo_1Sk_o
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20.05.2022 13:18 Відповісти
Правильно пишуть,покурити в параше біля газопроводів і нафтопроводів і
рашен помойке хутко прийде пі***ць.
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20.05.2022 15:04 Відповісти
 
 